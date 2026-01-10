Crimen y Justicia

Internaron a una recién nacida que dio positivo en cocaína en Córdoba: “Hay que evaluar las consecuencias”

El caso está bajo investigación, tras conocerse la existencia de antecedentes de adicciones en la familia. “El impacto puede ser mayor”, plantearon los especialistas sobre los daños que pudiera haber sufrido la bebé

Guardar
Una recién nacida dio positivo
Una recién nacida dio positivo en cocaína en un hospital de Córdoba y permanece internada (Foto: Google Maps)

La detección de cocaína en una recién nacida en el Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville desató una alerta sanitaria en la provincia de Córdoba y forzó la activación inmediata de los protocolos médicos, legales y sociales vigentes para este tipo de episodios.

Hace dos días, la madre fue sometida a una serie de controles de rutina tras el parto. Allí, los análisis toxicológicos realizados arrojaron un resultado positivo. Por lo tanto, se le realizaron los mismos a la menor, que confirmaron la presencia de la misma sustancia.

Según informó El Doce TV, la menor permanece internada en neonatología, bajo un monitoreo riguroso y con controles permanentes orientados a detectar posibles complicaciones asociadas a la exposición prenatal a sustancias psicoactivas.

José María Ruíz, director del hospital, explicó a Cadena 3: “El seguimiento es permanente. Hay que evaluar posibles consecuencias como daño neurológico, problemas respiratorios o renales. La cocaína es una sustancia que provoca efectos graves en adultos; en un recién nacido, sin defensas, el impacto puede ser mayor”.

En las últimas horas, la salud de la beba se mantiene estable, aunque los especialistas admiten que el riesgo no está descartado.

Las autoridades sanitarias y judiciales
Las autoridades sanitarias y judiciales actúan en conjunto tras conocer la existencia de antecedentes de adicciones en la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los médicos insisten en que la intervención temprana busca reducir las secuelas, ya que la cocaína atraviesa la placenta, exponiendo al feto durante el embarazo. La situación ameritó que el equipo de neonatología multiplique los controles médicos y que la menor reciba asistencia adaptada a su cuadro.

Desde el hospital confirmaron que el caso ya está judicializado y que el abordaje involucra la coordinación con los organismos provinciales de niñez.

La respuesta institucional implicó la notificación inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que se involucró en la protección integral de los derechos de la niña y en la definición del futuro familiar, una vez que se evalúe el alta médica.

Al revisar la historia clínica, los profesionales constataron antecedentes de consumo de drogas en la madre, un dato clave para orientar la estrategia de intervención. “Nuestro compromiso es ayudar tanto al bebé como a la mamá”, enfatizó Ruíz, señalando que el acompañamiento no se restringe al plano médico. El hospital dispuso la intervención de psicólogos y psiquiatras para la madre y su entorno, reflejando un protocolo integral para tratar adicciones y sus consecuencias en el núcleo familiar.

“Es una noticia dolorosa para el hospital. Somos una ciudad chica y estos hechos causan tristeza y preocupación. Lamentablemente, es algo que se viene repitiendo cada vez con más frecuencia”, aseguró el director, tras describir cómo estos episodios conmocionan a una comunidad acostumbrada a la atención especializada, pero no a situaciones tan graves en recién nacidos.

Otra bebé de un año fue hospitalizada por ingerir cocaína de forma accidental

Recientemente, en la provincia de Chaco se dio a conocer un hecho similar, que terminó con la hospitalización de una bebé de un año por intoxicación con cocaína. El hecho, que involucra a integrantes de una familia con antecedentes de consumo problemático, motivó la intervención de organismos provinciales para la protección de menores.

Luego de haber sido atendida,
Luego de haber sido atendida, la menor de edad fue dada de alta

La menor tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico por su abuela materna, luego de que los familiares la encontraran rodeada de una sustancia blanca y una bolsa de plástico, según detalló el director del hospital al Diario Chaco. El funcionario explicó que, al conocer la situación de consumo en el entorno familiar, especialmente de una tía, se decidió llevarla inmediatamente al centro de salud.

La madre de la bebé, una joven de 18 años, también acompañó el traslado. Ambas adultas informaron en la guardia lo ocurrido y colaboraron con el personal médico para una atención rápida. El director del hospital relató que la niña llegó “irritable” y que, tras realizarle un examen toxicológico en orina, el resultado fue positivo a cocaína.

Según el especialista, la pequeña presentaba “síntomas de irritación y un estado nauseoso”. No obstante, la rápida respuesta médica fue clave para su evolución. “Tuvo una respuesta favorable y logró recuperarse favorablemente”, aseguró el titular del centro de salud.

Después de varias horas de internación, la bebé fue dada de alta en muy buenas condiciones y quedó bajo la custodia de su abuela materna. El director del hospital confirmó que el caso fue notificado a la Línea 102 y al Servicio de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. Por esto, las autoridades provinciales mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo la menor accedió a la droga y determinar posibles responsabilidades en el entorno familiar.

Temas Relacionados

CórdobaBell VilleCocaínaBebéÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos y siete búnkeres cerrados

Tras varios meses de investigación, el operativo permitió la captura de los miembros del grupo. También secuestraron droga y dinero

Cayó una banda narcofamiliar en

La oscura trama de prostitución detrás de los karaokes coreanos del Bajo Flores

Un caso de trata de personas investigado por la PROTEX, que se desarrolla hace casi una década en Comodoro Py, revela una historia de explotación detrás de las canciones y las rondas de cerveza. La paradoja clave en el expediente que podría beneficiar a los acusados

La oscura trama de prostitución

Dieron de alta a la nena de 12 años que fue impactada por una bala perdida en Navidad

Angelina continuará la recuperación en su domicilio. Mientras tanto, siguen las investigaciones para conocer el calibre y la trayectoria del proyectil, y dar con los responsables

Dieron de alta a la

Prisión preventiva para el policía acusado de matar a un hombre durante un enfrentamiento en Villa Lugano

El oficial fue procesado por el homicidio de Juan Gabriel González, ocurrido durante la Navidad

Prisión preventiva para el policía

Se confirmó la causa de muerte de la mujer hallada asesinada en un basural de Tucumán

El cuerpo fue hallado por dos trabajadoras y la víctima fue reconocida por familiares. La investigación continúa para revelar cómo ocurrió el crimen

Se confirmó la causa de
DEPORTES
El curioso caso que deberá

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz cumplió dos meses

Rodrigo Paz cumplió dos meses de gobierno en medio de protestas y bloqueos en Bolivia

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

Mover el cuerpo para mejorar el ánimo: el rol del ejercicio en el tratamiento de la depresión

Tenía 16 años, soñaba con ser rapero y una pelea en una fiesta terminó con su vida: el caso de Mikey Roynon

Una ONG denunció que al menos 60 personas fueron detenidas por la dictadura de Nicaragua tras celebrar la captura de Nicolás Maduro