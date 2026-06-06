Crimen y Justicia

Agentes policiales filtraron datos de allanamientos en Santa Fe, lo que permitió ocultar la droga y frustó los resultados

Según el fiscal Sebastián Galleano, de los 18 domicilios intervenidos en Avellaneda solo dos arrojaron hallazgos incriminantes, un rendimiento que activó sospechas y abrió una investigación interna por avisos previos

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La Fiscalía sostiene que la filtración permitió ocultar droga y frustró gran parte de los allanamientos en Avellaneda
La Fiscalía sostiene que la filtración permitió ocultar droga y frustró gran parte de los allanamientos en Avellaneda

Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron presos en Reconquista acusados de filtrar información sobre 18 allanamientos antidrogas realizados el 29 de mayo en Avellaneda. Esta maniobra frustró gran parte del operativo justo cuando la investigación empezó a detectar avisos previos dentro de los entornos familiares de los sospechosos, lo que permitió ocultar droga.

Los imputados son Estefanía Oviedo y Ariel Sena, integrantes de la Policía de Investigaciones, acusados de encubrimiento agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según Rosario3. La prisión preventiva sin plazo fue dispuesta por el juez Mauricio Martelossi, a pedido de los fiscales.

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Según el fiscal Sebastián Galleano “el resultado de estos allanamientos se vio frustrado” y de los 18 objetivos allanados solo hubo resultados incriminantes en dos. Ese rendimiento activó las sospechas sobre una filtración y abrió una pesquisa con análisis de líneas telefónicas, capturas de pantalla, testimonios y cruces de información.

Uno de los elementos que incorporó la Fiscalía surgió en una escuela primaria de Avellaneda. Según Carbone, una vicedirectora informó que una alumna de sexto grado le contó que llevaba marihuana y una balanza de precisión entre sus útiles porque su madre le había ordenado esconderlos al saber que “iba a haber allanamientos” en su casa.

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“El colmo fue una niña de sexto grado que llegó a la escuela con una balanza y con papelillos y bolsitas de droga donde la madre le había dicho que se lleve todo eso porque iban a haber allanamientos y ya estaba avisada”, declaró Carbone ante el juez. Ese episodio se sumó a llamados al 911 y a denuncias hechas en el Centro Territorial de Denuncias.

La causa empezó precisamente con una denuncia presentada en ese centro. Desde allí, fiscales y personal de Asuntos Internos reconstruyeron la secuencia que terminó por vincular a Oviedo y Sena con la maniobra. “Con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, pudimos vincularlos a los hechos investigados”, sostuvo Galleano.

El jefe de Microtráfico sostuvo además que la Fiscalía acreditó que el bajo resultado de los procedimientos fue consecuencia directa de la filtración atribuida a los dos agentes, de acuerdo con Rosario3. En esa misma exposición remarcó que en el operativo participaron más de 100 efectivos.

Carbone expresó: “Después de filtrar todo esto quisieron inculpar a un montón de otras personas, jefes de Policía de Investigaciones, compañeros de ellos. Nos quisieron hacer creer que esto era de una determinada manera”. El fiscal agregó que la información falsa incorporada por los sospechosos puso a la propia Fiscalía al borde de decisiones equivocadas. “Estuvimos a punto de cometer errores judiciales en cabeza de la Fiscalía por culpa de estas dos personas”, declaró.

La pesquisa avanzó con rapidez y según contó Carbone a Rosario3, el nombre de Oviedo apareció en las primeras informaciones recibidas durante los procedimientos, y para el viernes siguiente ya había elementos para detenerla; después, el análisis de los teléfonos durante varios días permitió establecer su vínculo con Ariel Sena.

La investigación también apunta a un intento de desviar responsabilidades y el expediente podría no terminar en los dos arrestados. Diego Vigo señaló: “Entendemos que esto es la punta del iceberg”, al tiempo que destacó la coordinación entre distintas áreas del Ministerio Público de la Acusación para detectar la filtración mientras los allanamientos todavía estaban en marcha.

Por su parte, Galleano mantuvo cautela sobre nuevas detenciones, aunque reconoció que ya existen indicios sobre otras personas. “Hay terceras personas que estarían involucradas y hay que desplegar una investigación que nos permita reunir elementos de convicción para traerlas al proceso”, afirmó.

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