Crimen y Justicia

Sigue grave la nena de 12 años que recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza durante los festejos de Navidad

La menor permanece internada en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía. Los médicos lograron estabilizarla pero aún no fue operada. Por el momento, no hay detenidos

La nena de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón, continúa internada en estado reservado. De acuerdo con lo que trascendió, los médicos de la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada, lograron estabilizarla, aunque todavía la víctima no pudo ser operada.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este 25 de diciembre, cuando la niña se encontraba con su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero.

La víctima cayó al suelo de manera repentina mientras compartía la celebración navideña con sus familiares. Al acercarse, sus padres advirtieron que presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca, por lo que le dieron asistencia inmediata.

Según el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza. Al socorrerla, advirtieron que tenía una herida sangrante en la nuca, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Por la gravedad de las lesiones, después la derivaron a la Clínica, donde permanece internada en el área de terapia intensiva y con un cuadro crítico.

El caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón. Hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos de Navidad. No obstante, para tener más precisiones debe esperar a que la niña sea intervenida quirúrgicamente y le saquen el proyectil para analizarlo.

A esta hora, sigue alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora.

En medio de horas de incertidumbre y máxima preocupación, sus familiares dialogaron con la prensa y detallaron cómo fue el momento en el que la menor resultó herida. Su tía, Mariana, dijo que todo comenzó apenas pasada la medianoche.

“Yo la verdad que no estaba en ese momento en la casa de mis cuñados. Nos cuentan que salieron 12:03. Todos los años hacemos lo mismo, salimos a ver por el puente de la autopista. Eran 12 primitos, chiquitos, que estaban al lado de ella”, dijo.

“Ahí ella se cayó para atrás y empezó a decir que le quemaba la cabeza. Pensaron que podía ser un cohete o algo de fuego. Cuando la levantaron vieron sangre y ella se desvaneció“, agregó.

“Esto es minuto a minuto, gracias a Dios ahora está estable. Le tuvieron que hacer un procedimiento, pero es minuto a minuto. Nosotros estamos pidiendo fuerzas para que se recupere pronto. Se nos acercan cada vez más vecinos que encontraron balas en sus casas. Les pedimos a la policía que se haga cargo, que investiguen”, dijo la tía de la víctima.

“Los papás no pueden hablar, están destruidos. Imagínate que estaban festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza, con todos sus primos. Estamos esperando y pidiendo para que se recupere”, señaló la mujer.

La investigación

En este contexto, la fiscal Courtade fue a la zona de la casa donde ocurrió el hecho, que está próxima a la autopista Acceso Oeste, para esclarecer el episodio. Tras las primeras medidas, determinó la hipótesis que ahora investiga: la de una bala perdida. Con esta teoría como puntapié, comenzó entonces trabajar para determinar quién la disparó y desde dónde.

Para esto, la funcionaria judicial apunta a dos análisis principales. Uno es el de las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de la vivienda, donde espera encontrar algún indicio que la ayude a trazar la trayectoria de la bala. De ser esto posible, se podría delimitar alguna zona más precisa para continuar la investigación. Los videos ya fueron solicitados, aunque todavía los relevaron, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Por otro lado, para tener respuestas más exactas, Courtade debe peritar la bala que hirió a la nena a fin de determinar, entre otras cosas, con qué arma fue disparada. Como la menor todavía no fue operada y el proyectil continúa alojado en la zona de su cráneo, solicitó que le realicen una tomografía para ver el calibre.

Personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica, las cuales serán sometidas a análisis también. Al menos 10 personas denunciaron haber visto caer balas perdidas en Nochebuena por la zona.

Desde el Sanatorio de la Trinidad de Ramos, donde está internada en sala de terapia intensiva, señalaron ayer a este medio que por el momento no brindarán ningún parte oficial sobre su cuadro. La decisión fue tomada en conjunto con su familia.

Fuentes del caso, sin embargo, indicaron que estaba prevista una cirugía para extraer la bala, aunque hasta la tarde de este jueves aún no se había concretado. Los motivos se desconocen.

