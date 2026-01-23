Cómo fueron las 12 horas en el mar del abogado argentino rescatado en Punta del Este

El turista perdido en Punta del Este. Gentileza del periodista Marcelo Gallardo

El pronóstico de Punta del Este, Uruguay, marcaba unos 20° en la madrugada de este viernes. La sensación térmica era apenas menor y había un poco de viento, pero nada fuera de lo común para una noche de verano en la ciudad costera del departamento de Maldonado. Sin embargo, las autoridades locales estaban atentos a un dato puntual: el oleaje del mar, donde buscaban desesperadamente al argentino Daniel Crisci, desaparecido en la tarde del jueves cuando fue a navegar con su moto de agua.

“El mar no estaba tranquilo. Había oleaje ligero y las olas medían un metro en promedio”, detalló a Infobae Sebastián Sorribas, quien estuvo a cargo del operativo de búsqueda de la Armada Nacional uruguaya que culminó esta mañana con el hallazgo con vida del hombre.

Crisci, abogado de 59 años, había entrado al agua a las 19 horas del jueves desde la guardería náutica de Solanas. Por la normativa vigente en el país, aquellas personas que van a navegar deben notificar a las autoridades su ingreso al mar y cuánto tiempo estiman demorar. También tienen que avisar cuando salen.

El momento del rescate

Sin embargo, para las motos acuáticas, como era este caso, hay una regla específica que les prohíbe circular a la noche. Por eso, cuando se hicieron las 20 y el argentino no había vuelto, los responsables del lugar intentaron buscarlo para pedirle que retorne. Al no verlo en las cercanías, a las 20:35 alertaron a la Armada y pidieron colaboración para dar con su paradero.

La búsqueda duró toda la noche. Se desplegaron embarcaciones neumáticas, lanchas de la Prefectura, unidades de Aviación Naval, un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate AB-412 y un dron especializado para vigilancia nocturna.

Durante las primeras horas no hubo noticias, por lo que la situación empezó a tornarse crítica. En este contexto, se ordenó reforzar el procedimiento con la Lancha Patrullera ROU 15 procedente de Montevideo. Y fue recién a las 7 de la mañana del viernes que sus tripulantes visualizaron a Crisci en el medio del mar a bordo de su moto acuática. Estaba a 12 kilómetros de la orilla, al sur de Piriápolis.

La lancha que participó del operativo

Cuando la primera embarcación se acercó a él, el argentino alegó que su motor sufrió una falla que lo dejó varado. Sin embargo, dijo que justo en ese momento había logrado encenderlo nuevamente y que quería volver a la costa por sus propios medios. Las autoridades se lo negaron y le ordenaron subir a la lancha para regresar.

Según supo Infobae, Crisci estuvo toda la noche arriba de su moto con su chaleco salvavidas puesto y contó a los rescatistas que nunca se cayó al mar a pesar del oleaje. Tuvo frío y sed, pero no manifestó haber pasado por una situación límite en cuánto a su salud. Estaba enfocado en volver a encender el vehículo y regresar a tierra.

En el mismo sentido, el hombre aseguró que siempre estuvo consciente, que recuerda todo y que no tuvo ningún dolor físico.

El trayecto hasta el Puerto de Punta del Este -donde estaba montado el operativo para socorrerlo- fue de unos 20 minutos, en los que le dieron abrigo y agua. A pesar de su buen estado general, al llegar fue asistido por personal médico, quienes confirmaron que el argentino tenía los signos vitales estables y bien anímicamente. Solo presentaba un mínimo principio de deshidratación que fue compensado rápidamente.

“Después de unas horas se fue a su casa con su familia. Todo se desarrolló en situaciones de normalidad, no hubo nada fuera de lo común. Mañana tiene que declarar ante la Fiscalía para dar detalles de lo que ocurrió y hacer los trámites administrativos correspondientes”, indicó Sorribas a Infobae.