Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

Fachada de una de las propiedades allanadas en un country de la localidad bonaerense de Canning

El caso sobre una de las mayores organizaciones dedicadas a las apuestas ilegales online en Argentina sumó en los últimos días una nueva serie de allanamientos en la provincia de Buenos Aires, donde se incautó dinero, un lingote de oro y joyas. Sucedió en el marco de una investigación que expuso una trama de lavado de activos, testaferros, sociedades pantalla y bienes de lujo, con decenas de personas bajo la mira de la Justicia.

La causa arrancó hace más de dos años y medio y tuvo un primer gran golpe en octubre pasado, cuando la justicia federal ordenó 53 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de San Luis.

Según informaron el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad, aquel operativo buscó desarticular una estructura que manejaba apuestas virtuales por fuera de toda regulación estatal.

El grupo habría canalizado y blanqueado activos por al menos 4,4 millones de dólares, aunque el cálculo actual de la fiscalía eleva la cifra a más de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos, considerando transferencias y bienes detectados.

Un revólver y dinero secuestrados en uno de los allanamientos

Entre los 18 detenidos en octubre figura Roberto Zuco, señalado como líder de la organización y arrestado en el country Terralagos, de Canning.

En ese procedimiento, la fuerza utilizó un dron para monitorear los movimientos en el barrio privado y pudo interceptar a uno de los imputados con una valija que contenía cerca de 12 millones de pesos.

También secuestraron más de 60 vehículos, cerca de 120 millones de pesos, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países, más de 40 computadoras, una gran cantidad de celulares, tres armas de fuego y unos 12 kilos de marihuana.

La investigación de la Fiscalía Federal de Hurlingham -a cargo de Santiago Marquevich- y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -encabezada por Diego Velasco- descubrió un entramado que funcionaba con una estructura jerárquica. En la cúspide estaba Zuco, con un círculo de confianza que manejaba sociedades y bienes.

El seguimiento a uno de los imputados que fue filmado con una valija que contenía cerca de 12 millones de pesos

El grupo ofrecía juegos de azar online en sitios y redes sociales sin autorización estatal, con dominios como celuapuestas.com, celuapuestas.net y otros similares.

Para operar, contaban con una red de “franqueros” y “cajeros” encargados de vender fichas, gestionar usuarios y difundir las plataformas por WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.

El dinero de las apuestas pasaba por cuentas y billeteras digitales controladas por los líderes, pero a nombre de testaferros, empleados o familiares. De esa forma, se disfrazaba la verdadera titularidad y se dificultaba el rastreo de los fondos, de acuerdo a los investigadores.

La fiscalía detectó así una práctica sostenida de lavado de activos, con depósitos fraccionados en bancos, retiros en efectivo, compras de vehículos, inversiones en criptomonedas, compra de inmuebles y creación de sociedades pantalla con objetos sociales diversos, desde el procesamiento de carne hasta la seguridad privada y el desarrollo de software.

Celuapuestas.space, uno de los sitios de apuestas online clandestinas utilizadas por la organización

En los informes oficiales se detalló la existencia de 31 sociedades y la compra de más de 200 vehículos, además de al menos 20 inmuebles en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde el grupo concentraba oficinas, depósitos y locales.

La investigación también señaló la participación de profesionales como un contador y una abogada, que figuraban como responsables o gestores de varias de las sociedades sospechadas, ambos con deberes legales de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera.

Durante la etapa preliminar, la fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, además de intervenciones telefónicas sobre los principales imputados.

Parte de los vehículos incautados a los imputados

Informes de organismos oficiales, como la Agencia de Recaudación bonaerense, el Banco Central y la ex AFIP, mostraron que varios de los investigados no tenían justificación económica para los bienes y sumas detectadas. Por ejemplo, algunos inmuebles figuraban como terrenos baldíos, pero en realidad tenían edificaciones de lujo asociadas a la marca de las casas de apuestas.

La organización mantenía una fuerte concentración geográfica en La Matanza y se detectó movimiento internacional de algunos de sus miembros, con viajes frecuentes a Panamá y República Dominicana.

Tras la primera serie de allanamientos y detenciones, más de 20 personas permanecen prófugas con pedido de captura nacional e internacional.

Imágenes de la evolución de edificaciones pertenecientes a la organización y con una estética asociada a la marca de las casas de apuestas

La causa sumó novedades el viernes pasado, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón ordenó siete nuevos allanamientos en territorio bonaerense, tras el análisis de documentación y dispositivos telefónicos secuestrados en octubre.

Efectivos de la Gendarmería Nacional, con apoyo de unidades especiales, incautaron 10.236.000 pesos, 2.511.953 dólares, 5.855 euros, 27.060 reales, un lingote de oro de 50 gramos, joyas y documentación relevante.

Los lugares allanados habían sido identificados como puntos donde los investigados ocultaban activos provenientes del juego ilegal.

En los últimos días hubo siete nuevos allanamientos

Mientras sigue la búsqueda de los prófugos, se analiza ahora la existencia de alguna nueva pista en los documentos secuestrados.