Golpes y gritos: grabaron a unas maestras de un jardín maternal de Santa Fe mientras maltrataban a los niños

Grabaron a unas maestras de un maternal de Santa Fe que maltrataban a los chicos (Video: Twitter)

Un jardín maternal de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, fue clausurado tras la difusión de videos que revelan graves situaciones de maltrato infantil por parte de al menos tres maestras. Padres y madres de alumnos presentaron esas grabaciones, donde se registran violencia verbal, zamarreos y burlas hacia los niños, junto con una denuncia formal ante la Fiscalía local. Una de las madres de las víctimas contó que su hijo llegó con un golpe en la cabeza y el menor alegó haber sido golpeado por la docente.

Las imágenes muestran a dos responsables del cuidado de los pequeños mientras gritan, tironean y maltratan a los menores, mientras, en algunos casos, lloran intensamente.

Material adicional, según manifestaron familias afectadas a Rosario3, incluye insultos dirigidos a bebés, pero no fue emitido por tratarse de escenas aún más tensas.

Las evidencias comenzaron a circular inicialmente entre maestras auxiliares, quienes habrían registrado los sucesos “para tener pruebas y denunciar el maltrato”, aunque padres y madres lamentaron que no los alertaran antes para poder proteger a sus hijos. De acuerdo con los testimonios, existían archivos audiovisuales documentando estos comportamientos desde octubre de 2023.

La clausura del jardín maternal de Villa Constitución se produce tras la difusión de videos que evidencian maltrato infantil por parte de docentes

“Quiero que quede clausurado y que a las maestras involucradas les quiten la matrícula para que no puedan ejercer nunca más”, reclamaron mamás desde la puerta del instituto. Gabriela, una de las denunciantes, sostuvo que posee “dos audios donde la maestra relata cómo le pega” a su hija, además de un video, compartido en el grupo de docentes, en que la pequeña aparece “en situación de crisis”.

Otros padres detectaron que sus hijos repetían insultos y conductas agresivas luego de asistir al maternal, puesto que advirtieron que esas expresiones no eran enseñadas en sus hogares. Una madre contó que su hijo, de tres años, regresó una vez con un golpe en la cabeza y le confesó que una maestra le había pegado; aunque en un principio creyó la versión de las docentes, que le aseguraron que el niño se habría tropezado.

Detuvieron a una mujer por negarse a que su bebé reciba atención médica e investigan un caso de maltrato infantil

La resistencia de una madre de La Banda, Santiago del Estero, a que su bebé recibiera atención médica derivó en una investigación formal por presunto maltrato infantil y su posterior detención.

El menor de edad continúa internado, luego de que su madre fuera detenida

El episodio se desencadenó cuando el menor ingresó con convulsiones al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. La médica que lo recibió indicó a la madre de 29 años que su hijo debía “recibir oxigenación y permanecer internado por tiempo indefinido”. La instrucción generó un forcejeo en el que, según las autoridades, la profesional intentó evitar la salida del niño sin que se le brindara la asistencia requerida.

De acuerdo con información publicada por El Litoral, la intervención policial y de la Justicia se activó ante el “riesgo inmediato para la salud del menor”. La Fiscalía dispuso la aprehensión de la mujer en el centro de salud y ordenó que el menor de edad recibiera atención médica urgente.

El fiscal Mariano Gómez verificó la existencia de antecedentes médicos ligados a la acusada. Al revisar el historial clínico, las autoridades confirmaron: “la madre había retirado anteriormente a otros cuatro hijos de las instituciones CIS Banda y CEPSI sin completar los tratamientos ni recibir el alta médica”. Incluso, no era la primera vez que se registraba un episodio semejante con el bebé afectado.

Frente a estos antecedentes, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia intervino para asegurar medidas de protección para los otros cuatro menores. Simultáneamente, la Justicia inició una serie de diligencias judiciales para determinar tanto el estado de salud de los menores como la situación legal de la familia.