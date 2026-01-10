Crimen y Justicia

Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham

A dos los capturaron in fraganti. Además, quedaron bajo arresto un adolescente de 17 años y un cuarto sospechoso que era buscado por otro caso de robo

Guardar
Los sospechosos fueron arrestados tras una serie de allanamientos

La Policía Bonaerense detuvo a los sospechosos del robo al periodista Nicolás Wiñazki, quien fue asaltado el lunes pasado mientras se encontraba en una casa en obra, en la localidad de Hurlingham.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los detenidos cayeron en una serie de allanamientos y operativos realizados en los últimos días, en los que también se secuestraron vehículos, armas y parte de los objetos robados.

Entre los aprehendidos se encuentran Héctor Joel De León, de 25 años; Lautaro Ezequiel Toledo, de 20; y un menor de 17 años. Además, otros integrantes de la banda están identificados y bajo investigación.

Los acusados de integrar la
Los acusados de integrar la banda que le robó al periodista

El robo ocurrió en la mañana del 5 de enero, cuando dos hombres armados bajaron de un Peugeot 308 negro y entraron a la casa donde estaba Wiñazki. Los delincuentes lo amenazaron y le sacaron dinero, una computadora y otras pertenencias, para luego escapar en el mismo auto.

Los investigadores descubrieron que el Peugeot 308 usado por los asaltantes tenía una patente falsa. El vehículo había sido robado días antes en Castelar Sur y su verdadero dominio era otro. El auto fue hallado el miércoles abandonado en Hurlingham y quedó bajo custodia para ser peritado por la Policía Científica, que levantó rastros dactilares y ADN.

Una de las claves de la causa fue la geolocalización de la computadora robada al periodista. El dispositivo apareció en William Morris, también en Hurlingham. Allí, un técnico informático de 46 años contó que un hombre del barrio le acercó la máquina para desbloquearla, aunque se negó a hacerlo y declaró ante la fiscalía. Así, la Policía identificó a otro sospechoso, Brian Elías Valdez, de 27 años, quien habría intentado deshacerse del equipo. Las autoridades lo buscan.

Nicolás Wiñazki
Nicolás Wiñazki

El avance de las tareas permitió identificar a los integrantes de la banda y determinar los domicilios y lugares que frecuentaban. No obstante, no fueron necesarios allanamientos para capturar a dos de ellos, debido a que los atraparon cometiendo otros robos.

Toledo fue detenido el jueves, tras una persecución. El joven acusado circulaba en un VW Bora y, en medio de la fuga, perdió el control del vehículo y chocó. Los agentes lo aprehendieron y le encontraron en su poder una mochila y un handy. Esa mochila, según el parte, coincidía con la robada al periodista en el hecho.

En paralelo, la Policía Científica obtuvo rastros en el Peugeot 308 que llevaron a la identificación de De León: sus huellas se hallaron en la puerta del conductor y en el interior del vehículo. Los investigadores, además, supieron que tenía un antecedente: una causa por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego tramitada en el fuero judicial de La Matanza. Así, la fiscalía dispuso su detención por el robo al periodista.

El auto en el que
El auto en el que se desplazaban los delincuentes: había sido robado en Castelar

De León también cayó in fraganti: este viernes le robó el Fiat Mobi a una mujer de 32 años que circulaba por las calles de Hurlingham. Al detenerlo, se le secuestró un revólver calibre .38, que según la descripción de Wiñazki, sería similar al arma usada en el asalto, distinguida por la víctima por sus “cachas de color marrón y color de empavonado”. Al momento del operativo, el ladrón también tenía un handy y una notebook, que quedaron secuestradas.

En el procedimiento se produjo algo más: cuando lo atraparon, De León trató de despistar a los policías, presentándose con el nombre de su hermano. Pero su mentira fue descubierta rápidamente.

Todas las pruebas llevaron a cinco allanamientos realizados en las últimas horas por la DDI de Morón. Allí, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años, acusado de participar tanto en el robo como en la tenencia ilegal de arma de fuego. También a Iván Nicolás Covatta, de 30 años, aunque en su caso la detención está vinculada a la sustracción del Peugeot 308 y otros delitos previos, sin vinculación directa con el asalto a Wiñazki.

Además, se secuestraron un Chevrolet Vectra, dos revólveres calibre .32 y un teléfono celular.

En los allanamientos se secuestraron dos armas de fuego

Toda la investigación quedó en manos de la UFI N°2 y la UFI N°8 del Departamento Judicial de Morón. Las fuentes policiales detallaron que aún buscan a otros integrantes de la banda y que continúan los peritajes sobre los objetos secuestrados.

El asalto a Wiñazki sucedió mientras esperaba a unos pintores en la casa en construcción de Hurlingham. Los delincuentes se le aparecieron allí y lo amenazaron con armas, para luego escapar con el dinero, la computadora, la mochila y también una consola de videojuegos. La víctima relató a Infobae cómo fue el robo y el “gesto” de los asaltantes: Les dije que no se llevaran el teléfono porque es mi elemento de trabajo. Al final accedieron.

Temas Relacionados

Nicolás WiñazkiHurlinghamRobosInseguridadPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mellizas de 7 años y un nene de 10 años vendían droga para bandas narco de Rosario

La situación fue expuesta este viernes al cabo de 70 allanamientos que se hicieron en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. El jefe de la unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Franco Carbone, destacó que los niños quedaron filmados “haciendo los pasamanos” con los clientes

Mellizas de 7 años y

Se grabaron conduciendo una combi por la vereda en Mendoza y podrían afrontar durísimas sanciones económicas y penales

Ocurrió en el barrio Villa Nueva, en Guaymallén. Desde el Ministerio de Seguridad provincial evalúan denunciarlos por “conducción temeraria”. La Municipalidad multará al conductor por 600 mil pesos. El video viralizado

Se grabaron conduciendo una combi

Detuvieron a un motochorro que intentó robarle un reloj a un turista italiano en CABA: tenía 17 antecedentes penales

Ocurrió en el barrio porteño de Monserrat, donde el delincuente abordó a la víctima con la intención de robarle un Rolex. El momento de la detención

Detuvieron a un motochorro que

La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

La mujer tenía 27 años. Los cuerpos fueron descubiertos después de que los familiares de las víctimas hicieron la denuncia. Qué revelaron los primeros exámenes forenses

La Matanza: detuvieron a un

Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos y siete búnkeres cerrados

Tras varios meses de investigación, el operativo permitió la captura de los miembros del grupo. También secuestraron droga y dinero

Cayó una banda narcofamiliar en
DEPORTES
El ataque de ira de

El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

Martín Palermo y el Flaco Schiavi jugaron la final de un torneo exhibición de pádel en Punta del Este

Compró el club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

La conexión argentina entre Valentín Barco y Joaquín Panichelli para guiar la goleada del Racing de Estrasburgo

Emiliano Buendía brilló en Aston Villa: asistencia de taco y golazo de zurda para eliminar al Tottenham en la FA Cup

TELESHOW
Pepe Cibrián se disculpó con

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias