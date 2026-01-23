Crimen y Justicia

Cómo fueron las 12 horas en el mar del abogado argentino rescatado en Punta del Este

En diálogo con Infobae, el prefecto a cargo del operativo de búsqueda dio detalles de cómo encontraron a Daniel Crisci

Guardar
El turista perdido en Punta del Este. Gentileza del periodista Marcelo Gallardo

El pronóstico de Punta del Este, Uruguay, marcaba unos 20° en la madrugada de este viernes. La sensación térmica era apenas menor y había un poco de viento, pero nada fuera de lo común para una noche de verano en la ciudad costera del departamento de Maldonado. Sin embargo, las autoridades locales estaban atentos a un dato puntual: el oleaje del mar, donde buscaban desesperadamente al argentino Daniel Crisci, desaparecido en la tarde del jueves cuando fue a navegar con su moto de agua.

“El mar no estaba tranquilo. Había oleaje ligero y las olas medían un metro en promedio”, detalló a Infobae Sebastián Sorribas, quien estuvo a cargo del operativo de búsqueda de la Armada Nacional uruguaya que culminó esta mañana con el hallazgo con vida del hombre.

Crisci, abogado de 59 años, había entrado al agua a las 19 horas del jueves desde la guardería náutica de Solanas. Por la normativa vigente en el país, aquellas personas que van a navegar deben notificar a las autoridades su ingreso al mar y cuánto tiempo estiman demorar. También tienen que avisar cuando salen.

El momento del rescate
El momento del rescate

Sin embargo, para las motos acuáticas, como era este caso, hay una regla específica que les prohíbe circular a la noche. Por eso, cuando se hicieron las 20 y el argentino no había vuelto, los responsables del lugar intentaron buscarlo para pedirle que retorne. Al no verlo en las cercanías, a las 20:35 alertaron a la Armada y pidieron colaboración para dar con su paradero.

La búsqueda duró toda la noche. Se desplegaron embarcaciones neumáticas, lanchas de la Prefectura, unidades de Aviación Naval, un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate AB-412 y un dron especializado para vigilancia nocturna.

Durante las primeras horas no hubo noticias, por lo que la situación empezó a tornarse crítica. En este contexto, se ordenó reforzar el procedimiento con la Lancha Patrullera ROU 15 procedente de Montevideo. Y fue recién a las 7 de la mañana del viernes que sus tripulantes visualizaron a Crisci en el medio del mar a bordo de su moto acuática. Estaba a 12 kilómetros de la orilla, al sur de Piriápolis.

La lancha que participó del
La lancha que participó del operativo

Cuando la primera embarcación se acercó a él, el argentino alegó que su motor sufrió una falla que lo dejó varado. Sin embargo, dijo que justo en ese momento había logrado encenderlo nuevamente y que quería volver a la costa por sus propios medios. Las autoridades se lo negaron y le ordenaron subir a la lancha para regresar.

Según supo Infobae, Crisci estuvo toda la noche arriba de su moto con su chaleco salvavidas puesto y contó a los rescatistas que nunca se cayó al mar a pesar del oleaje. Tuvo frío y sed, pero no manifestó haber pasado por una situación límite en cuánto a su salud. Estaba enfocado en volver a encender el vehículo y regresar a tierra.

En el mismo sentido, el hombre aseguró que siempre estuvo consciente, que recuerda todo y que no tuvo ningún dolor físico.

El trayecto hasta el Puerto de Punta del Este -donde estaba montado el operativo para socorrerlo- fue de unos 20 minutos, en los que le dieron abrigo y agua. A pesar de su buen estado general, al llegar fue asistido por personal médico, quienes confirmaron que el argentino tenía los signos vitales estables y bien anímicamente. Solo presentaba un mínimo principio de deshidratación que fue compensado rápidamente.

“Después de unas horas se fue a su casa con su familia. Todo se desarrolló en situaciones de normalidad, no hubo nada fuera de lo común. Mañana tiene que declarar ante la Fiscalía para dar detalles de lo que ocurrió y hacer los trámites administrativos correspondientes”, indicó Sorribas a Infobae.

Temas Relacionados

Punta del EsteUruguayDaniel CrisciArmada Nacional de UruguayÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron por “injuria racial” a la argentina retenida en Brasil

“En Río de Janeiro el racismo no es una broma”, afirmó la Policía Civil al anunciar las novedades sobre el caso de la abogada Agostina Páez. También acusaron por falso testimonio a una de sus amigas

Imputaron por “injuria racial” a

Tras la aparición de un nuevo video, habló el abogado de la argentina retenida en Brasil por gestos racistas

Sebastián Robles detalló los argumentos para que dejen regresar a Agostina Páez a la Argentina. La mujer permanece monitoreada con tobillera electrónica en Río de Janeiro

Tras la aparición de un

La familia de Jeremías Monzón pedirá una medida cautelar para frenar la circulación del video del crimen

Además, este viernes harán una nueva movilización en reclamo de justicia. Durante la manifestación también levantarán firmas para solicitar la baja de edad de imputabilidad

La familia de Jeremías Monzón

Cayó un narco pedófilo en la villa 1-11-14: está acusado de violar a un niño de dos años y filmar el abuso

El detenido de 27 años tiene antecedentes por narcotráfico. Quedó en prisión preventiva

Cayó un narco pedófilo en

Cayó “Choco”, el líder de una banda narco vinculada al clan de “Mameluco” Villalba

Se trata de Walter Emmanuel Arias, quien fue detenido en una serie de allanamientos en Billinghurst, San Martín. También hubo otros 6 arrestados. Cómo fue la investigación y el operativo

Cayó “Choco”, el líder de
DEPORTES
Faustino Oro cortó su racha

Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

TELESHOW
Moria Casán salió al cruce

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo impacta el consumo de

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a la “flota en la sombra” de Irán por la represión a los manifestantes