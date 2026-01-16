El crimen de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia será investigado como un femicidio

Hasta el momento, no hay detenidos por el crimen

A dos días de que el cuerpo de Valeria Schwab, una deportista y emprendedora de 38 años de Comodoro Rivadavia fuera encontrado en un barranco del Cerro Chenque, la Justicia de Chubut confirmó el cambio de carátula del caso. A partir de ahora, su muerte será investigada como un presunto femicidio.

Con este cambio, el expediente dejó de estar en manos del fiscal Marcelo Crettón, debido a que la fiscal María Laura Blanco quedó asignada como jefa investigadora de la causa. La funcionaria tendrá la tarea de supervisar las diligencias y analizar los resultados de la autopsia elaborada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Según la información publicada en el sitio del Ministerio Público Fiscal de Chubut, las autoridades enfatizaron la necesidad de mantener bajo estricta reserva toda la información del caso, para evitar interferencias en el proceso investigativo.

No obstante, enviaron una solicitud de colaboración a la comunidad, para que eventuales testigos puedan brindar datos relevantes y contribuir al avance de la causa. Para este fin, se habilitó la asistencia presencial en la fiscalía de calle Máximo Abásolo al 980 o el contacto a través de los números telefónicos (0297) 4463701, 4462520 y 4462408.

Las autoridades pidieron a la comunidad que aporten la información relevante que pudieran tener de la causa

Los detalles del caso

La localización del cuerpo de la mujer en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia, fue apenas el disparador de la investigación judicial. El hallazgo, producido cerca de las 4, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

Sin embargo, la tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana, Jessica Schwab, se alarmó por la falta de respuestas de su hermana. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. De hecho, la mujer había informado que se encontraba “cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo”.

Frente a este panorama, la familia descartó la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, su hermana aseguró: “Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares”. Aunque estos estaban desaparecidos, el teléfono, pieza central de la investigación, fue recuperado el miércoles.

Según contó Jessica, el dispositivo apareció “frente a uno de los carriles de circulación” y, ahora, se espera que sea sometido a peritajes técnicos para establecer con precisión cómo transcurrieron sus últimos momentos. “El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada”, reclamó la hermana de la joven.

Valeria Schawb había desaparecido el martes a la noche, luego de que saliera a entrenar

Mientras familiares y allegados de la víctima convocaron a una movilización para exigir respuestas a las autoridades, sumaron detalles que serían relevantes para la investigación. Así, Jessica describió el sector donde Valeria fue vista por última vez como una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió todo.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

“Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, relató la hermana de la víctima, tras contar que “dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron” durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

De la misma manera, la familia sostuvo que “no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”. Para la hermana de la víctima, Valeria “era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

El caso también despertó la demanda de medidas concretas a las autoridades locales. Luego de que Jessica manifestara que su hermana salía regularmente a entrenar y practicaba deporte en esa misma zona, reclamó: “No puede ser que no podamos salir solas. Hoy tengo miedo, pero también creo que acompañarnos entre todos es el único camino”.