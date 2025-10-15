Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones

Desmantelaron una megared de lavado del juego ilegal: un sospechoso quiso escapar de un country con $12 millones

La escena transcurrió en el corazón de un country de la provincia de Buenos Aires. Agentes de la Gendarmería Nacional desplegaron un operativo en el barrio privado Terralagos, en la localidad de Canning, mientras varios de sus residentes aún dormían. Buscaban a la cabeza de una organización acusada de lavar millones de pesos provenientes de apuestas online clandestinas, pero se encontraron con un sospechoso cuando intentaba escapar de la casa de su jefe con una valija: en su interior, los agentes hallaron casi $ 12 millones en efectivo.

La maniobra quedó frustrada gracias a un dron autorizado judicialmente que, desde el aire, detectó los movimientos del sospechoso, que figura como titular de una de las empresas fantasmas y era cercano al líder, y permitió a los gendarmes interceptar la camioneta 4x4 justo cuando pretendía abandonar el perímetro del country con el dinero.

La valija, repleta de fajos de billetes, se transformó en prueba clave dentro de una causa donde la fiscalía federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich, había solicitado 39 detenciones y el secuestro masivo de bienes utilizados para el lavado de activos.

El intento de huida de J.G.V., de 48 años y domicilio en Virrey del Pino, y el decomiso de los $12 millones son apenas un fragmento de un operativo de dimensiones poco habituales: 18 personas detenidas, 2 notificados, al menos 20 prófugos y 53 allanamientos simultáneos.

Al cabecilla lo fueron a buscar a Terralagos y se encontraron con su ladero huyendo con la valija con plata

Todo con un despliegue de 340 agentes federales enfocados en desarticular una organización que, desde al menos 2014, ofrecía juegos de azar en línea sin ningún control estatal y canalizaba las ganancias a través de un entramado de sociedades y cuentas a nombre de testaferros.

El impacto del procedimiento no sólo se mide en dinero: más de 60 vehículos, computadoras, armas, droga y dispositivos electrónicos quedaron bajo la lupa de los investigadores, mientras más de 20 sospechosos continúan prófugos y con pedido de captura nacional e internacional.

La causa revela el funcionamiento aceitado de una organización que, según la fiscalía, montó una red para canalizar e invisibilizar fondos ilícitos. El caso comenzó en mayo de 2023, por la denuncia de un informante protegido que puso en alerta a la Fiscalía Federal de Hurlingham y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre la existencia de un sistema de apuestas online clandestinas y el correlato de maniobras para lavar el dinero.

El análisis patrimonial y financiero permitió descubrir una estructura delictiva jerarquizada, liderada por R.J.Z. (53), que gestionaba múltiples plataformas de juegos ilegales, entre ellas “celuapuestas.com” y su versión “space”, donde se promocionaban y vendían fichas a través de aplicaciones como de mensajería instantánea.

El efectivo recaudado ingresaba a cuentas o billeteras digitales registradas a nombre de familiares, empleados o personas sin capacidad económica real, lo que facilitaba el camuflaje del origen de los fondos y su posterior circulación en el mercado legal.

La investigación probó un total operado no inferior a USD4.471.290 entre vehículos y sociedades, cifra que la fiscalía eleva a más de 7 millones de dólares y $17.000 millones si se suman acreditaciones bancarias y activos detectados en la red.

Para lograrlo, el grupo creó más de treinta sociedades con objetos tan disímiles como procesamiento de carne, construcción y desarrollo de software, repitiendo domicilios fiscales y directivos y valiéndose del trabajo de profesionales tanto de la abogacía como la contaduría, señalados por no haber denunciado movimientos sospechosos ante la Unidad de Información Financiera.

Varias de las propiedades allanadas, especialmente en Virrey del Pino, partido de La Matanza, ostentaban ceñidas fachadas vidriadas y un despliegue arquitectónico asociado a la imagen de las plataformas de apuestas.

Los detenidos enfrentarán la indagatoria durante la semana en la Secretaría Penal N°8, a cargo de Ignacio Calvi, bajo la acusación de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para su comercialización, ambos bajo la modalidad de organización criminal.