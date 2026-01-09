Detectaron en Misiones una camioneta que había sido robada en Buenos Aires: la manejaba un adolescente

La camioneta interceptada por la Policía de Misiones

La División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones interceptó en la localidad de Eldorado una camioneta Jeep Renegade de color negro que había sido robada en Buenos Aires y que era manejada por un adolescente de 16 años.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el vehículo fue detectado esta madrugada, hacia las 2.30, gracias a las cámaras lectoras de dominio del sistema 911, que observaron una patente que no coincidía con los registros oficiales de la camioneta.

Esta irregularidad disparó una alerta automática en la base de datos, lo que permitió una rápida coordinación operativa. De inmediato, móviles policiales de la División Drogas Peligrosas de la fuerza de seguridad misionera se desplegaron en la zona y lograron interceptar el rodado mientras circulaba por avenidas de la zona del kilómetro 1 de Eldorado,.

Allí, los agentes identificaron que el conductor era un menor que no contaba con la documentación.

Según la información recabada por la División Cibercrimen, el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo en Buenos Aires desde junio de 2025 y la placa colocada no correspondía al Jeep, lo que ratificó la maniobra irregular detectada por el anillo digital.

Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, el vehículo fue secuestrado y el menor notificado en la causa.

El menor que manejaba la camioneta junto a un familiar

“Voy a arreglar cuentas”

Este incidente es el segundo que toma estado público en pocos días. La noche del miércoles, poco antes de las 22, un hombre fue interceptado por la Policía de Misiones cuando circulaba armado y alcoholizado rumbo a Aristóbulo del Valle. La advertencia de su pareja, que alertó sobre su intención de “arreglar cuentas” con un tercero, activó un operativo cerrojo que terminó con su detención y el secuestro de una pistola cargada.

La secuencia comenzó cuando la mujer, propietaria del automóvil en el que se trasladaba Wili T., alertó telefónicamente a la Policía sobre el peligro que representaba la actitud de su pareja.

“El sospechoso expresó a su pareja su intención de viajar armado para confrontar con un tercero”, señalaron los investigadores. Esta advertencia permitió a las autoridades organizar un despliegue coordinado en varios puntos estratégicos de Aristóbulo del Valle.

El operativo incluyó la participación de la Comisaría de Aristóbulo del Valle, la División Comando y efectivos de la División Seguridad Vial y Turismo, quienes establecieron controles sobre las principales arterias y accesos a la ciudad. Fue en uno de estos puntos, en la intersección de avenida Paraguay y calle Islas Malvinas, donde los uniformados detuvieron un Volkswagen Gol Trend. En el interior del vehículo se encontraban Wili T. y su pareja.

La mujer, según explicaron los agentes policiales, autorizó voluntariamente la requisa del rodado e indicó el sitio donde se hallaba el arma. Durante la inspección, el personal policial localizó debajo de la alfombra del habitáculo una pistola calibre .22, marca Bersa Thunder, con tres cartuchos en su cargador, la cual fue incautada en el acto. Al ser consultado, el sospechoso reconoció no poseer la documentación legal para la tenencia y portación del arma, lo que derivó en su aprehensión inmediata.

A la secuencia se sumó otro elemento clave: el test de alcoholemia practicado a Wili T.. El resultado sorprendió incluso a los uniformados, ya que la medición marcó 2,76 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite legal permitido. Esta circunstancia agravó la situación procesal del detenido, quien no solo circulaba armado sino también bajo los efectos del alcohol.

El procedimiento finalizó con el traslado de Wili T., el arma secuestrada y otros elementos de interés a sede policial, quedando todo a disposición de la Justicia y bajo la órbita de la Unidad Regional XI. El caso permanece bajo investigación y la Policía de Misiones mantiene a disposición los elementos secuestrados, a la espera de las directivas judiciales correspondientes.