Caso Bastian: dispusieron el secuestro de los vehículos y el análisis de sus sistemas electrónicos

La Amarok y el UTV fueron secuestrados

El Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell, que interviene en el caso de Bastian Jeréz, el nene accidentado en La Frontera (Pinamar), resolvió el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV), junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de una causa que investiga lesiones culposas.

La medida, ordenada el 21 de enero de 2026, responde a un pedido realizado por el fiscal Sergio Germán García, quien argumentó la necesidad y urgencia de preservar los rodados y acceder a información almacenada en los dispositivos electrónicos de los vehículos.

Según el documento judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la conversión en secuestro de la incautación para asegurar pruebas fundamentales para el avance de la investigación.

Así quedó el UTV en el que viajaba Bastian

La camioneta involucrada es una Volkswagen Amarok, que era conducida por Manuel Molinari, mientras que el otro rodado secuestrado es un vehículo tipo UTV marca Can-Am, modelo Maverick, que era manejado por una mujer de apellido Quiroz. Ambos fueron incautados por considerarse que podrían contener información relevante para esclarecer los hechos bajo análisis.

El fiscal García también pidió el secuestro y análisis de los manuales de usuario de ambos vehículos, así como de los sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras presentes en las unidades.

El objetivo es obtener información técnica o de registro que pueda aportar a la reconstrucción de la mecánica del incidente investigado. El juzgado autorizó que el personal designado por la fiscalía acceda a estos dispositivos y documentos para su análisis.

Bastian Jeréz

La resolución destaca que el análisis de los sistemas de grabación de datos y componentes electrónicos resulta pertinente, dado que podría existir información almacenada de utilidad para la causa.

El juez consideró que la medida solicitada “puede incluso mejorar la situación procesal de los posibles justiciables”, subrayando la importancia de contar con todas las pruebas posibles tanto para el esclarecimiento de los hechos como para resguardar los derechos de las partes involucradas.

La causa, caratulada como “Molinari, Manuel s/Lesiones culposas” (IPP N° 03-03-238-26/00), tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 Departamental y el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell.

La decisión judicial, enmarcada en la normativa vigente, refleja el uso creciente de tecnologías de registro y almacenamiento de datos como herramientas clave en la investigación de hechos viales y delitos vinculados al uso de vehículos.

Las pericias sobre los sistemas electrónicos y manuales de los rodados secuestrados continuarán en los próximos días, mientras la causa avanza.

El caso

El domingo 14 de enero, Bastián, de 8 años, viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del choque, Bastián sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí fue sometido a varias cirugías y permaneció internado en estado crítico.

En el plano judicial, la causa investiga lesiones culposas. Las autoridades imputaron a Maximiliano Jeréz, l padre de Bastián por considerar que el menor no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente. Su familia es representada por el abogado Matías Morla.

Las nenas, una de ellas seriamente lesionada, son representadas en el expediente por Guillermo Schmidt, quien considera que Jérez no tiene responsabilidad en el accidente y apunta, en cambio, a las dos personas que manejaban los vehículos.

También están imputados el conductor de la Amarok y la conductora del UTV. Los vehículos fueron secuestrados para realizar peritajes que buscan determinar la mecánica del choque y la responsabilidad de los involucrados.

El conductor de la Amarok, Manuel Molinari, solicitó la eximición de prisión, argumentando que colabora con la investigación y que no existen riesgos de entorpecimiento. Por su parte, la madre de Bastián, Macarena, responsabilizó públicamente a Molinari.

Tras el accidente, el municipio de Pinamar anunció la aplicación de multas millonarias para quienes realicen maniobras peligrosas en La Frontera y la obligación de asumir los gastos médicos y de seguridad derivados de accidentes.