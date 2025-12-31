Crimen y Justicia

La insólita historia del rey de las serpientes ilegales de Villa Urquiza

Damián Hugo Parizzia fue detenido por segunda vez en dos años con una investigación del fiscal Sebastián Basso y el departamento de Delitos Ambientales de la PFA, ligado a un negocio de más de un millón de dólares en reptiles. Su catálogo de especies

Guardar
El allanamiento a Damián Parizzia, acusado de ser un comerciante de serpientes ilegales

Damián Hugo Parizzia tiene el problema de quienes delinquen con las cosas que aman. Sus amigos le comentan en sus redes sociales: “¡Cómo te gustan los bichos, la puta madre!“.

El 6 de septiembre de 2023, personal de Gendarmería lo detuvo durante un control de rutina mientras viajaba a bordo de su moto Honda sobre la avenida Crovara en Ciudad Evita. Los gendarmes abrieron su morral negro. Allí, en bolsas de aserrín, llevaba dos serpientes falsa coral, impactantes a la vista, pero no venenosas.

“Yo las crío, tengo un montón”, reconoció a los gendarmes, un poco ligero de espíritu.

Parizzia, hoy de 42 años y ex empleado de la UBA, terminó con una causa en su contra en la Justicia federal de Morón, investigado por el fiscal Sebastián Basso, que lo acusó de violar la ley de fauna silvestre.

Parizzia y una de sus
Parizzia y una de sus serpientes que disfruta un snack (foto de sus redes sociales)

Fue allanado por el departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y le encontraron 1600 animales en su domicilio de Villa Urquiza, totalmente acondicionado para la cría intensiva de especies exóticas, desde varanos africanos hasta yararás argentinas.

Su causa fue elevada a juicio. Así y todo, Parizzia siguió. Este martes, la misma división de la PFA volvió a arrestarlo en el mismo lugar, bajo las órdenes del mismo fiscal y el juez Juan Martín Culotta.

La sospecha en su contra, aseguran fuentes del caso a Infobae, es que se dedica a vender animales de forma clandestina a nivel internacional a través de grupos cerrados de Facebook, así como una cuenta en Instagram.

Su casa de Villa Urquiza no fue el único punto investigado. Se allanaron otros 14 objetivos entre CABA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca.

En toda esta serie de objetivos, los investigadores encontraron pitones regius y reticuladas, dragones barbudos, boas amazónicas, 40 arañas como la tarántula Goliat y la deslumbrante tarántula babuino azul, oriunda de la isla Socotra en Yemen.

También, se halló todo lo necesario para darle de comer a semejantes criaturas: 72 kilos de cucarachas y grillos, así como un criadero de ratas para que las serpientes las engullan.

Un dragón barbudo hallado en
Un dragón barbudo hallado en los allanamientos

Así, la redada terminó con el secuestro de 230 ejemplares de fauna silvestre, 155 huevos de serpiente, 40 arácnidos, 70 ratas, 72 kilos de insectos exóticos, un loro hablador, un par de pavos reales y una bolsa de tusi. El valor total del lote, estima la PFA, supera ampliamente el millón de dólares.

Se incautaron, también, seis teléfonos celulares. Hubo nueve detenidos, entre ellos, Parizzia, que se negó a declarar en su indagatoria. Su casa en Villa Urquiza incluía una pista que llevó a la PFA a otro depósito ligado al acusado, ubicado en la zona de La Lucila.

En busca de pruebas, la PFA le plantó un detective encubierto en los grupos de Facebook e Instagram, donde las serpientes supuestamente se vendían.

Otra de las serpientes halladas
Otra de las serpientes halladas en los allanamientos

El juez Culotta decidió liberarlo tras su detención, mediante el pago de una caución real. Sin embargo, el fiscal Basso se opuso a la medida.

Curiosamente, Parizzia se encuentra registrado en el rubro de venta de productos veterinarios de ARCA. En su cuenta de Instagram, prometía con un supuesto documento oficial que pronto llegaría una habilitación para comerciar estas especies.

Dos años atrás, luego de su primer arresto, el hombre de Villa Urquiza aseguraba a TeleNueve en una breve entrevista: “Tendría que estar regulado. Que no se regule no significa que no estén. La gente en el hobby se mantiene oculta por miedo a que me pase lo que me pasó a mí”.

Temas Relacionados

Tráfico de animalesSerpientesPolicía Federal ArgentinaFiscal Sebastián Basso

Últimas Noticias

Condenaron a cinco años de prisión a una joven por matar de una puñalada a su pareja para defenderse de una golpiza

La Justicia consideró que se trató de un caso de defensa desmedida, pero que se enmarca en un contexto de violencia de género sostenida

Condenaron a cinco años de

Asesinaron a un abogado y hay un detenido: encontraron el cuerpo maniatado en su casa de Burzaco

La víctima tenía 53 años y vivía solo. La escena no presentaba signos de violencia en puertas ni ventanas, y solo dos cajones estaban revueltos en donde fue encontrado el cuerpo

Asesinaron a un abogado y

Entraron a robar en la casa de un comisario de La Matanza: detuvieron a tres vecinos

Los ladrones ingresaron a la vivienda cuando estaba deshabitada, pero quedaron registrados por cámaras de seguridad. Se llevaron un chaleco antibalas y un televisor, entre otras cosas

Entraron a robar en la

Detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza a una brasileña con más de cuatro kilos de cocaína: iba con su bebé

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a la mujer, que viajaba hacia Europa. Quedó detenida y su hijo está con ella

Detuvieron en el aeropuerto de

Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

Fue durante un operativo de la Prefectura. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos

Hallaron más de una tonelada
DEPORTES
Radiografía: los cinco cambios clave

Radiografía: los cinco cambios clave que se vienen en la Fórmula 1 para 2026

Boca Juniors pidió condiciones por un delantero de un equipo grande del fútbol argentino: la respuesta

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

TELESHOW
Celeste Cid compartió una foto

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

El adiós a los artistas que murieron en 2025

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, en unas románticas vacaciones europeas junto a Camila Pardo, su novia

El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef en medio de los rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Yannick Nézet-Séguin, director del Concierto

Yannick Nézet-Séguin, director del Concierto de Año Nuevo: “No culpo a nadie por preguntarse ¿qué hace esa persona?"

Las mejores películas de arte de 2025, entre la tradición y la innovación

Cómo un novelista debutante de casi 70 años se convirtió en el gran éxito literario del año

Cómo un hospital infantil de los Estados Unidos busca transformar el futuro de la medicina pediátrica

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción