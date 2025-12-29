Discutió con su pareja y lo mató de una puñalada en el tórax cerca de Bahía Blanca

El hecho ocurrió en la localidad de Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca

Una mujer fue detenida en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la localidad de Pedro Luro, en el partido de Villarino, tras confirmarse que había asesinado a su pareja durante una discusión en una quinta situada sobre el acceso norte de la localidad.

El hecho ocurrió poco después de las 4, cuando las autoridades recibieron una alerta por un incidente violento en una propiedad cercana a una estación de servicio YPF actualmente abandonada, en el kilómetro 807 de la Ruta Nacional 3. Al llegar al sitio, los agentes hallaron a un hombre sin vida, con una herida punzocortante en el tórax.

De acuerdo con la información recabada por La Nueva, la víctima fue identificada como Braian Ludvick, de 39 años, quien recibió una puñalada a pocos centímetros del esternón. El impacto de la lesión le causó la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

La presunta autora del ataque, C. M. I., de 32 años, fue aprehendida en el predio y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Según fuentes policiales citadas por el medio La Brújula 24, el enfrentamiento entre la pareja derivó en una agresión con un arma blanca, la cual fue secuestrada en la escena por los peritos.

La víctima tenía domicilio en la misma ciudad del partido de Villarino, en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y mantenía una relación con la acusada. Las autoridades judiciales ordenaron también el secuestro de las prendas de la detenida para su análisis, en tanto la Fiscalía aguarda la declaración de la mujer, quien permanece bajo custodia policial.

La cuadra de Parque Barón en la que ocurrió el crimen. Queda a metros del Camino Negro

A fines de noviembre, una mujer de 35 años fue detenida durante la madrugada en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, tras matar a puñaladas a su novio en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, a pocos metros del Camino Negro. La víctima, identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, fue encontrada por efectivos de la Policía Bonaerense tendida en el pasillo de ingreso del domicilio, con heridas de arma blanca en las costillas y el rostro.

El hecho se registró luego de que una vecina alertara a la Policía sobre una discusión a gritos que, según su testimonio, habría escalado hasta la violencia física. Al arribar al sitio, los uniformados hallaron a la principal sospechosa, identificada como Jazmín L. R., quien permanecía en la casa y reconoció de forma espontánea haber sido la autora del ataque. De acuerdo con su declaración, su pareja, en estado de ebriedad, la agredió verbal y físicamente, lo que la llevó a tomar un cuchillo de cocina, de mango negro, con el que lesionó a Molina.

La mujer fue trasladada a una comisaría local y quedó a disposición de la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI Nº9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género. La fiscal dispuso la realización de peritajes en la escena del crimen, el análisis del arma homicida y la toma de testimonios a vecinos. Peritos de la Policía Científica trabajaron en la vivienda para recolectar elementos de interés y preservar el lugar, a fin de resguardar las evidencias clave y descartar la intervención de terceros.

Las fuentes consultadas señalaron que no se habían registrado denuncias previas ni antecedentes de violencia de género entre la pareja. La fiscalía aguardaba los resultados preliminares de la autopsia, para determinar con precisión las lesiones y la mecánica del ataque, así como el informe toxicológico tanto de la víctima como de la detenida.