Corrían picadas ilegales en los médanos de Villa Gesell y fueron detenidos

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Pinamar (Gentileza: El Fundador Online)

A pesar de los recientes accidentes que se reportaron en la Costa Atlántica por manejar a alta velocidad, este martes otros dos hombres fueron detenidos en la zona de médanos que se ubica en la playa de Villa Gesell. No obstante, no se dieron a conocer sus nombres, ni sus edades. Tampoco se reportaron heridos.

Todo ocurrió en la región norte de las dunas, cuando los acusados fueron sorprendidos mientras corrían picadas en la playa. De acuerdo con los agentes que participaron de un operativo policial de control, también realizaban maniobras peligrosas con los vehículos que manejaban.

La situación generaba un potencial riesgo para otras personas y el entorno natural, por lo que las autoridades decidieron detenerlos inmediatamente. Según la información publicada por el sitio El Fundador Online, el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Pinamar, a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón, quien ya fue informado sobre el hecho y tomó las medidas legales pertinentes.

Pese a la peligrosidad del hecho, no se reportaron heridos

Cómo se encuentra el estado de salud del joven accidentado en Villa Gesell

Un hombre de 27 años sufrió múltiples fracturas en el cráneo y permanece en estado crítico, luego de haberse accidentado mientras conducía un cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell durante el fin de semana. A raíz de la gravedad de su salud, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) coordinó el traslado aéreo del joven desde Villa Gesell hasta La Plata.

La gravedad de las lesiones, que abarcaron la región frontal y parietal izquierda del cráneo, rostro y órbita ocular, obligó a movilizar todos los recursos disponibles para su atención. Así, el paciente, oriundo de Guernica, fue estabilizado en el lugar y derivado al Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata, donde ingresó a terapia intensiva con pronóstico muy reservado y bajo respiración asistida.

El último parte médico precisó que, por una alteración en la coagulación, actualmente bajo tratamiento, debió postergarse una intervención neurológica que preveía la limpieza de fragmentos óseos y la instalación de un sensor de presión intracraneal.

El paciente continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado

Mientras evoluciona el caso, la Municipalidad de Villa Gesell endureció los operativos de control en la zona de médanos. De hecho, el mismo domingo del accidente, las autoridades secuestraron 14 vehículos (12 cuatriciclos y 2 motocicletas) por graves infracciones a la normativa: falta de documentación, ausencia de matrícula, irregularidades en la identificación y circulación fuera de áreas permitidas, según informaron fuentes municipales.

Este incidente se produce tras una sucesión de accidentes en la costa bonaerense. Por este motivo, los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, pertenecientes al bloque Unión y Libertad, presentaron un proyecto de ley que buscará prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas bonaerenses.

De esta manera, la iniciativa parlamentaria propondría prohibir la circulación de autos, motos, cuatriciclos y UTV en las playas, restringiendo su presencia únicamente a situaciones de emergencia, tareas de seguridad, mantenimiento o prestación de servicios públicos.

El proyecto también advierte sobre el impacto ambiental de estos vehículos en la arena y los médanos, señalando que su uso acelera la erosión, daña la flora y fauna autóctonas y altera el equilibrio natural de los ecosistemas costeros. Este equilibrio resulta primordial para la defensa de la línea de costa ante fenómenos climáticos extremos.

En este sentido, los legisladores justificaron la medida por el creciente riesgo derivado de la convivencia entre vehículos y actividades recreativas, especialmente en zonas donde transitan peatones y familias. Por esto, ambos afirmaron que las playas deben destinarse al esparcimiento y no funcionar como corredores viales.

El marco normativo contemplaría la coordinación entre la provincia y los municipios costeros para adaptar la aplicación de la ley a las particularidades de cada localidad. De esta forma, el énfasis estaría en la necesidad de priorizar la seguridad vial, la convivencia pacífica y la protección ambiental.