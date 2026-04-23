“Estamos todos preparados”: una adolescente detrás de la amenaza de tiroteo a un colegio de Necochea

La pantalla de un teléfono móvil muestra la imagen de dos armas de fuego junto a un mensaje amenazante, evidencia clave en la imputación de una adolescente por amenazas a escuelas.

La aparición de amenazas de tiroteos en el Colegio Cavagnaro de Necochea motivó un operativo policial que tuvo como principal implicada a una adolescente de 16 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Todo comenzó la semana pasada cuando los directivos del establecimiento educativo encontraron la inscripción de la palabra “tiroteo” y una fecha en el baño de mujeres del colegio.

Tras la denuncia, la DDI de Necochea, bajo la intervención del fiscal Guillermo Sabatini y el Juzgado de Garantías del Joven N°1, a cargo de la jueza Irigoyen Testa, comenzó una investigación que implicó el seguimiento de publicaciones en redes sociales.

Los agentes se toparon con otro mensaje intimidante que circuló en grupos de estudiantes. Se trataba de una imagen con armas de fuego y el mensaje: “YA ESTAMOS TODOS PREPARADOS PARA MAÑANA 17/04 TURNO MAÑANA, TARDE Y NOCHE”.

La pista tecnológica condujo a los investigadores a un número de celular vinculado a la adolescente que sería alumna del colegio privado.

La DDI de Necochea notificó a la adolescente imputada por intimidación pública en presencia de su madre

Como resultado, la Justicia de Necochea dispuso dos allanamientos en domicilios vinculados a la sospechosa. En la primera dirección no se hallaron elementos de interés. En la segunda, la Policía identificó a la menor y a su madre, A. S. N., de 40 años. Durante la requisa, los agentes secuestraron un teléfono celular, una tarjeta SIM sin chip y una CPU, elementos que serán sometidos a peritajes. Los agentes no hallaron armas de fuego en la propiedad.

Las fuentes precisaron que la adolescente fue notificada de la imputación en su contra y en presencia de su mamá, en el marco de la causa caratulada como “averiguación de ilícito” e “intimidación pública e incitación a la violencia colectiva”.

La DDI Necochea trasladó los elementos secuestrados a la delegación policial, donde permanecerán a disposición de la investigación.

Este miércoles, se conoció el caso de 7 menores que fueron identificados en Moreno tras amenazas a escuelas de la zona, en medio de una ola de intimidaciones que escaló este último jueves con 70 denuncias.

En una de las intimidaciones, a la Escuela Técnica 4, podían observarse a cuatro estudiantes, en el patio del edificio, posando con armas de fuego. Esa imagen circuló por redes sociales.

En una segunda presentación, la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 10 “16 de Septiembre”, denunció la existencia de publicaciones en redes sociales, conteniendo amenazas con armas de fuego, de adolescentes que serían alumnos del mismo establecimiento.

En los allanamientos, ejecutados por la DDI de Moreno -General Rodríguez, se secuestró una pistola Bersa, Thunder, calibre .22, una pistola Magtech, modelo 7022, cal .22 y dos rifles de aire comprimido.