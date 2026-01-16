Crimen y Justicia

Hallaron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en el baño de un hotel en Retiro

El gerente del establecimiento alertó a la Policía tras advertir que ambos seguían en la habitación sin haber hecho el check-out y no respondían a los llamados. Los encontraron sin vida en la bañera

Guardar
El hotel de Recoleta donde
El hotel de Recoleta donde encontraron a una mujer muerta con su hija

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados sin vida en el baño de un hotel ubicado en el barrio porteño de Retiro. El hallazgo se produjo este mediodía en un inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el gerente del hotel avisó a la Policía de la Ciudad después de que el personal del establecimiento ingresó a la habitación al notar que la mujer y el niño no habían realizado el check-out en el horario previsto ni respondían a los llamados. Ambos se habían registrado el día anterior.

En consecuencia, los empleados accedieron al cuarto y encontraron a la mujer y al menor en el interior de la bañera. No presentaban signos vitales. Al revisar el lugar, los agentes constataron que no había ingresos violentados y que la habitación no estaba revuelta.

En el lugar sigue trabajando la Unidad Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, con la intervención de la secretaria Alejandra López San Miguel, quienes dispusieron iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

RetiroÚltimas noticias

Últimas Noticias

En una zona de Rosario donde operaban Los Monos, cayó una banda narco vinculada a un triple crimen: hay 11 detenidos

Los operativos, a cargo de la PFA, tuvieron lugar en el barrio Las Flores Sur. Las autoridades secuestraron dosis de droga valuadas en $66 millones y desarticularon múltiples puntos de venta

En una zona de Rosario

Imputaron al papá de Bastián por el choque de Pinamar que lo dejó en grave estado

Está acusado de lesiones culposas, al igual que los conductores de la camioneta Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente. Los vehículos quedaron secuestrados

Imputaron al papá de Bastián

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Camila Merlo, la joven descuartizada en Córdoba

Sus restos habían sido encontrados en noviembre dentro de varias bolsas de basura. Este viernes cayó el presunto autor del crimen

Detuvieron a un sospechoso por

Quilmes: dos adolescentes iban a robar en caballo y fueron detenidos tras una insólita persecución

El video del episodio se viralizó en las últimas horas. Los sospechosos tienen 14 y 16 años

Quilmes: dos adolescentes iban a

Hallaron muerto al principal sospechoso del femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

La mujer de 38 años fue asesinada en la zona costera de la ciudad. Qué se sabe del presunto responsable

Hallaron muerto al principal sospechoso
DEPORTES
Tras los ásperos cruces por

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

Luego de pensar en el retiro, Victoria Bosio logró el mejor resultado de su carrera: “Aprendí a valorarme”

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

TELESHOW
La llamativa reacción de Griselda

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

INFOBAE AMÉRICA

El comité palestino apoyado por

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

Demencia rápidamente progresiva: síntomas, causas y el nuevo marco diagnóstico, según expertos de Mayo Clinic

David Hockney advierte que trasladar el Tapiz de Bayeux desde Francia a Gran Bretaña es “una locura”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Ecuador regresa a los mercados internacionales de capitales por primera vez desde 2019