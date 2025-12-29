Video: el descargo del mecánico que reparó el Mercedes Pagoda que se accidentó sobre Panamericana

El descargo del mecánico que reparó el auto de colección que se accidentó sobre la Panamericana

El accidente ocurrido sobre la autopista Panamericana, que terminó con la destrucción casi total de un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda valuado en alrededor de 200 mil dólares, no solo generó conmoción entre los fanáticos de los autos clásicos, sino que también desató una fuerte polémica en torno a las responsabilidades mecánicas previas al siniestro.

En ese contexto, el taller señalado por el propietario del vehículo decidió dar su versión de los hechos a través de un video que comenzó a circular en redes sociales y que funciona como un descargo directo frente a las acusaciones.

“El objetivo es aclarar qué hicimos y qué no hicimos”, explicó el responsable del servicio, quien remarca desde el inicio que su intervención sobre el vehículo fue acotada y puntual. Según detalla, el Mercedes había llegado a sus instalaciones aproximadamente un mes antes del accidente, proveniente de otro taller especializado que llevaba adelante la restauración desde hacía más de seis años. El problema central, afirmó, era que el auto no lograba funcionar correctamente debido a fallas en el sistema de inyección.

El Pagoda fue embestido desde atrás y sufrió una destrucción total del chasis

“Ese fue el motivo por el cual nos lo traen. El otro taller no había podido hacerlo andar. Nosotros reparamos la bomba inyectora y logramos que el auto funcione”, relató.

Sin embargo, una vez solucionado ese inconveniente, decidieron realizar una prueba de manejo, instancia en la que —según el mecánico— detectaron una serie de deficiencias graves en otros sistemas del vehículo.

“Encontramos falencias importantes en frenos, tren trasero, caja y dirección. Todo eso fue comunicado al dueño, con audios y mensajes que lo respaldan”, sostuvo.

De acuerdo con su versión, el propietario respondió que el vehículo aún estaba bajo garantía del taller que llevaba adelante la restauración integral y que, una vez solucionado el problema de la inyección, debía regresar allí para completar los trabajos pendientes.

El vehículo había sido refaccionado y el día del choque había salido del taller

“Nunca se había podido probar en condiciones porque el auto no funcionaba. Nosotros dejamos claro que había muchas cosas para revisar y corregir”, insiste el mecánico, quien subraya que no realizaron ninguna intervención en el conjunto de ruedas ni en el sistema de fijación.

Tras completar la reparación de la inyección, el Mercedes fue retirado del taller y entregado al dueño. “Eso fue hace un mes. Después de eso no volvimos a ver el auto”, señala. Por ese motivo, asegura que el accidente ocurrido en el kilómetro 23 de la Panamericana no guarda relación alguna con su trabajo.

“Son accidentes que le pueden pasar a cualquiera, pero en este caso no tenemos nada que ver. No queremos que se nos adjudique una responsabilidad que no nos corresponde”, afirma, y destaca que, afortunadamente, el siniestro solo dejó daños materiales.

El parte policial indica que todo se desencadenó cuando el vehículo perdió la rueda trasera izquierda mientras circulaba por el carril rápido, a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre. El Mercedes quedó detenido sobre la calzada y, pocos segundos después, fue embestido desde atrás por un Peugeot 408, que a su vez fue alcanzado por un Renault Sandero.

Como consecuencia, una de las ocupantes sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital de Boulogne. La fiscal Paula Hertrig instruye una causa por lesiones culposas.

Las imágenes que se viralizaron muestran la rueda desprendida a escasos metros del vehículo, sin señalización previa ni balizas visibles, lo que generó una situación de extremo riesgo para quienes circulaban por la autopista. Según trascendió, la causa más probable del desperfecto habría sido una tuerca mal ajustada, lo que derivó en el desprendimiento de la rueda y dejó al auto inmovilizado en plena vía rápida.

Este dato es central en la defensa del taller, que remarca que nunca trabajó sobre ese componente. “Nuestra labor se limitó exclusivamente al sistema de inyección. Todo lo demás fue advertido, pero no intervenido”, repiten. La investigación judicial será la encargada de determinar responsabilidades, mientras distintas versiones se cruzan en el espacio público.

Más allá del aspecto legal, el impacto económico del siniestro es significativo. El Mercedes-Benz 230 SL Pagoda es uno de los clásicos más codiciados del mercado internacional. Producido entre 1963 y 1971, el modelo W113 es reconocido por su diseño icónico y su techo rígido removible, cuya forma le dio el apodo de “Pagoda”. Dependiendo de su estado y nivel de originalidad, puede alcanzar valores de entre 130 mil y 180 mil dólares, e incluso superar los 200 mil en ejemplares restaurados de manera integral.

En este caso, el vehículo llevaba al menos dos años en proceso de restauración y, según testimonios, había salido del taller el mismo día del accidente. El conductor planeaba viajar a Punta del Este cuando ocurrió el desperfecto mecánico que terminó con el auto destruido y con una polémica que todavía está lejos de cerrarse.

Mientras tanto, el taller involucrado busca despegar su nombre del episodio y dejar asentado, públicamente, que —según su versión— hizo lo que debía y avisó a tiempo sobre los riesgos que el auto aún presentaba.