In fraganti: detuvieron a tres “hombres araña” que treparon una casa de Villa Urquiza para entrar a robar

Los delincuentes ingresaron a la vivienda trepando hasta la terraza

Tres hombres fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante el último fin de semana en el barrio porteño de Villa Urquiza, acusados de trepar y entrar a una casa para robar. El propietario de la vivienda, un hombre de 45 años, resultó ileso.

Si bien el hecho se difundió en las últimas horas, ocurrió en la madrugada del domingo pasado, cerca de las 3:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de sospechosos en los techos de una propiedad ubicada sobre la calle Habana al 2100.

De inmediato, personal policial llegó al lugar y encontró a un primer sospechoso, identificado como H.E.P., de 22 años y oriundo de José C. Paz, escondido entre plantas cerca de la entrada.

Los tres sospechosos detenidos

Cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 12-B lo estaban identificando, se escucharon ruidos en la planta alta. Con la autorización del dueño, los efectivos ingresaron a la casa para verificar la situación.

Fue así que los uniformados hallaron a un segundo involucrado, F.D.K., de 32 años y también de José C. Paz, oculto entre tarimas en la terraza y con una bolsa que contenía objetos de la víctima. En la terraza había hallado su vía de acceso del interior, ya que ninguna de las aberturas de la casa había sido forzada.

En tanto, el tercer sospechoso, G.H.P., de 37 años y con domicilio registrado en Moreno, fue encontrado poco después en las inmediaciones, cerca de un puesto de diarios en la intersección de Juramento y Constituyentes.

De esta manera, los tres acusados quedaron detenidos y los elementos sustraídos fueron recuperados.

Varios elementos que la víctima reconoció como propios

Según pudo saber Infobae, uno de ellos, H.E.P., tenía antecedentes por hurto y causas por rebeldía en la Ciudad de Buenos Aires, además de pedidos de paradero activos en el sistema policial. Los registros muestran que los dos primeros fueron entre octubre de 2022 y mayo de 2023, ambos por “usar indebidamente el espacio público”.

Por su parte, los otros dos imputados, F.D.K. y G.H.P., no registraban antecedentes ni impedimentos legales.

Detenidos por robo en Villa Soldati

También el fin de semana, la policía porteña detuvo a dos jóvenes, de 18 y 20 años, acusados de asaltar a choferes de aplicaciones en Villa Soldati.

Los sospechosos fueron identificados tras una investigación por un ataque ocurrido el 5 de enero, cuando un conductor de 40 años resultó herido de bala al resistirse al robo de su auto.

El hecho se produjo en la esquina de avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta. Allí, dos delincuentes armados abordaron a la víctima, quien recibió un disparo en una pierna durante un forcejeo. A pesar de la herida, el chofer logró llegar hasta un puesto policial para pedir ayuda y luego fue trasladado al hospital Grierson, donde se determinó que la lesión no ponía en riesgo su vida.

La División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad realizó allanamientos en un complejo habitacional del barrio. En esos operativos detuvo al principal sospechoso, de 18 años, señalado como el cabecilla de la banda y quien tenía antecedentes por robo en poblado y en banda, encubrimiento agravado y otros delitos.

Durante los procedimientos, los policías secuestraron una pistola réplica utilizada para intimidar a las víctimas y 13 teléfonos celulares presuntamente robados. Los investigadores identificaron que el grupo solicitaba viajes a través de aplicaciones y, cuando llegaban los choferes, los asaltaban y golpeaban para robarles sus pertenencias.

El segundo detenido, de 20 años, fue arrestado en el mismo complejo habitacional. Según los investigadores, había cambiado su apariencia para evitar ser identificado. También tiene antecedentes por robo con arma y actuaciones previas en la comisaría de la zona.

La causa quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 51. Los objetos incautados serán peritados para establecer si están vinculados a otros hechos.