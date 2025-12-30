Los videos que muestran el recorrido del femicida de La Matanza: se fue a trabajar después de degollar a su amante

El hombre llegó al trabajo pasadas las 9 de la mañana del domingo

Una secuencia de videos registrados por las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, mostraron los movimientos posteriores al hecho, del principal sospechoso y amante de la víctima, Manuel Alberto Norry.

El hombre, quien actualmente se encuentra detenido, llegó a las 9:09 del domingo a su trabajo, saludó a un compañero y se dispuso a empezar la jornada laboral. Tan solo unas horas antes, en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, atacó por la espalda a Arotinco —quien volvía de bailar— y la degolló hasta matarla. La mujer tenía una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax.

La víctima se encontraba acompañada por un perro negro callejero, el cual aparece luego en las imágenes registradas cerca de las 7 de la mañana, pero siguiendo a Norry. El análisis de estas grabaciones resultó fundamental para el avance de la investigación, ya que permitió a los investigadores establecer que el animal tenía vínculo tanto con la víctima como con el sospechoso.

El registro fílmico en donde se lo ve caminando junto con el perro negro

Este lunes, el hombre de 46 años -amante de la víctima y cuñado de una amiga con la que la mujer de 44 años había salido a bailar a un boliche de Liniers- quedó arrestado por la Policía Bonaerense y será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

De acuerdo con fuentes del caso, el acusado habría confesado el crimen ante su entorno familiar previo a su aprehensión. Tras conocerse ese dato, el sospechoso, padre de una hija, quedó incorporado a la causa.

El sospechoso habría confesado el crimen a su familia

La víctima estaba tirada en el asfalto

Una vecina del barrio fue la que alertó a la Policía tras escuchar los gritos de la mujer agredida. Al arribar los efectivos y el personal médico, constataron el fallecimiento de Arotinco Palomino en el lugar y descartaron que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo, dado que conservaba su teléfono celular, su tarjeta SUBE y otras pertenencias.

El ex marido se presentó en la escena del crimen y la identificó ante las autoridades. Las primeras actuaciones judiciales no aplicaron la calificación de femicidio, debido a la falta de un vínculo claro entre el sospechoso y la víctima en las fases iniciales del expediente. Pero con la detención de Norry y su confesión, la figura legal podría ser revisada en las próximas horas por el fiscal Arribas.

Manuel Alberto Norry, el acusado

El informe forense al que accedió Infobae determinó que Janet Arotinco Palomino murió como consecuencia de una herida cortante en el cuello de doce centímetros de extensión. La lesión atravesó de lado a lado y produjo un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, lo que le provocó el fallecimiento inmediato en la vía pública.

El resultado de la autopsia precisó que el ataque fue realizado con un arma blanca y que la profundidad del corte resultó letal. Según figura en el expediente, la policía y el personal de emergencias constataron la muerte de la mujer en el lugar del hecho, sin que existiera posibilidad de trasladarla con vida a un centro de salud.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo

Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que aún no se descarta ninguna hipótesis y que la figura de femicidio podría ser evaluada en función del avance de la causa y de la información que surja de las próximas declaraciones testimoniales y peritajes incorporados al expediente. Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste una gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.