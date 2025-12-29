Crimen y Justicia

Seguirá preso el único acusado del femicidio de Daiana Mendieta en Gualeguay

La jueza Silvana Cabrera dispuso que Norberto Gustavo Brondino continué 90 días más alojado en la cárcel mientras sigue la investigación

Daiana Mendieta, joven hallada muerta
La jueza Silvana Cabrera dispuso que Norberto Gustavo Brondino continué 90 días más alojado en la cárcel de Gualeguay mientras sigue la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue denunciada como desaparecida por sus familiares y fue encontrada asesinada en un aljibe de un paraje rural. El único imputado por el crimen había mantenido una relación sentimental con la víctima y se resistió al arresto.

La magistrada resolvió en las últimas horas la prórroga de la prisión preventiva del imputado, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº7 Dr. Casiano Calderón de la ciudad de Gualeguay. La decisión se tomó en una audiencia realizada este lunes.

Al único detenido en el caso se lo acusa de homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real.

La magistrada, a cargo del Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, también hizo lugar a la solicitud de la fiscal Emilce Paola Reynoso y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria por el plazo de 90 días, desde el 23 de enero de 2026.

La zona del hallazgo del
La medida contó con la conformidad del abogado Claudio Manfroni, quien ejerce la defensa técnica del imputado.

¿Cómo se encontró a la víctima?

La joven de 22 años fue hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos el 7 de octubre. Había desaparecido el viernes 3 por la tarde. Tras la denuncia que presentó la familia, la Policía de Entre Ríos realizó una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas hasta la madrugada y realizando allanamientos a personas vinculadas con la joven.

La investigación abarcó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos. El hallazgo del coche de Daiana con las llaves puestas fue un indicio de que algo no estaba bien.

Así, cuatro días después de su desaparición, el cuerpo de Daiana apareció en la zona rural de Gobernador Mansilla, una localidad ubicada en el centro de la provincia. El sitio donde había sido arrojado el cadáver estaba camuflado entre ramas, raíces y hojas, y a unos 10 metros de profundidad.

El aljibe donde se la localizó está en un predio de una calle perpendicular a la Ruta Nacional 12, cerca del club de campo El Silencio. Entre la vía principal y el lugar donde estaban los restos de Daiana había una distancia de 500 metros. Sólo un baqueano de la zona podía dar con ese sitio para descartar el cuerpo.

Daiana tenía 22 años
A las 19:45 de aquel viernes 3 de octubre, la joven salió de su casa en el Chevrolet Corsa de la familia. Poco después se perdió todo contacto. La investigación se enfocó pronto en Brondino, un hombre de 55 años con el que Daiana habría tenido algún tipo de vinculación sentimental.

Durante el lunes siguiente a la denuncia, se realizó un allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso. Estaba ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo. Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca.

En el procedimiento, que se realizó bajo la orden de la jueza Cabrera, Brondino intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial. Desde entonces quedó detenido. En la primera instancia que tuvo de declarar ante la jueza Cabrera, se abstuvo.

Por su actuación en el caso, el comisario Marcelo Hoffman y el sargento José Morillo fueron reconocidos por el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el gobernador Rogelio Frigerio.

El gobierno de Entre Ríos
¿Quién era Daiana?

La víctima se presentaba en sus redes sociales como escritora y editora. De hecho, tenía un perfil privado dedicado solamente a compartir sus escritos con algunos pocos seguidores.

También era estudiante de astrología, según ella misma daba a conocer en Instagram. Pero sus días pasaban en el campo: oriunda de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, Daiana se crio junto a su familia entre pastizales, tractores, granjas y huertas.

En 2024, la joven víctima se había recibido de Perito Clasificadora de granos, una profesión de la agroindustria que se encarga de supervisar la calidad de los granos en todas las etapas de la poscosecha hasta su entrega.

