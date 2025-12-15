Crimen y Justicia

Delincuentes ingresaron a una casa de La Plata mientras el dueño dormía y se llevaron hasta las ollas

Lo amenazaron con un arma y exigían que entregue todos sus ahorros. Se llevaron dólares, zapatillas y demás objetos de valor

Los delincuentes forzaron la reja
Los delincuentes forzaron la reja de la ventana para ingresar al domicilio (Foto: Imagen ilustrativa)

Un violento robo se registró en el barrio de Etcheverry, en el partido de La Plata. Todo ocurrió cuando una banda compuesta por cuatro hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados irrumpió en una casa mientras su dueño descansaba.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la víctima, de 37 años, quintero de la zona, fue sorprendido por los asaltantes en la madrugada del jueves, quienes ingresaron por una de las ventanas, cuya reja fue forzada. De inmediato, lo redujeron para luego revisar meticulosamente cada ambiente del domicilio en busca de dinero.

Durante la situación, la víctima no resultó herida, aunque fue amenazado en reiteradas oportunidades con un arma de fuego para que entregue todos sus ahorros. “Queremos la plata”, le insistieron los asaltantes.

Los delincuentes lograron hacerse, entre otros elementos, con 4.000 dólares, varias ollas marca Essen, numerosas zapatillas y prendas de vestir e incluso un parlante. La causa está en manos de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 del Departamento Judicial de La Plata.

Una vez perpetrado el robo, los intrusos escaparon rápidamente. Hasta ese momento, no se pudo establecer si escaparon a pie o contaban con algún vehículo en las inmediaciones. El hecho disparó el operativo policial, una cadena de comunicaciones entre el 911 y el arribo inmediato de patrulleros, quienes buscaron preservar el lugar a la espera de las pericias.

“En todo momento me pedían mis ahorros, y ante la insistencia solo atiné a entregar lo que tenía”, relató la víctima a los agentes presentes tras el suceso, declaración que consta en la causa judicial.

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación, mientras la vivienda de la víctima sigue bajo custodia a la espera de los trabajos periciales pertinentes.

Dos delincuentes asaltaron y abusaron sexualmente de un hombre en La Plata

La zona donde fue interceptado
La zona donde fue interceptado el joven robado y abusado en La Plata (Google Maps)

Un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque, partido de La Plata. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

Tras lograr escapar de sus agresores, la víctima pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia a la que pudo acceder el medio local 0221, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Como elementos sustraídos, la víctima contó que en la riñonera robada por los asaltantes había un teléfono celular y documentación personal.

La víctima especificó que uno de los atacantes, el que perpetró el abuso, tendría cerca de 35 años. Además, en su declaración ante la Policía, señaló que fue amenazado de muerte por los delincuentes durante el episodio.

