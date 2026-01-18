Detuvieron a dos delincuentes que se dedicaban a asaltar a choferes de aplicaciones en Villa Soldati

Dos jóvenes de 18 y 20 años fueron detenidos este domingo por personal de la Policía de la Ciudad que se dedicaban a asaltar a choferes de aplicación en la zona del barrio de Villa Soldati. Ambos fueron los que a principio de enero habían herido a un hombre tras intentar robar su auto.

La investigación, que incluyó una serie de allanamientos en un complejo habitacional del barrio del sur de la ciudad, logró dar con los dos implicados que estuvieron en el intento de robo el pasado 5 de enero a un hombre que se resistió. Como resultado, la víctima de 40 años recibió un disparo en una de sus piernas y pudo escapar tras manejar herido.

Según informaron fuentes a este medio, el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Al llegar, fue interceptado por dos delincuentes armados. Tras un forcejeo, uno de los asaltantes disparó contra el conductor, hiriéndolo en el muslo derecho. A pesar de la lesión, la víctima logró conducir hasta un puesto policial para solicitar asistencia. Minutos después, fue derivado por una ambulancia del SAME al hospital Grierson, donde recibió atención médica y se constató que la herida, con orificio de entrada y salida, no ponía en riesgo su vida.

Ahora, personal de la División Investigaciones Comunales 8 (DIC8) de la Policía de la Ciudad logró dar con el primero de los acusados. Se trataba de un joven de 18 años que es señalado como el cabecilla y a quien se le atribuyen 14 hechos de robo a conductores de forma similar.

Los procedimientos se realizaron sobre la calle Mariano Acosta al 3500 y en la intersección con Rodrigo de Triana. Allí, los efectivos lograron detener al presunto líder de la banda, quien ya era investigado por su participación en numerosos robos bajo la misma modalidad. Al momento de su aprehensión, se le secuestró una pistola réplica, utilizada para intimidar a las víctimas, y trece teléfonos celulares presuntamente robados en otros hechos.

Los detenidos tienen 18 y 20 años. Ambos contaban con un amplio prontuario delictivo

El perfil del detenido revela un historial delictivo extenso, además de los intentos de robo a los choferes. Fuentes policiales señalaron que el joven cuenta con antecedentes por robo en poblado y en banda, encubrimiento agravado y averiguación de ilícito. Además, registra dos procesamientos vigentes dispuestos por la Justicia Nacional por delitos contra la propiedad cometidos en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación determinó que, desde diciembre, el grupo solicitaba viajes a través de distintas aplicaciones y, al llegar el conductor, lo asaltaban y lo golpeaban para apoderarse de sus pertenencias.

La continuidad de las pesquisas permitió identificar al segundo sospechoso, de 20 años, quien también residía en el complejo habitacional. Los investigadores advirtieron que el joven había alterado su apariencia, modificando su corte de pelo y utilizando tintura, con el propósito de evadir a las autoridades. Finalmente, fue localizado y detenido sobre la calle Corrales, en el interior del monoblock, por efectivos de la DIC8. Este segundo implicado posee antecedentes por robo con arma, con actuaciones previas en la Comisaría Vecinal 8 B, jurisdicción correspondiente a Villa Soldati.

En los allanamientos, además de la pistola réplica, se incautaron varios teléfonos celulares, elementos que serán peritados para establecer la procedencia y relación con otros hechos investigados. La intervención en el caso está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 51, conducido por la Dra. Graciela Angulo, con la Secretaría 58 del Dr. Santiago Barrera.

El chofer herido el 5 de enero continúa recuperándose de la lesión sufrida durante el ataque, según confirmaron fuentes policiales a este medio. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para determinar si existen más integrantes vinculados a la banda y esclarecer otros robos cometidos bajo la misma modalidad en Villa Soldati y barrios cercanos.