Tres policías de Mendoza detenidos por el crimen de una mujer tras una pelea entre trapitos y clientes de un bar

Cynthia Romina Landi Rodríguez (Facebook)

Tres policías fueron detenidos en Mendoza e imputados por el crimen de Cynthia Romina Landi Rodríguez, la mujer de 39 años que recibió un disparo mortal durante una balacera ocurrida en la madrugada del domingo en medio de una pelea entre trapitos y clientes de un bar.

Además, las autoridades buscan a un colectivero, quien está prófugo, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal mendocino.

La investigación por la muerte de Landi Rodríguez avanzó después de que se identificara al primer policía sospechoso el mismo domingo en que ocurrió el crimen.

Poco después, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos ordenó la detención de dos agentes más, ambas mujeres, que también pertenecen a la Policía provincial.

La zona donde ocurrió el crimen

De acuerdo con el comunicado del MPF, a los tres les imputaron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo en la calle 25 de Mayo, en Guaymallén, cerca del boliche Queen. Según la reconstrucción oficial y de medios mendocinos, la discusión empezó entre los trapitos y un grupo de personas que salía del local nocturno. Los policías -que al momento del hecho estaban de civil- habrían participado del altercado.

En esas circunstancias, los cuidacoches buscaron refugio en la vivienda donde estaba Rodríguez Landi, ubicada a menos de una cuadra de distancia de la discoteca. Aparentemente, fue el hermano de la víctima -quien también habría estado trabajando en el lugar- el que los hizo pasar a la propiedad.

Aunque parecía que la situación no pasaría a mayores, instantes después los policías pasaron por el frente de la vivienda en un vehículo blanco y dispararon, siempre de acuerdo a la reconstrucción parcial de los investigadores.

Un móvil de la Policía de Mendoza

En ese momento, Rodríguez Landi estaba cerrando el portón de ingreso: fue entonces cuando recibió el disparo que le causó la muerte. El proyectil le impactó en una axila.

La víctima fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales. Por su parte, los agresores escaparon rápidamente en el vehículo.

Al trabajar en la escena, la Policía Científica constató cinco disparos contra la fachada de la vivienda. Las pericias determinaron que el proyectil era calibre .380, distinto del arma reglamentaria de la policía provincial.

En el marco de una investigación que se maneja con hermetismo, las autoridades detuvieron en las horas siguientes a un policía y, posteriormente, a dos agentes mujeres. Como todavía no se identificó a la persona que disparó, a todos se les adjudicó la misma responsabilidad.

Además, la Justicia libró una orden de captura para Lautaro Stagnoli, un chofer de colectivo de 23 años. Por el momento se desconoce la participación que se le atribuye en el hecho.

Otro violento episodio en Guaymallén

Días atrás, un hombre de 31 años fue imputado por tentativa de homicidio después de atropellar a un joven de 19 años en Guaymallén. El hecho ocurrió en la madrugada del 28 de diciembre, cuando el conductor, Lucas Mariano Tello, acusó al joven de haberle robado dos cascos, un celular y zapatillas mientras estaba en una plaza con su novia.

Según la reconstrucción, Tello persiguió al supuesto ladrón en un Volkswagen Gol junto a otras personas, lo alcanzó en la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz y lo atropelló. El joven, identificado como Nicolás Alejandro Varas Frías, fue arrastrado unos 350 metros, sufrió la amputación de ambas piernas y fue internado de urgencia en el Hospital Central de Mendoza.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría y quedó detenido bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. Durante el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo y halló 17 gramos de marihuana en su interior.

Fuentes de la investigación señalaron que no se hallaron pruebas del robo denunciado por Tello, quien admitió haber recuperado todos los objetos. La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta se encuentra a cargo de la causa.