Política

A un año de la muerte del papa Francisco, el presidente Javier Milei le rindió homenaje en el Santo Sepulcro

El mandatario visitó esta mañana el sitio más sagrado para el cristianismo, en el marco de su gira por Israel. Antes de emprender el regreso a la Argentina, volverá a pasar por el Muro de los Lamentos

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Javier Milei en traje oscuro en el Santo Sepulcro, encendiendo una vela. A su izquierda, se ve de perfil a una mujer de cabello rubio. Al fondo, velas y flores
El presidente argentino Javier Milei en el Santo Sepulcro, encendiendo una vela durante su visita a Israel, acompañado por su hermana Karina Milei.

(Enviado especial a Jerusalén, Israel). El día que se cumple el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Javier Milei rezó en la iglesia del Santo Sepulcro, que se erige en la Ciudad Vieja de Jerusalén y es considerada epicentro y santuario central de la fe cristiana.

El Presidente llegó a las 10:09 (hora de Argentina), vestía traje negro corbata azul con puntos blancos, y estuvo acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller- y Juan Pablo Mahiques, ministro de Justicia.

La delegación fue recibida por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén.

Adentro de la tumba de Jesús, Milei encendió una vela conmemorativa en memoria del primer Papa argentino.

Y a continuación, el jefe de Estado hizo un minuto de silencio en tributo a Francisco.

Antes de abandonar la Iglesia del Santo Sepulcro, Milei escribió un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad. Francisco no compartía sus ideas económicas, pero siempre rescató su honestidad intelectual.

Javier Milei sale del Santo Sepulcro

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