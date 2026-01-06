Crimen y Justicia

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham: el “gesto” de los delincuentes

Todo ocurrió ayer en horas de la mañana, mientras el comunicador esperaba a dos pintores. Los ladrones estaban encapuchados y armados. No hay detenidos

Guardar
El periodista Nicolás Wiñaski fue
El periodista Nicolás Wiñaski fue asaltado ayer en horas de la mañana

El periodista Nicolás Wiñazki, de 45 años, fue víctima de un asalto a manos de dos ladrones armados y encapuchados, que lo abordaron mientras se encontraba en una casa en obra, en la localidad bonaerense de Hurlingham. Le robaron dinero y algunos objetos de valor.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el episodio ocurrió ayer, cerca de las 8 de la mañana, en una vivienda en construcción, mientras el comunicador esperaba la llegada de los pintores. Al momento del hecho, la víctima se encontraba en el patio de la propiedad, que aún no está habitada y que exhibe un cartel de “vendido” en el frente.

En un breve diálogo con este medio, Wiñazki confirmó el asalto y dio algunos detalles de cómo ocurrió todo. Según dijo, los delincuentes ingresaron a la vivienda, lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de dinero. El periodista les explicó que la casa estaba en proceso de pintura y no tenía objetos de gran valor, intentando disuadirlos para que no lo agredieran. “Quiero creer que fue al voleo”, afirmó la víctima a Infobae.

En ese sentido, reveló que los ladrones “estaban muy nerviosos” y trató de calmarlos. Además, contó que mientras le exigían dinero y le preguntaban a qué se dedicaba, el conductor del canal A24 les pidió que no le sacaran el celular. “Les dije que no se llevaran el teléfono porque es mi elemento de trabajo. Al final accedieron”, añadió la víctima, quien además dijo que quedó con algo de miedo luego de lo que le pasó. Además, agradeció la labor de las autoridades locales luego del hecho.

En el medio de su “negociación” con los delincuentes, Wiñazki les dijo que podían llevarse el auto y hasta les advirtió que actuaran con velocidad para no encontrarse de frente con los pintores que estaban por llegar. Su objetivo era que abandonaran la propiedad cuanto antes. “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”, les dijo.

Entre los elementos sustraídos se encuentran dinero en efectivo, objetos de valor y una mochila con una computadora y una consola Switch perteneciente a uno de sus hijos. Les entregó a los asaltantes uno USD200 y aproximadamente 60.000 pesos, además de algunos objetos personales.

La investigación quedó a cargo de la comisaría 1ra. de Hurlingham y de la Policía bonaerense. El caso lo instruye el fiscal Nicolás Filippini, perteneciente a la UFI N° 8 de Morón.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, se determinó que los ladrones huyeron por el Acceso Oeste tras cometer el asalto. El auto y el modelo aún son materia de investigación. No hay detenidos.

