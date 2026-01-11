Crimen y Justicia

“Algo me decía que era ella”: reveló la mamá de la joven encontrada muerta en un basural de Tucumán

Erika Antonella Álvarez trabajaba como dama de compañía y enfrentaba problemas de consumo de sustancias. “Me prometió que iba a cambiar”, recordó

La familia de Antonella mantiene una exigencia firme de justicia y anuncia que acudirá a todas las instancias necesarias (Gentileza: Contexto Tucumán)

La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue hallada muerta en un basural de Manantial Sur, en la provincia de Tucumán, avanza bajo la mirada de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. Tras confirmarse su identidad, Claudia, su mamá, contó detalles sobre cómo la vida de su hija. “Era buena chica”, afirmó.

Recientemente, la autopsia preliminar reveló que la causa de la muerte fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Este tipo de lesión reforzó la hipótesis de que se hubiera tratado de un homicidio cometido con violencia extrema y guía el rumbo de la pesquisa, según comunicó la fiscal María del Carmen Reuter.

A la espera de respuestas y en un clima de profundo dolor, la familia reclamó que el caso no quede impune. “Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”, manifestó la madre de la víctima, durante un diálogo con el medio Contexto Tucumán. Así, aclaró que se preparan para exigir avances concretos y, de ser necesario, recurrirán a todas las instancias judiciales a fin de evitar la impunidad.

La información del último tramo de las pericias forenses será determinante para delimitar los hechos. El cuerpo de Álvarez fue hallado el jueves, envuelto en bolsas de consorcio, por un grupo de mujeres que recolectaba objetos. El hallazgo ocurrió en la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, en la periferia de San Miguel de Tucumán.

Policía, peritos y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales recolectaron evidencias en el basural de Manantial Sur

La identificación formal se realizó en el sitio mediante tatuajes y rasgos particulares. También contó con la presencia de familiares que reconocieron a la joven, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal. “Algo me decía que era ella”, relató la madre.

Las circunstancias en torno a la desaparición de Álvarez añadieron incertidumbre a la cuestión, ya que el último contacto con su madre se produjo el martes por WhatsApp. “El martes a la noche fue la última vez que hablé con ella. Me escribió y me dijo que el miércoles venía a comer”, relató. Sin embargo, Antonella no llegó esa jornada y, al no recibir más mensajes, la familia acudió a su domicilio sin obtener respuesta. Encontraron la vivienda vacía, aunque con el aire acondicionado encendido.

La estimación forense estableció que la data de muerte se sitúa entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, un elemento clave para reconstruir los movimientos recientes de la víctima y el intervalo en que habría ocurrido el crimen, detalló el Cuerpo Médico Forense. De acuerdo con las fuentes, la familia no radicó denuncia formal por desaparición, ya que la joven solía ausentarse temporalmente de su hogar.

La autopsia revela que Erika Antonella Álvarez murió por traumatismo craneofacial y luxación cervical, dato clave en la causa

El protocolo aplicado ante el hallazgo implicó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que recolectó muestras biológicas y otros elementos de interés, como sogas y cintas, ahora bajo análisis en laboratorio. También incluyó relevamientos fotográficos y la recolección de evidencias en presencia de la Fiscalía. Todas las pruebas fueron trasladadas para su procesamiento, con el objetivo de aportar datos precisos sobre los últimos movimientos de Álvarez y la posible participación de terceros.

La joven residía hasta hace pocos meses con sus padres y dos hermanas menores en una vivienda de calle Eudoro Aráoz al 2400, mudándose luego a pocas cuadras. Su madre la describió como “una buena chica” y mencionó que trabajaba como dama de compañía. Claudia relató que Antonella tenía un consumo problemático de sustancias, situación ante la que buscaba recuperarse: “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”.

La víctima trabajaba como dama de compañía y enfrentaba problemas de consumo de sustancias, según relató su madre Claudia

Mientras la investigación se desarrolla bajo el hermetismo de las autoridades, la División Homicidios realiza análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos en busca de testigos o información que ayude a identificar a los responsables. Todas las evidencias permanecen bajo custodia, y la familia de Álvarez sigue exigiendo justicia.

Por este motivo, convocaron a participar de una marcha, para exigir justicia por la joven. Según informaron, la movilización será este lunes 12 de enero a las 19:30 horas, en la Plaza Independencia. “Antonella merece justicia. Ni una muerte más en silencio”, reclamaron en las redes sociales.

