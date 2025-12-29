Crimen y Justicia

Mendoza: atropelló a un supuesto ladrón, lo arrastró 3 cuadras y le amputó las dos piernas

El violento episodio ocurrió en la localidad de Guaymallén. El agresor fue imputado por tentativa de homicidio

Guardar
Mendoza: un hombre atropelló a
Mendoza: un hombre atropelló a un supuesto ladrón y lo arrastró 3 cuatras

Un hombre con antecedentes fue imputado por tentativa de homicidio tras atropellar a un supuesto ladrón de 19 años, a quien arrastró por tres cuadras y le amputó las dos piernas durante un incidente ocurrido en la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza.

El hecho se registró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando el conductor de un Volkswagen Gol persiguió al joven, a quien acusó de sustraerle dos cascos, su celular y zapatillas, mientras estaba sentado con su novia en una plaza, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La presunta víctima del robo, identificado como Lucas Mariano Tello (31), se subió al auto de su pareja, un Volkswagen Gol, y persiguió a Nicolás Alejandro Varas Frías, quien escapaba junto a un presunto cómplice. Lo alcanzó en la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, lo embistió y lo arrastró unos 350 metros, es decir, alrededor de tres cuadras y media.

Diario Uno precisó que el joven atropellado, domiciliado en Guaymallén, también cuenta con antecedentes delictivos, incluidos cargos por homicidio simple en grado de tentativa. El impacto provocó lesiones gravísimas: la víctima perdió ambas piernas y debió ser trasladada en estado crítico al Hospital Central de Mendoza, donde permanece internada en terapia intensiva.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría novena y quedó detenido bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. El vehículo fue secuestrado como parte de la investigación. Dentro del mismo, la Policía encontró 17 gramos de marihuana.

Durante los operativos, agentes de la Policía solicitaron refuerzos, ya que numerosas personas se habían congregado en el lugar. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) brindó las primeras atenciones al herido.

Los investigadores, según revelaron las fuentes a este medio, que la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta encontró elementos para imputarle a Tello la tentativa de homicidio. Ahora, es defendido por los abogados Nicolás Camani y Carlos Moyano, informó MDZ.

En cambio, la investigación no halló evidencias que confirmen el supuesto robo. Incluso, el agresor admitió que recuperó todos los elementos que le habían sustraído. Ese expediente está a cargo del fiscal de Hurtos Agravados José García Mango.

La versión de la novia del imputado

La joven de 25 años indicó que todo comenzó sobre las 23 el sábado, cuando ella y Tello se encontraban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva, junto a su cuñado y la pareja del mismo.

En ese momento, un grupo de tres personas los comenzó a insultar y amenazar. Según expresó la mujer, los hermanos lograron dispersar la agresión rápidamente.

Sin embargo, siempre según la versión de la joven dada a conocer por MDZ, apenas 20 minutos después, regresaron armados con cuchillos y con la intención de robarles. Tras una pelea, les sacan sus celulares y cascos de motocicleta.

Aunque luego asegura que lograron recuperar sus teléfonos, pero no los cascos. Tello y las dos mujeres subieron al Gol y comenzaron a perseguirlos.

Durante la persecución, el acusado se centró en el sujeto que portaba los cascos robados, presuntamente el herido, que estaría huyendo por la calle Godoy Cruz. Lo vieron intentar subirse a un taxi, y luego a otro, para continuar la huida, sin tener éxito.

La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar. Siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverría, y notaron que el auto “perdió potencia”.

La joven aseguró que, al detenerse, vieron por primera vez a Varas Frías, incrustado, en la parte baja del auto, cuando algunos transeúntes les avisaron lo que había ocurrido.

En ese momento, todos los pasajeros del auto quedaron “en shock”. Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias.

Temas Relacionados

MendozaGuaymallénRobosúltimas noticias

Últimas Noticias

Nochebuena: un policía de la Bonaerense efectuó disparos al aire con una escopeta y fue separado de la fuerza

El agente, de 22 años, prestaba servicio en la Comisaría 1° de Cañuelas, donde ocurrió la secuencia

Nochebuena: un policía de la

Cayó una banda que ingresaba drogas y celulares con drones a la cárcel de Bouwer en Córdoba

En el procedimiento realizado participaron 200 efectivos y hubo seis detenidos, entre ellos un menor

Cayó una banda que ingresaba

Robaron el auto de una mujer en Córdoba, sus hijos estaban dentro y logró salvarlos antes de que el delincuente huya

El episodio ocurrió sobre la avenida Recta Martinolli al 6200, cerca de las 10 de la mañana

Robaron el auto de una

Intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata y la pareja de la oficial le fracturó los dos brazos

Ocurrió en la intersección de Jara y Libertad. El delincuente terminó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos con custodia policial

Intentó robarle el auto a

Discutió con su pareja y lo mató de una puñalada en el tórax cerca de Bahía Blanca

El episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en una quinta ubicada sobre la Ruta Nacional 3. La acusada quedó detenida

Discutió con su pareja y
DEPORTES
El desgarrador testimonio de un

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

El particular ritual con un globo de una figura tras marcar un gol con su equipo que recorre el mundo

14 inhibiciones, cuatro contratos por renovar y dos refuerzos apuntados: el laberinto de San Lorenzo en el mercado

Los cinco futbolistas de Boca Juniors bajo la lupa luego de la gran depuración del plantel en 2025

TELESHOW
La insólita comida que J

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

INFOBAE AMÉRICA

Una operación antiterrorista en Italia

Una operación antiterrorista en Italia reveló conexiones financieras de Hamas en Brasil

El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

León XIV advirtió sobre el aumento de las apuestas en los juegos de azar

Un enfrentamiento entre la Policía turca y militantes del Estado Islámico dejó nueve muertos

Nueva crisis de smog en Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del mundo