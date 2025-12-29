El audio del dueño del Mercedes Pagoda sobre el choque en la Panamericana: “Vino un auto de atrás y lo sacudió”

La versión del dueño del Mercedes Pagoda chocado en Panamericana

El audio del dueño del Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, valuado en 180 mil dólares, accidentado en la autopista Panamericana, se convirtió en el centro de la reconstrucción del siniestro que involucró a tres vehículos y dejó una persona herida.

“Después de seis años, estrenaba la Pagoda… por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió. Me bajé como pude y vino un auto de atrás y lo sacudió como venía. Son fierros nada más, así que otros seis años de restauración serán”, relató el hombre identificado como Carlos D. en el mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y grupos de entusiastas de autos clásicos.

El accidente ocurrió el sábado por la mañana en el kilómetro 23 de la autopista, a la altura de San Isidro, provincia de Buenos Aires. El Mercedes-Benz Pagoda perdió la rueda trasera izquierda durante su primer trayecto tras un extenso proceso de restauración.

Tras quedar inmovilizado sobre el carril rápido, el vehículo fue embestido por un Peugeot 408 conducido por Sergio O., de 41 años. El impacto, que quedó registrado en video, desplazó al Pagoda hacia la derecha, donde también fue alcanzado por un Renault Sandero rojo guiado por Blanca M., de 59 años.

Un Mercedes Benz Pagoda fue embestido en plena Panamericana tras perder un neumático Un Mercedes-Benz 230 SL “Pagoda” fue embestido cuando se encontraba detenido en plena autopista Panamericana, cerca del cruce con el camino del Buen Ayres, luego de haber perdido un neumático. No hubo heridos

La única herida fue Bárbara S., de 38 años, acompañante del conductor del Peugeot, quien resultó con lesiones leves y recibió atención médica en el Hospital de Boulogne. El resto de los involucrados salió ileso. A raíz del accidente, la fiscal Paula Hertrig instruye una causa por lesiones culposas.

El audio de Carlos D., empresario textil, aportó detalles directos sobre los momentos previos al choque y la reacción del propietario ante la pérdida material. “Me bajé como pude”, insistió, subrayando el carácter fortuito del accidente y la resignación frente al daño sufrido por su auto.

En el mismo mensaje, Carlos D. mencionó a Marroco Classic Cars, el taller donde llevó el vehículo para una reparación reciente. Según su relato, el Mercedes había pasado seis años en proceso de restauración y había sido retirado del taller pocos días antes del incidente.

El empresario evitó señalar responsables directos, pero el desprendimiento de la rueda y el contexto de la reciente intervención despertaron cuestionamientos entre aficionados y especialistas.

El descargo del mecánico que reparó el auto de colección que se accidentó sobre la Panamericana

Tras la viralización del audio, Marroco Classic Cars difundió un video en el que explicó su participación en la restauración. El responsable del taller sostuvo que el auto llegó para solucionar un problema en el sistema de inyección, pero que otras áreas, como frenos, tren trasero, caja y dirección, presentaban fallas que fueron informadas al dueño.

De acuerdo al mecánico, el Mercedes-Benz Pagoda fue devuelto al taller original y la intervención de Marroco Classic Cars se limitó a la bomba inyectora. “No queremos que salpique nuestros trabajos. Son accidentes, le pueden pasar a cualquiera, pero en esta nosotros no tenemos nada que ver. Gracias a Dios fueron solo daños materiales”, afirmó.