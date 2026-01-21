Crimen y Justicia

La noche de terror de una familia en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos todavía adentro

Llegaron a Mendoza para pasar sus vacaciones en la ciudad balnearia, pero tres ladrones armados los sorprendieron en la ruta y los arrastraron a toda velocidad. En la huida, abandonaron a dos nenes

Guardar
Las cámaras de la zona registraron el episodio

La familia de Jesús David Matmud, un vecino de la localidad mendocina de San Rafael, aún no logra salir del shock. Y es que este lunes, cuando iniciaban sus vacaciones en Mar del Plata, una banda de delincuentes armados se llevó su camioneta con la casilla rodante y los mantuvo cautivos durante varios kilómetros.

Durante la fuga, los delincuentes abandonaron a dos niños de 8 y 11 años al costado de la ruta, quienes quedaron desorientados y debieron ser asistidos por vecinos.

El episodio ocurrió este lunes sobre la ruta 226, frente a la rotonda del Hipódromo, en el ingreso a la ciudad costera.

El grupo familiar -integrado por Matmud, su esposa y sus cuatro hijos de 2, 7, 8 y 11 años- se había detenido para bañar a los niños antes de dirigirse a una cena con amigos en Mar del Plata. Iban a hacerlo en la casilla rodante que llevaban enganchada a su camioneta Toyota Hilux negra.

Alrededor de las 22, los hermanos mayores (Maro y Miro) ya se encontraban dentro de la camioneta, mientras el resto de la familia permanecía en la casilla rodante. En ese momento, tres delincuentes armados los abordaron, los obligaron a bajar del vehículo y los dejaron abandonados en la banquina.

Sin embargo, no despejaron el tráiler: “Pusieron la camioneta en marcha con nosotros arriba y empezó la odisea”.

“Yo pensé que se les había salido el freno de mano (a sus hijos). Entonces, salto a la camioneta y siento que es acelerada a todo lo que da, y me doy cuenta de que hay tres individuos”, siguió relatando Matmud, quien logró subirse a la caja de la camioneta.

La camioneta robada junto con
La camioneta robada junto con la casilla.

Fue entonces cuando uno de los agresores abrió la ventanilla y exhibió un arma, amenazándolo de muerte si no se arrojaba del vehículo. Pero el hombre les suplicó que le devolvieran el teléfono y que le permitieran bajar a su esposa y a los otros dos hijos que permanecían en la casilla.

“Ellos tendrían que haber frenado en la ruta, haberme bajado a mí y a mi esposa. Pero no, lo siguen tirando. Mi esposa va atrás a 120, 130 kilómetros por hora en una calle común”, sostuvo el hombre, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Durante el episodio, los delincuentes doblaron por una calle por la que circulaba un colectivo, momento en el que Matmud aprovechó para gritarle al chofer que estaba siendo asaltado, mientras uno de los agresores lo amenazaba con un arma apoyada en el abdomen.

“Él deja atravesado el colectivo y el ladrón se sube por la vereda. Choca el colectivo, choca a un vehículo parado en la vereda, casi se da vuelta la casilla. Me podría haber matado a mi esposa y a mi bebé”, lamentó el padre.

De acuerdo con su relato, unos metros más adelante logró convencer a los delincuentes de que se detuvieran. Allí dejaron bajar a la mujer con los dos hijos de 2 y 7 años que viajaban en la casilla, pero de inmediato volvieron a escapar. Desesperada, ella se aferró a los estribos de la camioneta para impedir la fuga y fue arrastrada varios metros hasta caer por la velocidad.

“Estamos acá shockeados aún. En Mar del Plata estamos parados esperando. Fue un momento bastante feo para toda la familia, fuimos víctimas de algo muy feo, porque no es algo común", lamentó.

Explicó que los dos hijos mayores fueron encontrados por una familia de la zona, quienes los asistieron hasta que los padres pudieron encontrarlos. En tanto, la camioneta fue encontrada en un descampado del barrio La Herradura, según precisaron medios locales de Mar del Plata.

Temas Relacionados

MendozaMar del PlataRobosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Mendoza: un adolescente de 17 años murió baleado en una pelea vecinal

Ocurrió esta madrugada en Godoy Cruz. El principal sospechoso es un menor de edad. La Justicia ya investiga el hecho

Mendoza: un adolescente de 17

Nuevo parte: Bastián pasó la noche sin fiebre y con respiraciones espontáneas

El menor que sufrió graves lesiones en un choque en Pinamar permanece internado en un hospital infantil de Mar del Plata

Nuevo parte: Bastián pasó la

Encontraron a un joven brutalmente golpeado y su familia busca reconstruir qué pasó: “Nadie quiere hablar”

La familia aseguró que el joven salió con un grupo de amigos, pero solo uno de ellos pudo ser identificado. La víctima permanece internado bajo pronóstico reservado

Encontraron a un joven brutalmente

Atacaron a tiros a un joven en Paraná y hay un adolescente detenido

Aún se desconocen los motivos por los cuales se desató el enfrentamiento. La víctima recibió tres disparos en su pierna izquierda

Atacaron a tiros a un

Corrían picadas ilegales en los médanos de Villa Gesell y fueron detenidos

La carrera, que protagonizaron los acusados, quedó grabada en video. El caso será investigado por la Fiscalía de Pinamar

Corrían picadas ilegales en los
DEPORTES
La decisión que tomó River

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

TELESHOW
Maxi López contó la insólita

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habla en Davos:

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

Panamá apuesta por incentivos económicos para reactivar el turismo urbano

Continuarán vientos acelerados en el territorio salvadoreño debido a frente frío que afecta Centroamérica

A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil