Un empleado municipal de Mar del Plata fue detenido por robar a un jubilado en Necochea con peluca y barba postiza

Un empleado municipal de Mar del Plata fue detenido en Necochea tras un violento robo a un jubilado de 87 años en su domicilio (Foto: La Capital)

Un empleado municipal de Mar del Plata fue arrestado en Necochea tras un violento robo a un jubilado de 87 años. La Policía detuvo además a dos cómplices, quienes circularon en vehículos con pedido de secuestro.

El lunes por la mañana el jubilado se preparaba para salir de su vivienda ubicada en la calle 69 al 2700, cuando fue interceptado por tres hombres que ingresaron al domicilio, sin que el hombre se percatara de lo que sucedía. Los autores del hecho se encontraban encapuchados y llevaban pelucas y barbas postizas.

La reconstrucción policial indicó que los asaltantes permanecieron más de 30 minutos en el interior de la casa. Durante ese lapso, maniataron a la víctima y se dedicaron a buscar objetos de valor y dinero. La banda escapó con un televisor, dos armas y algunas pertenencias de la víctima.

Los tres delincuentes huyeron en un Renault Clio blanco encontrado en el garaje de la vivienda. Para evadir a la Policía, abandonaron el vehículo en la intersección de las calles 107 y 58, “en perfecto estado y sin llaves”, según consta en el reporte.

Horas más tarde, un móvil policial interceptó en la esquina de las calles 66 y 61 un Peugeot 307 gris con patente apócrifa. Al verificar la numeración del vehículo, se estableció que el auto tenía algunas irregularidades. En el interior fueron aprehendidos N. R. y A. T., ambos de Mar del Plata, y J. M. G., de Quequén, quienes quedaron preventivamente detenidos por orden del fiscal Carlos Larrarte.

Un Peugeot 307 gris con patente falsa fue interceptado en esta esquina y en su interior se hallaron armas, cartuchos y dispositivos de comunicación con frecuencia de la Policía

Dentro del Peugeot, los efectivos hallaron cartuchos calibre 22, un cuchillo, un equipo de comunicación con frecuencia policial y un juego de llaves de automóvil. La revisión de cámaras de seguridad junto al sitio donde abandonaron el Renault Clio permitió divisar el mismo Peugeot 307, lo que afianzó la hipótesis policial sobre la relación entre los hechos.

A raíz de estas pruebas, las autoridades ordenaron el allanamiento de varios domicilios en Necochea y Quequén. En una de las viviendas allanadas, ubicada sobre la calle 566, la Policía secuestró dos equipos de comunicación, una réplica de arma de fuego, una barreta, pelucas, un pasamontañas y un maletín.

En paralelo, fue incautado un Ford Focus blanco sobre el que pesaba un pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado de vehículo en Mar del Plata.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.° 2 dispuso la conversión de las aprehensiones en detenciones para los tres principales imputados, quienes permanecieron detenidos a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar si existen otros involucrados.

La noche de terror de una familia en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos todavía adentro

La noche del lunes, una familia mendocina vivió horas de terror en Mar del Plata cuando un grupo de delincuentes armados le robó su camioneta con la casilla rodante todavía ocupada. Aún instalados en la ciudad costera, continúan enfrentando el impacto emocional del asalto, mientras tratan de recuperarse del episodio que interrumpió su inicio de vacaciones. La camioneta apareció más tarde abandonada en un descampado del barrio La Herradura.

Las cámaras de la zona registraron el episodio

Durante la huida, los asaltantes tomaron la decisión de abandonar a los dos hijos mayores del matrimonio, de 8 y 11 años, a un lado de la ruta. Los niños, confundidos y solos, debieron ser asistidos por una familia de la zona que los resguardó hasta que pudieron reunirse nuevamente con sus padres.

El asalto tuvo lugar alrededor de las 22 del lunes sobre la ruta 226, frente a la rotonda del Hipódromo, cuando Jesús David Matmud, su esposa y sus cuatro hijos de 2, 7, 8 y 11 años hacían una parada antes de dirigirse a una cena de amigos. Mientras los dos niños mayores ya estaban dentro de la camioneta Toyota Hilux negra, el resto de la familia se hallaba en la casilla rodante para higienizarse. Fue en ese momento cuando tres hombres armados los abordaron.

La camioneta robada junto con la casilla

Según detalló Matmud a Todo Noticias (TN), los asaltantes ordenaron a los niños más grandes descender y los dejaron abandonados sobre la banquina, aunque no liberaron a los ocupantes de la casilla. Poco después, pusieron el vehículo en marcha con toda la familia aún en su interior. Matmud relató: “Pusieron la camioneta en marcha con nosotros arriba y empezó la odisea”.

Al notar el movimiento de la camioneta, pensó que el freno de mano se había soltado y trató de intervenir, pero desde la caja del vehículo descubrió la presencia de los tres delincuentes. En ese instante, uno de ellos abrió la ventanilla y lo amenazó con un arma, exigiendo que saltara del vehículo. Matmud rogó entonces que le devolvieran el teléfono y que permitieran descender a su esposa y los menores que seguían en la casilla.

Mientras huían por la ciudad, pasaron por una calle donde circulaba un colectivo. Matmud aprovechó para pedir ayuda al chofer, momento en que uno de los agresores lo apuntó con un arma desde el asiento trasero, apoyándola contra su abdomen. La situación se tornó aún más peligrosa cuando el colectivo quedó atravesado en la calle y el ladrón, en su intento de escape, chocó tanto contra el colectivo como con un vehículo estacionado: “Me podría haber matado a mi esposa y a mi bebé”, expresó Matmud al recordar ese instante.

Luego, a pocos metros, el hombre pudo convencer a los delincuentes de detener la marcha, consiguiendo que dejaran descender a su esposa y a los dos hijos más pequeños, de dos y siete años. Sin embargo, la fuga continuó sin miramientos y la mujer, en su desesperación, se aferró a los estribos de la camioneta, siendo arrastrada varios metros hasta caer debido a la velocidad.

“Estamos acá shockeados aún. En Mar del Plata estamos parados esperando. Fue un momento bastante feo para toda la familia, fuimos víctimas de algo muy feo, porque no es algo común”, describió.