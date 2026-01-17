Crimen y Justicia

Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de Antonella Álvarez, la joven encontrada en un basural de Tucumán

La captura se produjo en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras un operativo conjunto entre las fuerzas provinciales y federales

Hasta el momento, el hombre sería el único sospechoso por el crimen (Gentileza: La Gaceta)

A poco más de una semana de que el cuerpo de Erika Antonella Álvarez (25) fuera encontrado en un basural de Tucumán, el viernes por la noche se confirmó la detención del principal sospechoso por el crimen. Según trascendió, se trataría de un hombre de 51 años y, hasta el momento, sería la única persona bajo la mira de la Justicia.

El arresto del sospechoso se concretó en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. La localización del sujeto fue resultado de un operativo conjunto entre, la Policía de Tucumán, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad Nacional. Sin embargo, no ofrecieron más detalles sobre el lugar donde fue hallado.

En un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que prevén trasladar al detenido a Tucumán en las próximas horas, donde quedará a disposición de la Justicia. Asimismo, desde la fuerza provincial extendieron un agradecimiento hacia la cartera de Seguridad Nacional, tras considerar que su apoyo “fue clave para lograr la captura del sospechoso fuera de la provincia”.

Previo a que se concretara el arresto del acusado, la familia de Álvarez había exigido avances concretos en la causa, tras advertir que recurrirán a todas las instancias judiciales para evitar la impunidad. “Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”, expresó la madre de la joven, Claudia, en diálogo con el medio Contexto Tucumán.

La autopsia revela que Erika Antonella Álvarez murió por traumatismo craneofacial y luxación cervical, dato clave en la causa

El hallazgo del cuerpo de Antonella se produjo el jueves 8 de enero, cuando un grupo de mujeres que recolectaba objetos encontró sus restos envueltos en bolsas de consorcio en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, al suroeste de San Miguel de Tucumán.

La identificación formal se realizó en ese mismo lugar a partir de tatuajes y rasgos particulares, ya que miembros de la familia se habían acercado a la zona para efectuar el reconocimiento. Sobre ese momento, la madre aseguró: “Algo me decía que era ella”.

La recolección y el análisis de pruebas quedaron a cargo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que levantó en la escena numerosas muestras biológicas y objetos relevantes, como sogas y cintas actualmente bajo peritaje de laboratorio, además de realizar relevamientos fotográficos.

Mientras que el procesamiento de estas pruebas buscaba reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si terceras personas intervinieron, la fiscal a cargo de la causa, María del Carmen Reuter, sostuvo que el informe preliminar de la autopsia se constituyó un elemento decisivo.

La zona en donde fue encontrado el cuerpo de la joven tucumana

Según reveló la titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, la muerte de la joven se produjo como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Por este motivo, planteó que el diagnóstico respaldaría la idea de que el homicidio fue producto de una agresión extrema.

En paralelo, el Cuerpo Médico Forense indicó que la data de muerte de Álvarez se situaba entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, lo cual será clave para precisar la cronología de los hechos. De hecho, la última comunicación registrada entre Antonella y su madre tuvo lugar el martes anterior por WhatsApp, donde la joven anunció que el miércoles iría a cenar a la casa de su familia, pero nunca llegó.

Al no tenerse un contacto posterior con ella, los familiares acudieron al domicilio de la víctima y encontraron la vivienda vacía, aunque con el aire acondicionado en funcionamiento. No obstante, el entorno familiar explicó que no se radicó denuncia de desaparición formal en la comisaría, debido a que la joven solía ausentarse por lapsos breves.

Además, contaron que la joven vivía hasta hace pocos meses junto a sus padres y dos hermanas menores en la calle Eudoro Aráoz al 2400, pero que luego se mudó cerca de esa zona. Su madre la describió como “una buena chica” y destacó que ejercía la prostitución.

De la misma manera, reveló que Álvarez atravesaba un consumo problemático de sustancias, aunque mantenía el deseo de recuperarse. “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”, lamentó la mujer.

Por el momento, no se dio a conocer cuál habría sido el móvil del crimen, ni qué tipo de relación habría tenido el detenido con la víctima. Tampoco se habría establecido si hubo más involucrados en el hecho.

