Video: intentaron usurpar una casa de La Boca con peligro de derrumbe y fueron detenidos

Las cámaras de seguridad de la Ciudad registraron el momento

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires luego de ser sorprendidos mientras intentaban usurpar una casa tapiada en el barrio de La Boca. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio se inició cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 4C fueron alertados sobre la presencia de dos sospechosos que violentaban el frente de una vivienda ubicada en Necochea al 1200.

“Habría una finca deshabitada y un grupo de personas que estarían intentando ingresar. Las habrían desalojado, estarían escuchando golpes como si estuvieran intentando violentar la misma”, indicó el operador que dio intervención a la fuerza porteña.

La casa tuvo que volver a ser tapiada.

Tal como se puede observar en las imágenes que ilustran esta nota, la situación fue registrada por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Al llegar a la vivienda de La Boca, los efectivos de la Policía de la Ciudad notaron que llegaron a la escena, notaron que el acceso se encontraba totalmente “violentado”.

Los restos de ladrillos destruidos habían quedado en la vereda. De esta manera, los hombres habían logrado abrir un hueco en la pared y se disponían a tomar la propiedad. Incluso, los agentes encontraron adentro de la casa tapiada a uno de ellos.

Lo identificaron y lo aprehendieron. En tanto, un segundo sospechoso fue capturado a unos 200 metros, cuando intentaba escapar, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

La casa había sido desalojada en agosto de este año por peligro de derrumbe y se encontraba con la puerta tapiada para evitar usurpaciones, confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Hay dos detenidos por el intento de usurpación.

Respecto de los detenidos, uno de ellos es un argentino de 33 años con antecedentes por robo, mientras que el otro es un ciudadano uruguayo de 51. Ambos ya habían roto el tapiado del inmueble con el objetivo de concretar la usurpación.

En el caso intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo de Cecilia Bellavigna, que dispuso la detención de los acusados y el retapiado del frente de la vivienda.

De acuerdo con datos oficiales del GCBA, este desalojo se suma a las más de 550 propiedades recuperadas durante la gestión de Jorge Macri al frente del gobierno porteño.

Los delincuentes habían roto el tapiado del inmueble con el objetivo de concretar la usurpación.

“En línea con las directivas del Jefe de Gobierno de defender la propiedad privada y devolverla a sus legítimos dueños, desde el Ministerio de Seguridad trabajamos además para impedir que las que fueron recuperadas vuelvan a ser usurpadas”, afirmó al respecto el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.