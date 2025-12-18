Ludmila, la viuda negra prófuga de San Isidro que no drogó a su víctima y lo asaltó junto a tres cómplices

Ludmila, la viuda negra prófuga

Patricio V. esperaba que la noche del pasado 22 de septiembre fuera prometedora. El hombre, vecino de San Isidro, se preparaba para una cita con una chica con la que llevaba un tiempo hablando a través de Instagram. Estaba expectante por conocerla personalmente. Pero lo que no imaginó es que ese encuentro sería el inicio de una pesadilla.

Todo comenzó semanas antes, cuando, navegando por la red social, le apareció como sugerencia el perfil “caatalella32”. Tras intercambiar mensajes y videollamadas de tono erótico, la joven detrás de la cuenta le propuso visitarlo junto a una amiga.

Él accedió, envió su dirección y transfirió más de $27.000 para el viaje a una cuenta bancaria a nombre de Ludmila Abril Cabral: la viuda negra que desde ese día es intensamente buscada por la Justicia.

A las 2:30, dos mujeres llegaron al departamento del hombre ubicado en la calle General Justo José de Urquiza, en Acassuso. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, tras una serie de idas y vueltas al baño y excusas para salir a comprar cigarrillos, una de las invitadas tomó las llaves del departamento y se retiró.

Así se escapaban las viudas negras de San Isidro con sus cómplices

Minutos después, empezó una secuencia que resultó ser tan calculada como violenta: dos hombres armados con cuchillos irrumpieron en la habitación, redujeron a Patricio, lo amenazaron de muerte y le robaron.

“A nosotros nos buscan por homicidios, tenemos muchas muertes encima, así que quedate quieto”, le habrían advertido mientras lo apuñalaban en el hombro y lo obligaban a revelar la ubicación de su caja fuerte, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

A diferencia del modus operandi típico de viudas negras, las mujeres no habían llegado a dormir a la víctima: lo atacaron cuando estaba consciente.

Las historias que subió la prófuga tras el robo

El botín que se llevaron los asaltantes fue cuantioso. Entre las pertenencias robaron una notebook, un iPhone, cadenas de oro, relojes, perfumes, dólares, pesos y hasta electrodomésticos. Los asaltantes, además, accedieron a sus cuentas bancarias usando el Face ID de su teléfono.

En cuestión de minutos, los cuatro sospechosos escaparon. Según supo Infobae, los delincuentes ingresaron pasadas las 3:15 al domicilio y para las 4:20 ya estaban afuera.

La víctima, herida y atada, logró liberarse y pedir ayuda a un vecino. Horas después, al intentar rastrear a la mujer con la que había pactado la cita, descubrió que había sido bloqueado en Instagram. Sin embargo, desde la cuenta de su hermana, logró ver historias donde los asaltantes exhibían parte del botín.

Los dos hombres que colaboraron con el robo de las viudas negras en San Isidro

La investigación, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, avanzó rápidamente. El análisis de las transferencias bancarias permitió identificar a Ludmila Abril Cabral como la titular de la cuenta que recibió el dinero para el viaje.

Además, la empresa de telefonía confirmó que el número asociado al perfil “caatalella32” también pertenecía a Cabral y las cámaras de seguridad del municipio de San Isidro y de comercios cercanos captaron el arribo y la huida de los sospechosos en un Renault Kwid rojo, otra clave para la causa.

El seguimiento de los teléfonos robados y de las cuentas de Instagram involucradas permitió identificar a otros miembros de la banda: Melanie Joelliane Quiñones, Dalthon Maximiliano Aquino y Natanael Esteban Coman.

Los tres cómplices detenidos

Las imágenes de las cámaras además permitieron ver los movimientos de las dos mujeres y los dos hombres antes, durante y después del asalto, así como el recorrido del vehículo utilizado para la fuga. Las imágenes encabezan esta nota.

En este contexto, el fiscal Ferrari solicitó al Juzgado de Garantías N°4 una serie de allanamientos en domicilios de El Palomar, Billinghurst, Caseros y Ciudadela, con el objetivo de secuestrar celulares, objetos robados y cualquier elemento de interés para la causa. Tres de los involucrados fueron detenidos.

Sin embargo, al momento de los operativos, Ludmila Abril Cabral, apodada ya en los pasillos judiciales como “la viuda negra prófuga”, no fue hallada en ninguno de los domicilios vinculados a su nombre.