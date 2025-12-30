Robó una moto, chocó contra un poste y murió: su familia organizó una colecta para el entierro

El joven tenía 18 años y murió tras chocar la moto robada contra un poste

Robó, chocó y murió. Ese es el resumen del trágico final de Benjamín Elías Aaron Viola, un joven de 18 años de la ciudad bonaerense de Luján, que falleció ayer tras agonizar durante una semana, después del violento accidente que sufrió mientras conducía una moto que le había robado a una mujer.

De acuerdo con medios locales, el delincuente colisionó contra un poste luego de robarle el vehículo a una mujer, de 32 años, el pasado martes 23 de diciembre en la calle Gálvez al 700.

Según el diario El Civismo, el ladrón amenazó a la víctima con un arma de fuego y escapó en la moto. Viola sufrió graves heridas en la cabeza porque al momento del accidente, ocurrido en la Colectora Sur del Acceso Oeste y la calle Santa Fe, no tenía puesto el casco.

El delincuente agonizó durante una semana en un hospital de Luján

Viola quedó aprehendido en el lugar e inmediatamente trasladado de urgencia al Hospital Zonal General “Nuestra Señora de Luján”, donde ingresó en estado crítico. La Fiscalía Nº 10 dispuso la intervención de Policía Científica e inició un expediente por “robo agravado”, aunque en ese momento no se adoptaron medidas procesales por la gravedad del estado de salud del imputado.

Ahora, se extingue la acción penal: no habrá juicio, condena ni posibilidad de continuar el proceso judicial, y el expediente fue archivado.

Lo curioso es la despedida de sus allegados en redes sociales y un particular pedido de su familia que pidió colaboración económica para el entierro y lanzaron una colecta para afrontar los gastos, estimados en 2.000.000 de pesos, de acuerdo a El Civismo.

“Aaron: hoy nos dejas a todos con el corazón hecho pedazos, pero con una lección de vida: “hay que luchar hasta las últimas consecuencias”. ¿Cómo se sigue después de este golpe? ¿De dónde sacamos fuerzas? Nadie sabe”, escribió Karen, su tía en la red social Facebook.

“¡Gracias por todo lo que nos dejaste, por tu amor incondicional y por haber sido un campeón! No hay dudas de que nos quedaba muchísimo por compartir. Tantas cosas nos faltaron, pero si de algo estoy segura es de que nos vas a doler toda la vida”, agregó.

Viola robó y chocó el pasado 23 de diciembre

“¡Descansa en paz, hacé fiesta, porque eras eso pura fiesta! Me dejas el corazón roto en mil pedazos, pero me quedo con todos los lindos recuerdos que vivimos! Gracias por todo flaco, te voy a amar toda la vida”, finalizó la mujer.

En una cuenta de Instagram dedicada a postear fotos y videos de maniobras acrobáticas en motos, algunas temerarias y en plena vía pública, también despidieron al ladrón, pero sin mencionar el hecho de que había asaltado a una mujer a mano armada.

“Otra vez. Una vez más tenemos que lamentar el fallecimiento de un pibe joven lamentablemente por causa de algo que amamos y nos encanta, pero que también es un arma de doble filo. El casco es algo que a veces pensamos que no hace falta, pero nos salva de algo que nos puede arrebatar la vida!”, escribieron.

Según las fotos que trascendieron en las redes sociales, Viola era fanático de las motos

“Si tan solo hubieras tenido el casco en ese momento Benja. Que en paz descanses fuerzas y mis condolencias a la familia y amigos del pibe. Luján está de luto. Un Luján entero lamenta muchísimo tu partida! Aaron viola por siempre”, finalizaron.