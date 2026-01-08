Cinematográfica persecución en General Paz: atraparon a dos ladrones con antecedentes que habían robado una camioneta

El Anillo Digital detectó una Toyota SW4 robada circulando junto a un Peugeot 208, lo que desencadenó un operativo policial que terminó con la detención de dos jóvenes con antecedentes por diversos delitos

Una alerta del Anillo Digital activó un operativo sobre la avenida General Paz tras detectar el robo de una camioneta Toyota SW4, que circulaba junto a un Peugeot 208 que oficiaba de vehículo de apoyo. La Policía de la Ciudad desplegó un seguimiento que desencadenó una persecución por varios tramos de la ciudad y la provincia, con cortes preventivos coordinados en diversos accesos clave.

Todo comenzó horas antes, con el robo de la camioneta blanca en la zona de Comuna 12A. Una vez hecha la denuncia, el sistema de monitoreo la identificó desplazándose a la altura de General Paz y 2 de Abril, acompañada por el otro auto.

Los ocupantes de la Toyota intentaron evadir los controles, conduciendo de manera peligrosa y, en una secuencia de tensión, intentaron embestir a los agentes que participaban del operativo.

El despliegue conjunto del personal de la División Anillo Digital con la Patrulla Control de Accesos Sur permitió que, luego de varios kilómetros, la persecución concluyera con la detención de la camioneta en la intersección de General Paz y Alberdi. Ambos ocupantes fueron aprehendidos en ese punto, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso.

El conductor de la Toyota SW4 tenía antecedentes por hurto, tenencia de arma de guerra y encubrimiento agravado

La identidad de los detenidos sorprendió a los agentes: se trataba de dos jóvenes, uno de 20 años y otro de 19 años, ambos con antecedentes por diferentes delitos cometidos en los últimos años.

El conductor, de 20 años, acumulaba causas por robo (28 de noviembre de 2024), tenencia simple de arma de guerra (28 de diciembre de 2024), infracción a la Ley de Estupefacientes (25 de septiembre de 2025) y encubrimiento agravado (23 de noviembre de 2025).

Su acompañante, de 19 años, figuraba con registros por tenencia de estupefacientes, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves (9 de mayo de 2021), robo (28 de octubre de 2021), robo agravado por uso de arma (16 de junio de 2022), robo (24 de enero de 2023) e infracciones a la Ley de Estupefacientes en tres ocasiones durante 2024.

La Policía desplegó un seguimiento controlado sobre la General Paz, coordinando cortes preventivos en los accesos

Durante la investigación, el personal policial también localizó el Peugeot 208 involucrado en la secuencia. El auto fue hallado abandonado en Guaraní y O’Higgins, Lomas de Zamora, y, tras las pericias de rigor, se constató que tenía un pedido de secuestro activo.

La causa quedó a disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°8, encabezado por la doctora Bernan, con intervención de la Secretaría N°125 de la doctora Samaniego.

La investigación judicial continúa para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos recientes en la zona.

La Policía de la Ciudad arrestó a un joven de 22 años tras un robo a mano alzada en pleno microcentro porteño, hecho que fue detectado gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió recuperar el objeto sustraído.

El incidente tuvo lugar en la tarde de ayer en la intersección de Lavalle y Cerrito, donde un operador del CMU advirtió un arrebato en la vía pública a través de las cámaras de seguridad. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso había tomado una cadenita directamente de la muñeca de un peatón que transitaba por la zona, lo que motivó una alerta inmediata a los efectivos motorizados.

Con las características físicas del individuo y el sentido de fuga aportados por el operador, el personal de la Policía de la Ciudad inició una persecución que concluyó en Pellegrini al 500. Durante la requisa, los agentes hallaron entre las pertenencias del detenido una cadenita dorada de aproximadamente 15 centímetros, la cual fue restituida.

El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, cuyo titular, la doctora Ángeles Gómez, ordenó la detención del acusado y el secuestro preventivo del elemento recuperado. Las autoridades judiciales también dispusieron la adopción de las medidas procesales correspondientes.

Según la información difundida, el trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y la Policía de la Ciudad permitió una rápida respuesta ante el hecho, lo que posibilitó la aprehensión del sospechoso y la recuperación inmediata del bien robado.