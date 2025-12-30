Crimen y Justicia

Los videos que muestran el recorrido del femicida de La Matanza: se fue a trabajar después de degollar a su amante

Manuel Alberto Norry fue detenido por la Policía Bonaerense este lunes por el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, tras el análisis de las cámaras de seguridad

Guardar
El hombre llegó al trabajo pasadas las 9 de la mañana del domingo

Una secuencia de videos registrados por las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, mostraron los movimientos posteriores al hecho, del principal sospechoso y amante de la víctima, Manuel Alberto Norry.

El hombre, quien actualmente se encuentra detenido, llegó a las 9:09 del domingo a su trabajo, saludó a un compañero y se dispuso a empezar la jornada laboral. Tan solo unas horas antes, en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, atacó por la espalda a Arotinco —quien volvía de bailar— y la degolló hasta matarla. La mujer tenía una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax.

La víctima se encontraba acompañada por un perro negro callejero, el cual aparece luego en las imágenes registradas cerca de las 7 de la mañana, pero siguiendo a Norry. El análisis de estas grabaciones resultó fundamental para el avance de la investigación, ya que permitió a los investigadores establecer que el animal tenía vínculo tanto con la víctima como con el sospechoso.

El registro fílmico en donde se lo ve caminando junto con el perro negro

Este lunes, el hombre de 46 años -amante de la víctima y cuñado de una amiga con la que la mujer de 44 años había salido a bailar a un boliche de Liniers- quedó arrestado por la Policía Bonaerense y será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

De acuerdo con fuentes del caso, el acusado habría confesado el crimen ante su entorno familiar previo a su aprehensión. Tras conocerse ese dato, el sospechoso, padre de una hija, quedó incorporado a la causa.

El sospechoso habría confesado el crimen a su familia

La víctima estaba tirada en el asfalto

Una vecina del barrio fue la que alertó a la Policía tras escuchar los gritos de la mujer agredida. Al arribar los efectivos y el personal médico, constataron el fallecimiento de Arotinco Palomino en el lugar y descartaron que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo, dado que conservaba su teléfono celular, su tarjeta SUBE y otras pertenencias.

El ex marido se presentó en la escena del crimen y la identificó ante las autoridades. Las primeras actuaciones judiciales no aplicaron la calificación de femicidio, debido a la falta de un vínculo claro entre el sospechoso y la víctima en las fases iniciales del expediente. Pero con la detención de Norry y su confesión, la figura legal podría ser revisada en las próximas horas por el fiscal Arribas.

Manuel Alberto Norry, el acusado
Manuel Alberto Norry, el acusado

El informe forense al que accedió Infobae determinó que Janet Arotinco Palomino murió como consecuencia de una herida cortante en el cuello de doce centímetros de extensión. La lesión atravesó de lado a lado y produjo un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, lo que le provocó el fallecimiento inmediato en la vía pública.

El resultado de la autopsia precisó que el ataque fue realizado con un arma blanca y que la profundidad del corte resultó letal. Según figura en el expediente, la policía y el personal de emergencias constataron la muerte de la mujer en el lugar del hecho, sin que existiera posibilidad de trasladarla con vida a un centro de salud.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo

Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que aún no se descarta ninguna hipótesis y que la figura de femicidio podría ser evaluada en función del avance de la causa y de la información que surja de las próximas declaraciones testimoniales y peritajes incorporados al expediente. Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste una gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.

Temas Relacionados

femicidioManuel Alberto NorrydetenidoJanet Karina Arotinco Palominoúltimas noticias

Últimas Noticias

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente acusada de matar al joven seguirá detenida

La chica de 16 años fue imputada como coautora tras una audiencia en Santa Fe. En la misma situación se encuentra un menor de 14, aunque bajo una condición diferente por ser inimputable

Crimen de Jeremías Monzón: la

Iba en bicicleta y lo mataron de un tiro por la espalda: investigan un conflicto previo

Ocurrió en la intersección de 17 de octubre y Magallanes, en Lanús. La víctima, identificada como Mauro Daniel Vellido Vega, tenía antecedentes judiciales y fue encontrada sobre la cinta asfáltica con pertenencias personales intactas

Iba en bicicleta y lo

Usurpó una identidad, gastó 42 mil dólares y lo detuvieron en un operativo encubierto en Posadas

La investigación se inició tras la denuncia de una entidad bancaria y reveló cómo un hombre logró sortear los controles de seguridad para obtener una tarjeta de crédito adicional con la que realizó operaciones millonarias

Usurpó una identidad, gastó 42

Detuvieron al amante de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador cuando volvía de bailar: es el cuñado de su amiga

El sospechoso, identificado como Manuel Alberto Norry, será indagado este martes por el fiscal Adrián Arribas. El acusado le confesó el crimen a su familia. Un perro fue la clave para esclarecer el caso

Detuvieron al amante de la

“Cuando cumplían los 18 las desechaban”: hay nueve acusados por captar 33 alumnas de colegios de Salta para explotarlas sexualmente

El juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal, en el caso donde se investiga una red de trata. Los detalles del caso

“Cuando cumplían los 18 las
DEPORTES
El gesto del boxeador senegalés

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Machado felicitó al presidente electo

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde