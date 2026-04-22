Rutas nacionales: el Gobierno abrió los sobres con las ofertas de las empresas para concesionar más de 1.800 kilómetros

La apertura de los sobres económicos fue el paso final tras la evaluación de la solvencia técnica de 15 empresas oferentes. (cvsa.com.ar)

El Gobierno, a través de Vialidad Nacional, realizó hoy la apertura del segundo sobre correspondiente a las ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). El procedimiento se llevó a cabo mediante la plataforma Contrat.Ar y marcó un avance en el proceso para traspasar al sector privado la administración y el mantenimiento de corredores viales que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Este segundo sobre contiene las propuestas económicas presentadas por las empresas interesadas en gestionar los tramos en disputa. Antes, en febrero, se habían evaluado los antecedentes y las condiciones técnicas de los oferentes. En aquella oportunidad, se presentaron 15 firmas para la concesión de este sistema vial.

La licitación comprende la explotación, administración y mantenimiento de los denominados Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur y Tramo Pampa. Según la información oficial suministrada por el Ministerio de Economía, el esquema prioriza el financiamiento mediante inversión 100% privada, con el objetivo de desarrollar un modelo que no requiera de subsidios del sector público ni de recursos directos del Estado nacional.

Cuáles fueron las ofertas más bajas

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la oferta más baja para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur fue la presentada por el consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco, que ofertó un valor de peaje de $997 más IVA, tomando como mes base el valor de la moneda en julio de 2025.

Las demás ofertas para ese tramo superaron los $1.000. La más alta fue la propuesta de Vial Agro S.A., que alcanzó un valor de $1.322,31, también más IVA.

El nuevo sistema de gestión vial establece que las obras y el mantenimiento se financien exclusivamente mediante el cobro de peaje, eliminando las partidas presupuestarias del Estado y los subsidios públicos. (NA)

En lo que respecta al Tramo Pampa, el punto de partida es más elevado. El precio más bajo fue el ofertado por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. ($2.355,37). Al igual que en los casos anteriores, se trata de un valor sin IVA y con julio de 2025 como base.

En ese caso, la propuesta de mayor valor fue la del consorcio Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco, con un valor de 3.354 pesos. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que la adjudicación de la concesión se realizará en los próximos días.

Detalles de los tramos licitados

La extensión total de las rutas incluidas en esta etapa supera los 1.800 kilómetros. El Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur es el de mayor envergadura, con una longitud total de 1.325,17 kilómetros. Este sector está integrado por segmentos de las rutas nacionales 3, 205, 226 y vías de acceso fundamentales para el Área Metropolitana de Buenos Aires, como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Ricchieri y Newbery. Estos corredores se caracterizan por registrar uno de los volúmenes de tránsito más altos de toda la red vial argentina.

Por otra parte, el Tramo Pampa cuenta con una extensión de 546,65 kilómetros. Este segmento comprende la ruta nacional 5, abarcando desde el kilómetro 65, a la altura de la localidad bonaerense de Luján, hasta el empalme con la ruta nacional 35 en Santa Rosa, provincia de La Pampa. La ubicación de estas rutas en el sector centro del país resulta determinante para el comercio productivo y la conectividad regional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de X para dar algunos detalles: “Hoy realizamos la apertura de ofertas económicas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Sumamos más de 1.900 km de rutas estratégicas, incluyendo accesos clave como la Autopista Ricciheri y la RN 5. Este avance es fundamental: estamos licitando los corredores con mayor volumen de tránsito del país, garantizando que la infraestructura sea financiada por la inversión privada", comentó.

“El proceso es eficiente, transparente y rigoroso; solo las empresas que demostraron solvencia técnica y financiera siguen en carrera. Sin subsidios y con competencia real. Estamos avanzando hacia una infraestructura vial más moderna cuidando los recursos de todos los argentinos”, agregó.

Control y nuevo modelo de gestión

Vialidad nacional será el organismo responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos que se firmen tras la adjudicación de estas licitaciones. El esquema de control que se aplicará será por resultados, una modalidad que busca garantizar que los corredores se mantengan en condiciones de seguridad óptimas y con niveles de servicio adecuados para los usuarios.

Los tramos licitados atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa, integrando rutas clave para la logística y el comercio. (cvsa.com.ar)

La transición hacia este sistema implica el fin de esquemas considerados deficitarios por la administración actual. Al eliminar los subsidios estatales, el Gobierno busca que el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial nacional dependan de la eficiencia de los concesionarios privados. Este cambio de paradigma normativo en la gestión de las rutas nacionales apunta a mejorar la calidad de la red mediante la competencia de mercado.

El plan estratégico

La etapa actual, identificada como II-A, es la continuación de un plan estratégico que busca renovar la gestión de miles de kilómetros de calzada que hasta el momento se encontraban bajo administración estatal o con contratos de concesión próximos a vencer. El programa fue dividido en etapas, que serán concesionadas en diferentes períodos.

Mientras se evalúan las ofertas de las empresas presentadas en el segundo sobre, el Gobierno anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la fase “B”. La misma comprende trazas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará organizada en cuatro tramos.

En todos los casos se analizarán los cánones y los planes de inversión propuestos por cada consorcio o empresa individual para determinar las adjudicaciones definitivas. El objetivo final, indicaron desde el Gobierno, es alcanzar una red vial moderna que facilite el transporte de carga y el tránsito particular sin representar una carga financiera para el Tesoro nacional.