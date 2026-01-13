Crimen y Justicia

Aumentaron a $6 millones la recompensa para quien aporte datos sobre una mujer desaparecida hace 17 años en Santa Fe

Natalia Liliana Soledad Acosta desapareció el 29 de mayo de 2009, cuando salió de su casa en el barrio Centenario, en la localidad de Santo Tomé. Fue vista por última vez en la capital provincial. La causa por “trata de personas” se archivó tras la muerte del principal sospechoso

Natalia Acosta tenía 21 años cuando fue vista por última vez

A casi 17 años de la desaparición de Natalia Liliana Soledad Acosta en Santa Fe, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó la recompensa a 6 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita dar con su paradero.

La actualización, oficializada mediante la resolución 22/2026 —publicada este martes en el Boletín Oficial—, surge tras el pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe, en cumplimiento de la Ley 26.538.

Esta medida reemplaza la resolución previa, que fijaba la suma en un millón de pesos. De igual forma, desde la cartera, aclararon que el pago se hará efectivo únicamente si los datos resultan veraces y contribuyen de manera positiva al avance de la causa judicial, bajo control del juzgado correspondiente.

Acosta, nacida el 3 de febrero de 1986, fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009 en la intersección de Suipacha y 25 de Mayo, en la ciudad de Santa Fe. La investigación, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe y la Unidad Fiscal Federal local, continúa abierta, aunque en 2021 se archivó una causa por trata de personas vinculada al caso tras el fallecimiento del principal sospechoso.

Su rostro fue actualizado con herramientas de inteligencia artificial

Ariel Acosta, padre de la joven, es quien mantiene activa la búsqueda desde el primer momento. “No quiero morirme sin saber dónde está ella”, declaró el año pasado al medio local El Ciudadano, en el aniversario número dieciséis de la desaparición.

Las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de forma confidencial a la línea 134, disponible las 24 horas. La identidad de los informantes se mantendrán en reserva absoluta.

La Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio fue instruida para difundir la resolución en medios nacionales y provinciales, con colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con el objetivo de reforzar la búsqueda y el pedido de colaboración en todo el país.

En 2023, la imagen de Natalia fue actualizada mediante inteligencia artificial, catorce años después de su desaparición. El procedimiento, a cargo de SIFEBU contó con el trabajo de peritos forenses y especialistas en reconstrucción facial.

El proceso incluyó el análisis de fotografías familiares y tecnología de envejecimiento facial digital, lo que permitió generar una imagen aproximada de cómo podría lucir actualmente. El resultado fue presentado públicamente y distribuido en redes sociales como herramienta visual para incrementar las posibilidades de reconocimiento y colaboración ciudadana.

La desaparición de Natalia Acosta

La joven tenía 21 años al momento de su desaparición. El 29 de mayo de 2009 salió de su casa en el barrio Centenario, en la localidad santafesina de Santo Tomé, y no regresó. En ese momento, fue descrita como una mujer de cabello negro, lacio y largo, tez blanca, contextura delgada y aproximadamente 1,70 metros de altura, con ojos marrones, un piercing en la nariz y una cicatriz visible en el pómulo izquierdo.

El caso resultó complejo. Según el portal local El Ciudadano, Acosta era trabajadora sexual y sufría violencia de género por parte de su pareja. Durante los primeros años, la causa fue caratulada como averiguación de paradero.

En 2016, la Justicia Federal tomó intervención ante la sospecha de un posible delito de trata de personas. Al año siguiente, la investigación avanzó con la detención de uno de los clientes de la joven, quien se encontraba cerca de ella la noche de la desaparición.

El juez Francisco Miño, a cargo del expediente, procesó al hombre con prisión preventiva y argumentó: “Se reúnen elementos de convicción suficientes como para fundamentar el mero juicio de probabilidad-no de certeza- acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación”. Además, detalló que el acusado habría captado a la joven, “a través de actos persuasivos, abuso de su situación de vulnerabilidad, engaño y coerción física”.

El acusado permaneció detenido hasta 2019, año en que murió en la cárcel de Las Flores. Desde entonces, no han surgido nuevos datos que permitan conocer el destino de Natalia.

