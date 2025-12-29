Crimen y Justicia

Nochebuena: un policía de la Bonaerense efectuó disparos al aire con una escopeta y fue separado de la fuerza

El agente, de 22 años, prestaba servicio en la Comisaría 1° de Cañuelas, donde ocurrió la secuencia

Un efectivo policial de 22 años, que prestaba servicio en la Comisaría 1ª de Cañuelas, fue desafectado de manera inmediata de la fuerza luego de que se hiciera público un video en el que se lo observa efectuando disparos al aire con una escopeta en plena Nochebuena.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, exactamente a la medianoche, desde el estacionamiento de la dependencia policial, y generó una fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la institución.

El agente, que se encontraba vestido de civil, fue separado de la fuerza mientras enfrenta un expediente administrativo interno y una causa penal por el delito de abuso de armas. La situación tomó estado público luego de que el propio efectivo publicara el video en sus redes sociales, lo que aceleró la intervención de las autoridades policiales y judiciales.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se lo ve portando una escopeta dentro del predio de la Comisaría 1ª de Cañuelas. Mientras de fondo se escuchan las campanas de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen anunciando la llegada de la Navidad, el joven policía dispara dos veces al aire, recarga los cartuchos y efectúa otros dos disparos, en una secuencia que duró apenas unos segundos, pero que generó enorme preocupación.

El episodio ocurrió en un momento particular: gran parte del personal policial se encontraba reunido en el interior de la dependencia, participando del tradicional brindis navideño junto al comisario. En ese contexto, mientras sus compañeros compartían el encuentro institucional, el agente se dirigió al patio para celebrar a su manera, realizando una acción que está expresamente prohibida por el reglamento policial.

Si bien se confirmó que no utilizó cartuchos de guerra, sino munición antitumulto —proyectiles con una carga reducida de pólvora que suelen emplearse en situaciones de control dentro de calabozos ante eventuales disturbios—, desde la fuerza aclararon que el uso del arma fuera de los protocolos establecidos constituye una falta grave. Disparar al aire, incluso con este tipo de munición, representa un riesgo y una violación directa a las normas de conducta profesional.

El agente, de 22 años, fue separado de sus funciones de la Comisaría 1° de Cañuelas mientras enfrenta un expediente administrativo

El viernes 26 por la tarde, a pocas horas de que el video comenzara a circular masivamente en redes sociales, el comisario Fabián Ernesto Rolón dispuso el inicio de un sumario administrativo.

En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense resolvió la inmediata desafectación del servicio del efectivo involucrado. De acuerdo con fuentes oficiales, no se descarta que, una vez cumplido el plazo administrativo de aproximadamente 60 días, el agente sea expulsado de la fuerza de manera definitiva.

Desde la Comisaría 1ª indicaron que el joven es oriundo de Cañuelas y proviene de una familia con tradición policial, ya que es hijo de efectivos de la fuerza. Además, antes de su ingreso a la Policía Bonaerense, se desempeñó en el Ejército y posteriormente fue incorporado como chofer dentro de la institución. Estos antecedentes, lejos de atenuar la situación, refuerzan la gravedad del accionar, dado el conocimiento previo que tenía sobre el manejo y las normas de uso de armas de fuego.

Este episodio se conoce en un contexto especialmente sensible, luego de que una nena de 12 años resultara gravemente herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón.

La menor permanece internada en estado reservado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde los médicos lograron estabilizarla, aunque aún no pudo ser intervenida quirúrgicamente para extraer el proyectil alojado en la zona posterior del cráneo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la niña se encontraba junto a su familia frente a su domicilio, en la intersección de las calles Pedro Castelli y Madero.

Según relataron sus familiares, la menor cayó repentinamente al suelo y manifestó un fuerte ardor en la cabeza. Al asistirla, advirtieron una herida sangrante en la nuca y la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, desde donde fue derivada por la gravedad del cuadro.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, quien sostiene como principal hipótesis que la lesión fue causada por una bala disparada al aire durante los festejos.

El proyectil aún no fue extraído y será clave para determinar el calibre y el origen del disparo, mientras se analizan cámaras de seguridad y vainas servidas halladas en viviendas cercanas.

