Robo y persecución: así detuvieron a un ladrón en microcentro tras ser seguido por las cámaras de seguridad

Un hombre fue arrestado luego de que operadores del sistema de vigilancia urbana detectaron el robo de una cadenita en una esquina céntrica, lo que permitió a la policía recuperar el objeto sustraído

La Policía de la Ciudad persiguió y detuvo a un ladrón en el microcentro

La Policía de la Ciudad arrestó a un joven de 22 años tras un robo a mano alzada en pleno microcentro porteño, hecho que fue detectado gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). De acuerdo con información oficial, la intervención permitió recuperar el objeto sustraído.

El incidente tuvo lugar en la tarde de ayer en la intersección de Lavalle y Cerrito, donde un operador del CMU advirtió un arrebato en la vía pública a través de las cámaras de seguridad. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso había tomado una cadenita directamente de la muñeca de un peatón que transitaba por la zona, lo que motivó una alerta inmediata a los efectivos motorizados.

La policía detiene al ladrón
La policía detiene al ladrón sobre la avenida Carlos Pellegrini

Con las características físicas del individuo y el sentido de fuga aportados por el operador, el personal de la Policía de la Ciudad inició una persecución que concluyó en Pellegrini al 500. Durante la requisa, los agentes hallaron entre las pertenencias del detenido una cadenita dorada de aproximadamente 15 centímetros, la cual fue restituida.

El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, cuyo titular, la doctora Ángeles Gómez, ordenó la detención del acusado y el secuestro preventivo del elemento recuperado. Las autoridades judiciales también dispusieron la adopción de las medidas procesales correspondientes.

Luego de la detención, el
Luego de la detención, el ladrón es trasladado

Según la información difundida, el trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y la Policía de la Ciudad permitió una rápida respuesta ante el hecho, lo que posibilitó la aprehensión del sospechoso y la recuperación inmediata del bien robado.

Detuvieron a tres motochorros y recuperaron $28 millones de robados en una salidera en Balvanera

La Policía de la Ciudad detuvo a tres motochorros y recuperó los 28 millones de pesos robados en una salidera

Personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda de motochorros que cometió una salidera bancaria en el barrio porteño de Balvanera. Dos de los arrestados son ciudadanos colombianos. El operativo se desarrolló la semana pasada e incluyó una persecución y un despliegue cerrojo que permitió recuperar tanto el dinero robado como otras pertenencias de la víctima.

Según informaron fuentes del caso, uno de los sospechosos fue localizado tras el aviso de un vecino que llamó al 911 al observar a un hombre oculto detrás de un colectivo escolar con una suma considerable de dinero. Además, el individuo se cambió de ropa tras el robo en un intento de eludir el accionar policial.

Los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad de Buenos Aires analizaron las cámaras de seguridad de la zona y lograron reconstruir la secuencia delictiva. Detectaron que el sospechoso había permanecido junto a una motocicleta de alta cilindrada marca Duke, que se alejó rápidamente del lugar. Posteriormente, el hombre se subió a una camioneta Volkswagen Amarok tras cambiarse de indumentaria.

En paralelo, efectivos policiales recibieron la denuncia de un robo en la Comuna 3, cerca de Boulogne Sur Mer y Lavalle, donde una persona relató haber sido asaltada luego de retirar una suma importante de dinero en un banco, a pocas cuadras del shopping Abasto.

Los sospechosos cayeron tras una
Los sospechosos cayeron tras una intensa persecución.

Ante esta situación, la Policía porteña desplegó un operativo cerrojo y personal de la Comisaría Vecinal 14A logró interceptar la camioneta en la que huían los sospechosos. Los tres ocupantes, dos colombianos de 34 y 36 años y un argentino de 29, fueron detenidos en el lugar. Al requisar el vehículo, los agentes hallaron el bolso robado con un total de 28 millones de pesos, teléfonos celulares y otros objetos de la víctima.

Durante la inspección del vehículo, los policías constataron que la patente tenía la numeración parcialmente cubierta con una cinta adhesiva. La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, cuyo titular es Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Secretaría N° 64 de Juan Patricio Zielli.

