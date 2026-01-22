Crimen y Justicia

Caso Bastian: dispusieron el secuestro de los vehículos y el análisis de sus sistemas electrónicos

El nene de 8 años, que resultó gravemente herido en un choque en Pinamar, permanece internado en estado crítico en un hospital de Mar del Plata

Guardar
La Amarok y el UTV
La Amarok y el UTV fueron secuestrados

El Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell, que interviene en el caso de Bastian Jeréz, el nene accidentado en La Frontera (Pinamar), resolvió el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV), junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de una causa que investiga lesiones culposas.

La medida, ordenada el 21 de enero de 2026, responde a un pedido realizado por el fiscal Sergio Germán García, quien argumentó la necesidad y urgencia de preservar los rodados y acceder a información almacenada en los dispositivos electrónicos de los vehículos.

Según el documento judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la conversión en secuestro de la incautación para asegurar pruebas fundamentales para el avance de la investigación.

Así quedó el UTV en
Así quedó el UTV en el que viajaba Bastian

La camioneta involucrada es una Volkswagen Amarok, que era conducida por Manuel Molinari, mientras que el otro rodado secuestrado es un vehículo tipo UTV marca Can-Am, modelo Maverick, que era manejado por una mujer de apellido Quiroz. Ambos fueron incautados por considerarse que podrían contener información relevante para esclarecer los hechos bajo análisis.

El fiscal García también pidió el secuestro y análisis de los manuales de usuario de ambos vehículos, así como de los sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras presentes en las unidades.

El objetivo es obtener información técnica o de registro que pueda aportar a la reconstrucción de la mecánica del incidente investigado. El juzgado autorizó que el personal designado por la fiscalía acceda a estos dispositivos y documentos para su análisis.

Bastian Jeréz
Bastian Jeréz

La resolución destaca que el análisis de los sistemas de grabación de datos y componentes electrónicos resulta pertinente, dado que podría existir información almacenada de utilidad para la causa.

El juez consideró que la medida solicitada “puede incluso mejorar la situación procesal de los posibles justiciables”, subrayando la importancia de contar con todas las pruebas posibles tanto para el esclarecimiento de los hechos como para resguardar los derechos de las partes involucradas.

La causa, caratulada como “Molinari, Manuel s/Lesiones culposas” (IPP N° 03-03-238-26/00), tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 Departamental y el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell.

La decisión judicial, enmarcada en la normativa vigente, refleja el uso creciente de tecnologías de registro y almacenamiento de datos como herramientas clave en la investigación de hechos viales y delitos vinculados al uso de vehículos.

Las pericias sobre los sistemas electrónicos y manuales de los rodados secuestrados continuarán en los próximos días, mientras la causa avanza.

El caso

El domingo 14 de enero, Bastián, de 8 años, viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del choque, Bastián sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí fue sometido a varias cirugías y permaneció internado en estado crítico.

En el plano judicial, la causa investiga lesiones culposas. Las autoridades imputaron a Maximiliano Jeréz, l padre de Bastián por considerar que el menor no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente. Su familia es representada por el abogado Matías Morla.

Las nenas, una de ellas seriamente lesionada, son representadas en el expediente por Guillermo Schmidt, quien considera que Jérez no tiene responsabilidad en el accidente y apunta, en cambio, a las dos personas que manejaban los vehículos.

También están imputados el conductor de la Amarok y la conductora del UTV. Los vehículos fueron secuestrados para realizar peritajes que buscan determinar la mecánica del choque y la responsabilidad de los involucrados.

El conductor de la Amarok, Manuel Molinari, solicitó la eximición de prisión, argumentando que colabora con la investigación y que no existen riesgos de entorpecimiento. Por su parte, la madre de Bastián, Macarena, responsabilizó públicamente a Molinari.

Tras el accidente, el municipio de Pinamar anunció la aplicación de multas millonarias para quienes realicen maniobras peligrosas en La Frontera y la obligación de asumir los gastos médicos y de seguridad derivados de accidentes.

Temas Relacionados

Bastian JerézMatías MorlaPinamarLa FronteraAccidentes vialesúltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre armado, descalzo y con el torso desnudo atemorizó a los vecinos de Palermo

El agresor fue arrestado por la Policía de la Ciudad cuando intentaba ingresar a un auto estacionado

Un hombre armado, descalzo y

Se viralizó el video del crimen de Jeremías Monzón: su familia exige saber cómo se filtró

El adolescente de 15 años fue asesinado en diciembre de 2025 por tres menores de edad: dos de 14 años, que no son punibles, y una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario

Se viralizó el video del

Una mujer policía fue atropellada en Santa Fe cuando intentó intervenir en una discusión

La agente permanece hospitalizada, aunque estaría fuera de peligro. La mujer que conducía el auto fue demorada y el vehículo secuestrado

Una mujer policía fue atropellada

Incautaron un camión que transportaba más de 20 toneladas de un químico utilizado para elaborar cocaína

Las fuerzas de seguridad nacional detectaron el cargamento durante un operativo en Córdoba. Tenía por destino final Catamarca

Incautaron un camión que transportaba

Un jubilado sufrió un violento robo piraña en Quilmes y detuvieron a un menor: “Eran salvajes, me pegaban por pegar”

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. Tras el robo, los ladrones escaparon con la camioneta y la abandonaron a ocho cuadras

Un jubilado sufrió un violento
DEPORTES
Tenso momento entre dos tenistas

Tenso momento entre dos tenistas en el Australian Open: “No tienes idea lo que es el juego limpio”

El extraño punto al estilo “Matrix” que protagonizó la número 2 del mundo y se robó todas las miradas en el Australian Open

El Torneo Apertura 2026 arrancará con cinco partidos: la agenda completa de la actividad del jueves

Se conoció el quinto diseño de un equipo de Fórmula 1: Mercedes presentó su coche para el 2026 en medio de una gran expectativa

“Chessi”, el apodo que el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov le puso a Faustino Oro tras una magnífica actuación en Países Bajos

TELESHOW
Un chat entre Wanda Nara

Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

El reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: anécdotas del Bailando y una fuerte confesión

Pablo Alarcón y Claribel Medina celebran en Carlos Paz un regreso compartido: “El escenario es sanador”

De los escenarios a la playa, el día de relax de La Konga en Pinamar: “Tener el mar cerca cambia la energía”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá busca reactivar Puerto Armuelles

Panamá busca reactivar Puerto Armuelles y despierta interés logístico del sur de Costa Rica

Una turbina de avión se incendió en la pista y obligó a frenar el despegue en un aeropuerto brasileño

Veintidós recetas para días cálidos: tradición, temporada y las nuevas maneras de disfrutar la mesa

Brasil corre el riesgo de perder la carrera por convertirse en un polo global de centro de datos y tecnología

Los deslizamientos de tierra dejan dos muertos y varios desaparecidos en Nueva Zelanda