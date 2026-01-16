Hallaron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en el baño de un hotel en Retiro

El hotel de Recoleta donde encontraron a una mujer muerta con su hija

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados sin vida en el baño de un hotel ubicado en el barrio porteño de Retiro. El hallazgo se produjo este mediodía en un inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el gerente del hotel avisó a la Policía de la Ciudad después de que el personal del establecimiento ingresó a la habitación al notar que la mujer y el niño no habían realizado el check-out en el horario previsto ni respondían a los llamados. Ambos se habían registrado el día anterior.

En consecuencia, los empleados accedieron al cuarto y encontraron a la mujer y al menor en el interior de la bañera. No presentaban signos vitales. Al revisar el lugar, los agentes constataron que no había ingresos violentados y que la habitación no estaba revuelta.

En el lugar sigue trabajando la Unidad Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, con la intervención de la secretaria Alejandra López San Miguel, quienes dispusieron iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte.

Noticia en desarrollo...