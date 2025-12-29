Crimen y Justicia

Discutió con su pareja y lo mató de una puñalada en el tórax cerca de Bahía Blanca

El episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en una quinta ubicada sobre la Ruta Nacional 3. La acusada quedó detenida

Guardar
El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la localidad de Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca

Una mujer fue detenida en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la localidad de Pedro Luro, en el partido de Villarino, tras confirmarse que había asesinado a su pareja durante una discusión en una quinta situada sobre el acceso norte de la localidad.

El hecho ocurrió poco después de las 4, cuando las autoridades recibieron una alerta por un incidente violento en una propiedad cercana a una estación de servicio YPF actualmente abandonada, en el kilómetro 807 de la Ruta Nacional 3. Al llegar al sitio, los agentes hallaron a un hombre sin vida, con una herida punzocortante en el tórax.

De acuerdo con la información recabada por La Nueva, la víctima fue identificada como Braian Ludvick, de 39 años, quien recibió una puñalada a pocos centímetros del esternón. El impacto de la lesión le causó la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

La presunta autora del ataque, C. M. I., de 32 años, fue aprehendida en el predio y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Según fuentes policiales citadas por el medio La Brújula 24, el enfrentamiento entre la pareja derivó en una agresión con un arma blanca, la cual fue secuestrada en la escena por los peritos.

La víctima tenía domicilio en la misma ciudad del partido de Villarino, en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y mantenía una relación con la acusada. Las autoridades judiciales ordenaron también el secuestro de las prendas de la detenida para su análisis, en tanto la Fiscalía aguarda la declaración de la mujer, quien permanece bajo custodia policial.

La cuadra de Parque Barón
La cuadra de Parque Barón en la que ocurrió el crimen. Queda a metros del Camino Negro

A fines de noviembre, una mujer de 35 años fue detenida durante la madrugada en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, tras matar a puñaladas a su novio en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, a pocos metros del Camino Negro. La víctima, identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, fue encontrada por efectivos de la Policía Bonaerense tendida en el pasillo de ingreso del domicilio, con heridas de arma blanca en las costillas y el rostro.

El hecho se registró luego de que una vecina alertara a la Policía sobre una discusión a gritos que, según su testimonio, habría escalado hasta la violencia física. Al arribar al sitio, los uniformados hallaron a la principal sospechosa, identificada como Jazmín L. R., quien permanecía en la casa y reconoció de forma espontánea haber sido la autora del ataque. De acuerdo con su declaración, su pareja, en estado de ebriedad, la agredió verbal y físicamente, lo que la llevó a tomar un cuchillo de cocina, de mango negro, con el que lesionó a Molina.

La mujer fue trasladada a una comisaría local y quedó a disposición de la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI Nº9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género. La fiscal dispuso la realización de peritajes en la escena del crimen, el análisis del arma homicida y la toma de testimonios a vecinos. Peritos de la Policía Científica trabajaron en la vivienda para recolectar elementos de interés y preservar el lugar, a fin de resguardar las evidencias clave y descartar la intervención de terceros.

Las fuentes consultadas señalaron que no se habían registrado denuncias previas ni antecedentes de violencia de género entre la pareja. La fiscalía aguardaba los resultados preliminares de la autopsia, para determinar con precisión las lesiones y la mecánica del ataque, así como el informe toxicológico tanto de la víctima como de la detenida.

Temas Relacionados

Pedro LurocrimenparejaBahía Blancaúltimas noticias

Últimas Noticias

Perdió el celular y se lo usaron para hacer compras: hay dos detenidos

Una denuncia en el barrio Nuevo Kilómetro Cero, de la provincia de Misiones, activó un operativo policial tras detectarse consumos no autorizados en una aplicación de pagos

Perdió el celular y se

El fraude de la calle Otamendi: crearon una firma fantasma para estafar a multinacionales y pymes

Compraban mercadería con cheques a 60 días y, cuando los proveedores los iban a cobrar, no tenían fondos. Dos damnificados se conocieron en la dirección en la que entregaban los materiales, donde ya no había nadie. Sospechan que hay más víctimas

El fraude de la calle

Un policía de la Ciudad respondió a un pedido de auxilio, fue atacado con una cuchilla y baleó al agresor

Ocurrió esta tarde en el barrio porteño de Constitución. El herido fue asistido por el SAME y trasladado a un hospital. Interviene la Policía Federal

Un policía de la Ciudad

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: más de 20 puñaladas, tres chicos implicados y videos del ataque

Una adolescente de 16 años será imputada este lunes por el homicidio de quien había sido su compañero de colegio. Otro menor no punible enfrentará la audiencia de atribución del hecho y buscan a un tercer sospechoso

El crimen de Jeremías Monzón

Femicidio en La Matanza: buscan a un hombre que degolló en plena calle a una mujer cuando ella volvía de bailar

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo. La víctima fue hallada con sus pertenencias por lo que se descartaría un robo

Femicidio en La Matanza: buscan
DEPORTES
¿Messi tendrá otro compañero de

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Control excepcional y definición por encima del arquero: el golazo de Pablo Aimar en un partido benéfico que cautivó al público

Valentín Barco dio detalles de su conflictiva salida de Boca Juniors: los dardos a Juan Román Riquelme

La furiosa reacción de Pep Guardiola con un camarógrafo que lo estorbó cuando iba a saludar a los hinchas del Manchester City

TELESHOW
Inédito en MasterChef Celebrity: la

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

Marley celebró el primer año de Milenka con emotivas imágenes de su hija: “Gracias por elegirme como tu papá”

INFOBAE AMÉRICA

Alejandro Magno: el lado más

Alejandro Magno: el lado más humano del gran conquistador

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

La belleza de la semana: 200 años sin Jacques-Louis David, el artista de lo político

2025, el año en que la democracia y los pueblos de las Américas dejaron de ser indefensos

China intensifica su acoso a Taiwán: el régimen de Xi Jinping anunció maniobras militares alrededor de la isla