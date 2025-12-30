Crimen y Justicia

Robó una moto, chocó contra un poste y murió: su familia organizó una colecta para el entierro

Se trata de Benjamín Elías Aaron Viola, un joven de 18 años. Asaltó a la víctima el 23 de diciembre pasado y falleció ayer, tras agonizar por varios días en un hospital de Luján

Guardar
El joven tenía 18 años
El joven tenía 18 años y murió tras chocar la moto robada contra un poste

Robó, chocó y murió. Ese es el resumen del trágico final de Benjamín Elías Aaron Viola, un joven de 18 años de la ciudad bonaerense de Luján, que falleció ayer tras agonizar durante una semana, después del violento accidente que sufrió mientras conducía una moto que le había robado a una mujer.

De acuerdo con medios locales, el delincuente colisionó contra un poste luego de robarle el vehículo a una mujer, de 32 años, el pasado martes 23 de diciembre en la calle Gálvez al 700.

Según el diario El Civismo, el ladrón amenazó a la víctima con un arma de fuego y escapó en la moto. Viola sufrió graves heridas en la cabeza porque al momento del accidente, ocurrido en la Colectora Sur del Acceso Oeste y la calle Santa Fe, no tenía puesto el casco.

El delincuente agonizó durante una
El delincuente agonizó durante una semana en un hospital de Luján

Viola quedó aprehendido en el lugar e inmediatamente trasladado de urgencia al Hospital Zonal General “Nuestra Señora de Luján”, donde ingresó en estado crítico. La Fiscalía Nº 10 dispuso la intervención de Policía Científica e inició un expediente por “robo agravado”, aunque en ese momento no se adoptaron medidas procesales por la gravedad del estado de salud del imputado.

Ahora, se extingue la acción penal: no habrá juicio, condena ni posibilidad de continuar el proceso judicial, y el expediente fue archivado.

Lo curioso es la despedida de sus allegados en redes sociales y un particular pedido de su familia que pidió colaboración económica para el entierro y lanzaron una colecta para afrontar los gastos, estimados en 2.000.000 de pesos, de acuerdo a El Civismo.

“Aaron: hoy nos dejas a todos con el corazón hecho pedazos, pero con una lección de vida: “hay que luchar hasta las últimas consecuencias”. ¿Cómo se sigue después de este golpe? ¿De dónde sacamos fuerzas? Nadie sabe”, escribió Karen, su tía en la red social Facebook.

“¡Gracias por todo lo que nos dejaste, por tu amor incondicional y por haber sido un campeón! No hay dudas de que nos quedaba muchísimo por compartir. Tantas cosas nos faltaron, pero si de algo estoy segura es de que nos vas a doler toda la vida”, agregó.

Viola robó y chocó el
Viola robó y chocó el pasado 23 de diciembre

“¡Descansa en paz, hacé fiesta, porque eras eso pura fiesta! Me dejas el corazón roto en mil pedazos, pero me quedo con todos los lindos recuerdos que vivimos! Gracias por todo flaco, te voy a amar toda la vida”, finalizó la mujer.

En una cuenta de Instagram dedicada a postear fotos y videos de maniobras acrobáticas en motos, algunas temerarias y en plena vía pública, también despidieron al ladrón, pero sin mencionar el hecho de que había asaltado a una mujer a mano armada.

“Otra vez. Una vez más tenemos que lamentar el fallecimiento de un pibe joven lamentablemente por causa de algo que amamos y nos encanta, pero que también es un arma de doble filo. El casco es algo que a veces pensamos que no hace falta, pero nos salva de algo que nos puede arrebatar la vida!”, escribieron.

Según las fotos que trascendieron
Según las fotos que trascendieron en las redes sociales, Viola era fanático de las motos

“Si tan solo hubieras tenido el casco en ese momento Benja. Que en paz descanses fuerzas y mis condolencias a la familia y amigos del pibe. Luján está de luto. Un Luján entero lamenta muchísimo tu partida! Aaron viola por siempre”, finalizaron.

Temas Relacionados

LujánRobosInseguridadMotochorrosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El ex abogado de Wanda Nara preso por estafas millonarias fue trasladado a una cárcel bonaerense

Nicolás Payarola dejó el calabozo de la comisaría 2° de Tigre, donde pasó Navidad, para ser alojado en el penal de Melchor Romero. Enfrenta 11 acusaciones de sus ex clientes

El ex abogado de Wanda

Violencia en Rosario: balearon a una nena de 7 años en un ataque a tiros

La Policía aprehendió a cuatro sospechosos con una moto robada, una pistola y dos escopetas. La víctima, que recibió un disparo en el abdomen, se recupera en un hospital

Violencia en Rosario: balearon a

Nahir Galarza, a 8 años del crimen de Fernando Pastorizzo: cómo es su vida en prisión

La joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Aunque lo pidió, no tiene acceso a redes. ¿Qué actividades realiza?

Nahir Galarza, a 8 años

Los inquietantes mensajes en redes de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador: “Sola pero segura”

Janet Karina Arotinco Palomino fue asesinada cuando regresaba de un boliche en Liniers. El sospechoso, Manuel Alberto Norry, fue arrestado este lunes por la DDI de La Matanza

Los inquietantes mensajes en redes

Robaron toda la recaudación de un supermercado en Santa Fe y fueron detenidos días después

Ocurrió en un supermercado de la localidad de Roldán. Resultaron clave las cámaras de seguridad del lugar

Robaron toda la recaudación de
DEPORTES
Las causas detrás del trágico

Las causas detrás del trágico accidente que sufrió Anthony Joshua en Nigeria

Revelaron nuevos detalles de la muerte de Sivert Bakken, el atleta que fue hallado con una máscara en un hotel: “Es horrible”

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

TELESHOW
Guillermo Francella habló de los

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

La tajante decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles luego del escándalo con Claudia Ciardone

¿El fin de una rivalidad histórica?: Pampita y Nicole Neumann juntas en un evento en Punta del Este

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

INFOBAE AMÉRICA

Suman 27 muertos en dos

Suman 27 muertos en dos meses en Bolivia por las lluvias e inundaciones

Innovación, formalización y acceso a mercados: las claves de las Mypes para competir y crecer en el Perú

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones

Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador