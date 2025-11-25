Crimen y Justicia

Un tatuaje fue la clave para identificar los restos encontrados por un perro en Córdoba: quién era la víctima

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, informó que se logró la identificación. Era una trabajadora sexual de 26 años de edad

El DUAR en la zona
El DUAR en la zona donde se hallaron los restos

Un tatuaje, esa fue la clave que le permitió a los familiares de la víctima identificar los restos humanos hallados en el barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba en los últimos días. Se trataba de una mujer de 26 años que era trabajadora sexual y tenía antecedentes.

La mujer fue identificada como Camila Merlo, también conocida como la “China” entre sus allegadas. Fue su hermana quien pudo reconocerla gracias a un tatuaje que tenía en la pierna derecha.

De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los huesos encontrados en una bolsa por un perro y los otros restos descubiertos en un canal corresponden a la misma víctima.

Ante esto, se investiga quién fue el presunto autor del crimen, en una causa que lleva la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno.

La casa de la mujer
La casa de la mujer cuyo perro halló los restos fue precintada

Los investigadores ahora analizan cámaras de seguridad de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de las bolsas y establecer quién las descartó en ese sector.

El caso comenzó el pasado 16 de noviembre cuando un perro apareció en la casa de su dueña con lo que parecían ser restos de un humano: eran un muslo y una pierna.

El animal, habituado a merodear en descampados, llevó una bolsa cuyo contenido tenía tamaño y aspecto distinto al habitual. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro. Yo le sé traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona”, describió la mujer.

También hallaron más restos en
También hallaron más restos en un canal

La inspección junto a su pareja, miembro de la Policía, confirmó que se trataba de un miembro humano, por lo que se inició inmediatamente la investigación judicial.

Las primeras pericias indicaron que posiblemente se trataba de una mujer. “Más adelante, notamos que en un costado había un tatuaje”, detallaron los investigadores sobre el hallazgo que resultaría clave.

Al mismo tiempo, la División Canes y la Policía Judicial continuaron con la búsqueda de más evidencias en el área.

Este lunes, fueron encontrados más restos en un zanjón a pocos metros de la zona del primer descubrimiento. “El lugar donde se produjo el hallazgo está próximo a un canal que, de acuerdo con denuncias de los vecinos, es utilizado habitualmente para arrojar basura”, precisó la dueña del perro en diálogo con medios.

El operativo incluyó la colaboración de la División Canes, Bomberos, Policía Judicial y médicos forenses, y se concentró en un sector dificultoso signado por la acumulación de basura y escombros.

Un hombre fue asesinado a

El juicio por Loan, más

Dos detenidos por el crimen

“Dormido o con el celular”:

Otro detenido por el caso
Da pelea en el Torneo

Lourdes Fernández reveló el motivo

Taiwán descartó cualquier plan de

