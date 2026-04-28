Un grupo de ladrones asaltó una joyería de Laferrere y se tiroteó con un custodio: cuatro detenidos y un jubilado herido

El enfrentamiento ocurrió este mediodía y terminó con dos heridos

Un grupo de seis delincuentes intentó asaltar una joyería en pleno centro de la localidad de Gregorio de Laferrere esta mañana y se enfrentó a balazos con el custodio del local. El tiroteo dejó como resultado cuatro detenidos y un jubilado de 86 años herido.

Todo empezó cerca de las 10.30, cuando los asaltantes entraron al comercio ubicado en la peatonal Pedro Luro al 5900. De acuerdo a la información confirmada a Infobae por fuentes judiciales, los ladrones se abalanzaron sobre el custodio privado, le quitaron el arma y le pegaron en la cabeza, provocándole un corte.

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En medio del forcejeo, los atacantes dejaron caer una pistola. El custodio la tomó y disparó para intentar frenar el robo. Dos de los delincuentes recibieron disparos: uno en el abdomen y otro en la espalda. Aún así trataron de escapar junto a sus cómplices.

Uno de los asaltantes detenidos en la zona

Mientras tanto, un policía que hacía custodia en un banco cercano escuchó los tiros y se sumó al operativo. Dos de los ladrones fueron aprehendidos en la vía pública y otro fue abandonado herido por sus cómplices en la puerta del hospital Equiza de González Catán. El cuarto detenido fue capturado cuando trataba de huir a pie.

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Durante la balacera, además, un jubilado de 86 años que caminaba por el lugar fue alcanzado por un disparo en la pierna izquierda. Recibió atención médica y no está en riesgo. La policía secuestró una moto Honda GLH negra y roja utilizada por uno de los delincuentes. También un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los cuatro detenidos quedaron así a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, quien los indagará en las próximas horas.

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El arma de fuego secuestrada en la escena

Dos de ellos siguen internados por heridas de bala, aunque ninguno presenta lesiones de gravedad.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda continúan prófugos y los investigadores revisan las cámaras de seguridad para dar con ellos.

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En septiembre del año pasado, otra joyería ubicada a solo una cuadra del hecho de este martes también fue blanco de un golpe comando en la localidad matancera.

En esa oportunidad, una banda armada irrumpió en el local de Avenida Luro y López May y, en cuestión de segundos, escapó con parte de la mercadería y otros objetos de valor.

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El robo a otra joyería de Laferrere, en septiembre del año pasado (X: @Hechosanderechos)

Según denunció el dueño del comercio, los asaltantes ingresaron armados, redujeron a las empleadas que estaban en el mostrador y lo atacaron a culatazos cuando intentaron acceder a la parte trasera del local.

El comerciante relató que los ladrones le exigieron la caja fuerte, pero desistieron de su objetivo al escuchar los gritos de auxilio de una vecina.

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La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y el propietario detalló que los delincuentes se llevaron lo que pudieron alcanzar antes de huir.