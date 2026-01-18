Se peleó con un colectivero, se confundió y le rompió el tabique a otro chofer

Se peleó con colectivero, se confundió y le fracturó la nariz a otro chofer

Un colectivero de la línea 273 de La Plata fue brutalmente agredido por un automovilista que, al confundirlo con otro chofer, le fracturó el tabique nasal utilizando un objeto cortante.

Aunque el episodio ocurrió el martes por la noche, las imágenes del momento, registrado en una cámara de seguridad, se conocieron en las últimas horas.

El hecho se desató cuando un hombre, identificado por testigos como el conductor de una Ford Ranger gris, persiguió a un colectivo de la empresa Unión Platense (UP).

El conflicto se originó en la intersección de diagonal 74 y 31, donde el agresor habría quedado molesto por una maniobra de tránsito efectuada por un chofer de la misma línea. La secuencia muestra cómo durante algunos minutos, la camioneta va por delante de dos colectivos, hasta que en un momento frena y detiene a una de las unidades.

El ataque se concretó en la zona de 77 y 135, aproximadamente a las 21.32. El chofer agredido, de 34 años, explicó que el agresor se acercó a la ventanilla de su unidad.

Al bajar el vidrio para intentar aclarar el malentendido, recibió un violento golpe en el rostro. “En cuestión de segundos y sin mediar palabra, recibí una piña en la cara”, relató el conductor a 0221.com.ar. El atacante portaba en su mano un elemento cortopunzante que le provocó la fractura.

La escena fue captada por la cámara del colectivo. El video muestra cómo dos pasajeros descienden por la puerta trasera justo antes del ataque. El chofer quedó solo, herido y con abundante pérdida de sangre.

A pesar de la gravedad de las lesiones, logró conducir la unidad hasta la central de la empresa, ubicada a una cuadra, donde recibió la primera asistencia de sus compañeros. Dada la demora en la llegada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los empleados decidieron trasladarlo al hospital por sus propios medios.

“Ya inicié los trámites para realizar la cirugía plástica. No se cuánto tiempo voy a estar sin trabajar. Ese golpe era para mi compañero, pero en realidad no tendría que ser para nadie. Queremos que se haga responsable y que pague lo que tenga que pagar”, expresó el chofer al medio digital. Además, señaló la incertidumbre respecto al tiempo de recuperación y la necesidad de someterse a una cirugía plástica para reparar la fractura.

El conductor lesionado inició una campaña en redes para identificar al agresor y compartió una imagen de la cámara de seguridad que muestra el momento en el que la Ford Ranger es supuestamente encerrada por el otro colectivo, lo que desencadenó la reacción violenta.

“Como me tocó a mí, de garrón, le puede pasar a cualquiera. Entiendo que la calle es un desastre, que todos se manejan mal y todo, pero tampoco las cosas se arreglan así. Nadie puede andar partiéndole la cara a cualquier persona”, agregó el colectivero.

El abogado de la víctima informó que el conductor de la Ranger ya fue identificado. El letrado anunció que pedirá a la UFI N°9 de La Plata, que interviene en el caso, que se le secuestre la camioneta y que le quiten la licencia de conducir.