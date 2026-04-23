Alertan por el robo de información personal y datos bancarios a través del cobro de peajes con Telepase

Entrevista a Roberta Ramos Oromí gerenta comercial de Ausa

El aumento de caso de estafas virtuales a través del sistema de cobro de peajes Telepase encendió las alarmas entre los usuarios. Según las denuncias, varias personas sufrieron el robo de datos personales e información bancaria, con el que registraron consumos por peajes que nunca cruzaron, con cargos que van desde montos bajos hasta cifras elevadas.

Para hablar sobre el tema, Infobae en Vivo entrevistó a Roberta Ramos Oromí, gerenta comercial de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), quien explicó que delincuentes han utilizado correos electrónicos y páginas falsas que simulan ser oficiales del Telepase para engañar a usuarios y obtener sus datos personales y bancarios. Estas estafas incluso incluyen falsos cargos por viajes que no se realizaron, un fenómeno llamado phishing por la sustracción gradual de datos y dinero.

“Nos han llegado algunas denuncias o consultas. Esto es lo que hoy se llama un fraude digital, donde terceros maliciosos que buscan otro objetivo, se hacen pasar por algunas empresas. En el caso nuestro, en Telepase”, comentó Ramos Oromí.

“Utilizan la marca Telepase. Hacen páginas falsas porque si uno se da cuenta no es el sitio oficial, siempre tienen como una letrita cambiada o en vez de ser .ar son .uk. O sea, ahora tenemos unos que vienen de Inglaterra. Realmente son delincuentes que tratan de favorecerse con los datos de la gente”, comentó la gerenta comercial de Ausa.

En ese sentido, indicó que realizan campañas de concienciación para que los usuarios sólo utilicen sitios oficiales y no compartan información confidencial. Hizo énfasis en la importancia de verificar toda información en páginas oficiales o llamar a los canales de atención al cliente oficiales en caso de dudas. También animó a la población a estar alerta ante estas nuevas modalidades de ciberdelito que imitan perfectamente las páginas originales para estafar a los usuarios.

“Lo que les decimos nosotros, tanto desde AUSA como del resto de las autopistas, es que por favor no den datos personales, no metan información confidencial, no usen datos bancarios en sitios que realmente no los tengan registrados. Si tienen alguna consulta, por supuesto, lo primero que tienen que hacer es meterse a la página oficial de Telepase, que es www.telepase.com.ar. Si quieren ver alguna deuda ahí, va a salir y van a poder verificarlo. O nos pueden llamar a nosotros, a nuestro centro de atención a clientes”, aclaró.

“La verdad que apenas tenemos algún reclamo así, lo primero que hacemos es hacer la denuncia correspondiente desde el punto de vista con la gente nuestra de Seguridad de la Información. Después con la Policía de Ciberseguridad para que esto no se siga expandiendo”, remarcó.

“Primero, lo que nosotros tratamos de hacer es verificar lo que nos informa el cliente, que no sea real. Posiblemente, puede ser que alguna vez en una autopista, por algún error, se duplique un paso o se cobre algo que no corresponde y se devuelve. Cuando es algo que es masivo, como ha ocurrido, hicimos las denuncias pertinentes”, agregó.

Alertan por el aumento de estafas a través del cobro de peajes con el Telepase

En la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también hay una serie de explicaciones de cómo operaran los delincuentes y algunas recomendaciones para evitar caer en la trampa.

Según aclaran, primero se hacen pasar por la empresa de cobros o incluso Vialidad Nacional para pedir datos personales y bancarios. Además, con sitios web engañosos pueden dirigir a las víctimas a páginas falsas que imitan plataformas oficiales o “usan amenazas de bloqueo del servicio, multas falsas o descuentos exclusivos para obtener información sensible como datos personales y bancarios o usuarios y contraseñas de homebanking”. Incluso manipulan a las víctimas para que realicen operaciones en sus cuentas.

“El objetivo es robar dinero a través de transferencias, débitos no autorizados o usar los datos para otros ilícitos”, indica la página oficial.

Recomiendan no compartir información confidencial, ya que ninguna de las empresas oficiales pedirán datos personales ni bancarios por mensajes, redes sociales, llamadas o sitios web no oficiales. Además, aconsejan fijarse detalladamente en la página oficial para evitar ingresar en una URL que no corresponda.