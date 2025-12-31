Encapuchados, entraron a una casa de La Plata, golpearon al dueño y huyeron con todos sus ahorros

La cuadra de la calle 46 entre 28 y 29 del barrio La Loma en La Plata donde ocurrió el robo de una casa mientras el dueño dormía (Google Maps)

El barrio La Loma de la ciudad de La Plata vivió una madrugada agitada luego de que tres delincuentes armados irrumpieran en una vivienda y atacaran a su propietario, un hombre de 30 años. Los ladrones se llevaron todos sus ahorros.

El episodio tuvo lugar cerca de la 1.20 de ayer martes, cuando los asaltantes se introdujeron en la casa ubicada en la calle 46, entre 28 y 29, sorprendiendo al residente mientras descansaba en su habitación.

La víctima fue golpeada y amenazada de muerte por los asaltantes, quienes escaparon con una importante suma de dinero en efectivo y pertenencias personales.

De acuerdo con su testimonio, al que pudo acceder el portal local 0221, los agresores llevaban ropa oscura y guantes, y dos de ellos mantenían el rostro cubierto. Mientras tanto, un tercero llevaba el rostro descubierto y portaba una pistola con la que atacó al hombre en la cabeza. Sus cómplices lo golpeaban con puños y patadas.

Las autoridades confirmaron que, tras el ataque, el damnificado debió abandonar su hogar para solicitar ayuda en la casa de un familiar en Lisandro Olmos, desde donde radicó la denuncia. La investigación sigue abierta y la Policía intenta dar con los responsables del hecho.

Los delincuentes se llevaron todos sus ahorros y un teléfono celular Samsung. La víctima detalló que los intrusos habrían ingresado por la puerta de la cocina, la cual no estaba cerrada con llave.

Efectivos policiales recopilaron testimonios del joven y de vecinos para intentar identificar a los agresores. Por el momento, no se registraron detenciones vinculadas a este hecho, pero las fuerzas de seguridad continúan con el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas que permitan avanzar en la causa.

La víctima permanece fuera de su domicilio y se encuentra bajo seguimiento médico por las lesiones sufridas durante el asalto. La Policía solicitó la colaboración de la comunidad para aportar datos que puedan ser útiles en la investigación.

Hasta el momento no hay detenidos

Otro violento robo en La Plata

Un par de semanas atrás y también en La Plata, un violento robo se registró en el barrio de Etcheverry. Todo ocurrió cuando una banda compuesta por cuatro hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados irrumpió en una casa mientras su dueño descansaba.

Según informaron fuentes del caso, la víctima, de 37 años, quintero de la zona, fue sorprendido por los asaltantes en la madrugada del jueves, quienes ingresaron por una de las ventanas, cuya reja fue forzada. De inmediato, lo redujeron para luego revisar meticulosamente cada ambiente del domicilio en busca de dinero.

Durante esta situación, la víctima no resultó herida, aunque fue amenazado en reiteradas oportunidades con un arma de fuego para que entregue todos sus ahorros. “Queremos la plata”, le insistieron los asaltantes.

Los delincuentes lograron hacerse, entre otros elementos, con 4.000 dólares, varias ollas marca Essen, numerosas zapatillas y prendas de vestir e incluso un parlante. La causa está en manos de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 del Departamento Judicial de La Plata.

Una vez perpetrado el robo, los intrusos escaparon rápidamente. Hasta ese momento, no se pudo establecer si escaparon a pie o contaban con algún vehículo en las inmediaciones. El hecho disparó el operativo policial, una cadena de comunicaciones entre el 911 y el arribo inmediato de patrulleros, quienes buscaron preservar el lugar a la espera de las pericias.

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación, mientras la vivienda de la víctima sigue bajo custodia a la espera de los trabajos periciales pertinentes.