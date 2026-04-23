Crimen y Justicia

Violento intento de robo sobre la Ruta 3: le dispararon para sacarle la moto y registró todo con sus cámaras a bordo

Ocurrió este domingo a la altura de Virrey del Pino, La Matanza. La víctima se salvó del ataque al bajar a tiempo en una salida a la colectora

Guardar
Violento intento de robo a un motociclista sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de Virrey del Pino, La Matanza

Un nuevo episodio de inseguridad se registró el último fin de semana sobre la Ruta Nacional 3, donde un motociclista fue atacado a tiros por motochorros mientras circulaba en dirección a la ciudad de Buenos Aires. La víctima, que contaba con dos cámaras a bordo, logró filmar el ataque y se salvó al realizar una rápida -y riesgosa- maniobra para escapar de los atacantes.

De acuerdo al timer de las grabaciones que compartió la cuenta de Instagram @alienriderargentina, compañía dedicada a la venta de pantallas multimedia de última tecnología para motos, el hecho se registró minutos después de las 17:00, cuando la víctima, de quien por el momento no trascendió la identidad, circulaba a la altura de la bajada al barrio Vernazza, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Vista desde el frente de un motociclista con casco y chaqueta oscura conduciendo por una autopista gris, bajo un puente peatonal elevado y con árboles a los lados
La cámara trasera registró que los delincuentes perseguían a la víctima desde varios kilómetros.

La grabación de la cámara frontal, cuyas imágenes encabezan esta nota, muestra el momento en que los delincuentes interceptaron a la víctima en plena ruta: disminuyeron la velocidad y se posicionaron justo delante de su moto. El acompañante portaba un arma de fuego en su mano derecha y disparó en dos oportunidades para amedrentar al motociclista.

Rápido de reflejos, el motociclista los eludió por la izquierda, aceleró lo más que pudo y llegó a tomar la primera bajada hacia la colectora. Ya sin la persecución de los asaltantes, el hombre cruzó una calle a baja velocidad y frenó en una esquina.

Imagen de un motociclista con casco y chaqueta oscura en una autopista con múltiples carriles, rodeado de vegetación y postes de luz
El motociclista realizó una rápida maniobra y escapó de los motochorros.

La cámara trasera, en tanto, permitió comprobar que los ladrones ya perseguían a la víctima desde hace varios minutos, incluso cuando estaba algunos kilómetros por delante. Sin embargo, eso no fue un problema para ellos: aceleraron a fondo, se pusieron a la par y lo intentaron intimidar a los tiros.

El antecedente en la Autopista Ezeiza-Cañuelas

En julio del año pasado, y en cercanías de la localidad de Tristán Suárez, cuatro delincuentes asaltaron a un hombre en plena Autopista Ezeiza-Cañuelas y, a punta de pistola, le robaron la moto en la que circulaba. Todo, ante la presencia de las decenas de vehículos que circulaban por la autovía.

La secuencia fue registrada por el vloguero Kevin Calfu, quien luego compartió la filmación con sus seguidores. Se trata de un joven que usa su cuenta de Instagram para publicar videos de sus recorridas en moto por distintos lugares del conurbano bonaerense.

El influencer se encontraba justo sobre esa autopista, frente al Club Indio Bravo, cuando captó el momento en que los cuatro motochorros abordaron a la víctima y la obligaron a moverse hacia la banquina.

Asalto en la autopista Ezeiza Cañuelas

Allí, según se ve en las imágenes, le apuntaron con el arma y le sacaron sus pertenencias, además de la moto. Luego, huyeron con total impunidad.

“Esos no son motoqueros”, dijo el vloguer mientras filmaba la violenta secuencia. “Subite y andate”, le rogaba una mujer al hombre que grababa.

“Dale que están con fierros”, gritaba asustada. “Lo dejaron a pata”, dijo el testigo. “Yo sabía que se iban a traer una moto, qué les dije, un KTM se trajeron”, relató el joven. De acuerdo con testigos, ocurrió a tan solo 300 metros de una garita de seguridad.

Temas Relacionados

RobosMotochorrosInseguridadÚltimas noticiasVirrey del PinoLa Matanza

Últimas Noticias

Video: así cayó “El Gordo Pey”, el capo narco de San Martín vinculado a un policía corrupto

Fabián Jesús Bravo, acusado de ser un traficante de la villa La Cárcova, fue detenido por la fuerza provincial. La Justicia federal ya lo había investigado por sus lazos con un inspector condenado por encubrimiento

Video: así cayó “El Gordo Pey”, el capo narco de San Martín vinculado a un policía corrupto

“Estamos todos preparados”: una adolescente detrás de la amenaza de tiroteo a un colegio de Necochea

La DDI local rastreó el celular desde donde salió la intimidación, que circuló en redes sociales, tras el hallazgo de una pintada en una pared

“Estamos todos preparados”: una adolescente detrás de la amenaza de tiroteo a un colegio de Necochea

Rechazaron la prisión condicional al asesino de las hermanas Buamscha en Neuquén

Ambas mujeres, oriundas de Chile, fueron brutalmente atacadas por el condenado y un cómplice, cuya identidad se desconce a más de 20 años del crimen

Rechazaron la prisión condicional al asesino de las hermanas Buamscha en Neuquén

Fingieron entregar un regalo romántico en Ituzaingó, pero todo era una farsa para robar: hay tres detenidos

Las autoridades aún buscan a un cuarto delincuente, que permanece prófugo. Los arrestados tienen antedecentes por robo

Fingieron entregar un regalo romántico en Ituzaingó, pero todo era una farsa para robar: hay tres detenidos

Crimen de Romina Karban en Chaco: declaró por primera vez el hermano tras ser imputado por homicidio

La joven fue ejecutada por la espalda. La investigación apunta a su hermano como principal sospechoso y sostiene que el crimen está vinculado con disputas por la herencia

Crimen de Romina Karban en Chaco: declaró por primera vez el hermano tras ser imputado por homicidio
DEPORTES
Insólito momento en la Copa Argentina: un hincha agarró una cámara y apareció en la transmisión de TV durante el partido

Insólito momento en la Copa Argentina: un hincha agarró una cámara y apareció en la transmisión de TV durante el partido

Fue albañil, se convirtió en modelo e influencer y hace furor en cada estadio que visita como “madrina” de un club de Paraguay

Incertidumbre por la renovación del Changuito Zeballos en Boca Juniors: por qué podría ser vendido en el próximo mercado

“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

Un triunfo inolvidable, una fiesta multitudinaria y un cinturón perdido: el insólito festejo de Ulberg tras ser campeón en la UFC

TELESHOW
La divertida noche de los exMasterchef Celebrity: entre risas y asado sorprendió la ausencia de Ian Lucas y La Reini

La divertida noche de los exMasterchef Celebrity: entre risas y asado sorprendió la ausencia de Ian Lucas y La Reini

El repechaje más esperado de Gran Hermano: Santiago Del Moro anunció la fecha y encendió la expectativa

Paren La Mano sorprende con su nuevo show Circus: humor, locura y entretenimiento teatral

Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

INFOBAE AMÉRICA

Croacia y Montenegro confirmaron que tienen marineros a bordo de los buques secuestrados por Irán en el estrecho de Ormuz

Croacia y Montenegro confirmaron que tienen marineros a bordo de los buques secuestrados por Irán en el estrecho de Ormuz

Adam Smith, economista escocés: “Ninguna sociedad puede ser feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres”

La guerra de Irán, en cifras

Corrupción en Turquía: un tribunal dictó prisión preventiva para 19 detenidos por supuestos sobornos y manipulaciones de licitaciones

El papa León XIV cerró su gira por África con un mensaje a presos de Guinea Ecuatorial: “No están solos”