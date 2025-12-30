Los inquietantes mensajes en redes de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador: “Sola pero segura”

Janet Karina Arotinco Palomino

“Sola… pero segura”. Karina Janet Arotinco Palomino, la mujer de 44 años asesinada este domingo por la madrugada en Lomas del Mirador, compartió ese inquietante mensaje en su cuenta de Instagram dos semanas antes de ser degollada cuando regresaba de un boliche en Liniers.

Ese posteo no fue el único que realizó la víctima. De forma solapada, las publicaciones en la red social parecen tener un destinatario concreto y ponen en evidencia la existencia de un conflicto en su vida emocional.

El principal sospechoso del crimen, Manuel Alberto Norry, amante y cuñado de una amiga de la mujer de 44 años, fue arrestado este lunes por la DDI de La Matanza, tras una orden de detención solicitada por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas.

Uno de los posteos que realizó la víctima dos semanas antes de ser degollada.

Entre el 9 y el 10 de diciembre, Janet compartió selfies y fotos con sus amigas con las siguientes reflexiones: “Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio”, escribió en uno de los posteos, mientras que en otro mensaje expresó: “Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad”.

Uno de los posteos de Arotinco

El hijo Arotinco también usó las redes sociales para despedir a su mamá con un mensaje emotivo: “Descansa en paz, mamá. Te amo. Siempre estarás dentro de mi corazón, viejita linda”.

El crimen

Arotinco fue degollada por un hombre en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña. Según pudo reconstruir Arribas, la víctima había regresado a su domicilio luego de salir a bailar.

Video: la secuencia del crimen de Janet Arotinco

Cámaras de seguridad la captaron caminando por las calles del barrio junto a un perro y, poco después, registraron a un hombre siguiéndola.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. A causa de las graves heridas sufridas, Janet falleció en el acto. La autopsia determinó que una lesión de doce centímetros de largo en el cuello. Fue degollada de lado a lado.

La víctima también compartió fotos con una amiga

La hipótesis de un homicidio en ocasión de robo fue rápidamente descartada: la víctima tenía su celular con ella, entre otras pertenencias, como su tarjeta SUBE. Los ladrones matanceros, por otra parte, no estilan degollar a sus víctimas.

Sin embargo, la calificación de femicidio no fue aplicada desde el comienzo, al no existir un sospechoso vinculado a Janet. Con la aparición de Manuel Norry, el escenario cambió.

Manuel Alberto Norry, el acusado

El perro

La clave para esclarecer el hecho -además del rastro de cámaras de seguridad- fue el perro que se ve en el video que acompaña a esta nota.

Los investigadores notaron al ver las imágenes que no sólo seguía a Arotinco, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Los detectives de la DDI de La Matanza descubrieron que, tras el crimen, Norry asistió a su trabajo. Un video registró su ingreso. Los agentes montaron guardia en su domicilio y lo atraparon en inmediaciones a su domicilio.