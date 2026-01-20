Crimen y Justicia

Culparon a un cerrajero del robo de 60.000 dólares, relojes y joyas a una jubilada pero lo liberaron

Dante F. fue imputado de haber abierto la caja fuerte de la víctima a pedido de su cuidadora. Se constató que no tocó el botín. La pista de una tercera persona relacionada con el caso

El operativo de captura del cerrajero que luego fue liberado en Rosario (Policía de Santa Fe)

Un cerrajero, imputado por el robo de la caja fuerte a una jubilada de 86 años, pasó cuatro días detenido en Rosario, hasta este lunes. Se lo acusó de haber robado 60 mil dólares junto a joyas y relojes.

Pero el juez le otorgó a Dante F. (46) medidas alternativas a la prisión preventiva al analizar que fue al domicilio de la víctima –por pedido de su cuidadora Tamara G. (29), acusada en la misma causa– a hacer el trabajo que había sido solicitado para luego retirarse, según quedó constatado en las propias cámaras de videovigilancia del departamento y edificio de barrio Martin, en la zona del Monumento Nacional a la Bandera.

De acuerdo a los indicios ventilados en la audiencia por el fiscal Nicolás Rolón, el cerrajero fue contactado por Tamara G. y se dirigió al departamento de la jubilada. Ingresó a las 12.30 y, en función de las imágenes recolectadas en el legajo, solo se lo vio abrir la caja fuerte en compañía de la cuidadora, cobrar el trabajo y posteriormente irse del lugar a las 12.55.

La cuidadora de la jubilada
La cuidadora de la jubilada de 86 años quedó detenida por la misma causa. Le habría entregado el dinero, joyas y relojes a un tercer hombre (Policía de Santa Fe)

Dante F., por la secuencia revisada por los investigadores, nunca tomó contacto con lo que había en el interior de la caja. En cambio, la joven de 29 años fue captada saliendo del edificio a las 14.21 con una bolsa de papel madera en sus manos que entregó a una tercera persona que todavía no fue identificada, aunque se cree que sería un hombre. La cuidadora después reingresó a las 14.28, pero sin la bolsa.

El fiscal Rolón describió que en la caja fuerte había 60 mil dólares, un Rolex de oro de hombre, un Rolex de metal de hombre, cinco cadenas de oro, cuatro anillos de brillantes, una gargantilla de oro macizo, cuatro collares de perlas, anillos de oro, pulseras, cadenas de oro, anillos y aros de diamantes.

El cerrajero fue aprehendido dos días después del robo y este lunes recuperó la libertad ni bien culminó la audiencia. No obstante, por 60 días deberá cumplir reglas de conducta, como fijar domicilio y presentarse cada quince días a firmar en la Oficina de Gestión Judicial.

En el propio teléfono de Dante F. se pudo apreciar que había sido convocado por Tamara G. para abrir la caja, según expuso el defensor de Dante F., Leonel Iesari, quien agregó que tendría que haber sido citado a declaración testimonial en lugar de detenerlo e incomunicarlo por cuatro días por un hecho en el que, aparentemente, no tuvo vinculación delictiva.

Por su parte, la cuidadora de la jubilada fue imputada el 15 de enero por hurto calificado y quedó en prisión preventiva domiciliaria por 60 días. Según describió en la audiencia, entregó el botín a un tercer hombre que vestía camisa celeste, zapatos y usaba lentes. Lo que por ahora no quedó claro es si esa joven cayó en el "cuento del tío" o si tramó toda la maniobra por su cuenta.

