Crimen y Justicia

Detuvieron al amante de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador cuando volvía de bailar: es el cuñado de su amiga

El sospechoso, identificado como Manuel Alberto Norry, será indagado este martes por el fiscal Adrián Arribas. El acusado le confesó el crimen a su familia. Un perro fue la clave para esclarecer el caso

Video: la secuencia del crimen de Janet Arotinco

El crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, degollada en una esquina de Lomas del Mirador en la madrugada de este último domingo, ya dejó de ser un misterio. Este lunes, la Policía Bonaerense detuvo a Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso del crimen. Se trata del amante de la víctima y cuñado de una amiga de Janet, la misma con la que, horas antes de ser asesinada, había ido a bailar a un boliche de Liniers, confirmaron fuentes del caso que investiga el fiscal Carlos Adrián Arribas a Infobae.

La clave para esclarecer el hecho -además del rastro de cámaras de seguridad- fue el perro que se ve en el video que encabeza esta nota. Los investigadores notaron al ver las imágenes que no sólo seguía a Arinco, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Este lunes, el acusado -cuyo nombre aún no trascendió-le confesó a sus familiares el crimen que supuestamente cometió. Asi, fue detenido en su domicilio de Lomas del Mirador por la DDI de La Matanza y será indagado por el fiscal Arribas este martes por la mañana.

Janet Arotinco, la víctima
Janet Arotinco, la víctima

Así fue el crimen

Janet Arotinco, de 44 años, oriunda de Perú, fue asesinada en la madrugada del domingo en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, zona de Lomas del Mirador. El atacante, armado con un cuchillo, mató y se fue.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. No hubo chance en un hospital. Janet falleció en el acto. La autopsia determinó que una lesión de doce centímetros de largo en el cuello le costó la vida. Janet fue degollada de lado a lado.

Manuel Alberto Norry, el acusado
Manuel Alberto Norry, el acusado

El motivo del crimen parecía un misterio al comienzo del caso. La identidad de Norry -un hombre de 46 años, padre de una hija, sin empleo en blanco al momento del crimen- era algo desconocido en las primeras horas de la investigación. La toma de testimonios inicial no llevó a ningún sospechoso o a ninguna situación en la vida de Janet que apunte a ese delito. El ex marido de Arotinco se presentó en la escena. Allí, identificó a la víctima con nombre y apellido.

La hipótesis de un homicidio en ocasión de robo fue rápidamente descartada: la víctima tenía su celular con ella, entre otras pertenencias, como su tarjeta SUBE. Los ladrones matanceros, por otra parte, no estilan degollar a sus víctimas.

Sin embargo, la calificación de femicidio no fue aplicada desde el comienzo, al no existir un sospechoso vinculado a Janet. Ahora, con la aparición de Manuel Norry, la historia cambia.

El traslado de Manuel Norry, principal sospechoso del crimen de Janet Arotinco

