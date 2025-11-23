Una mujer mató a puñaladas a su novio y dijo que lo hizo para defenderse, pero igual quedó detenida

La cuadra de Parque Barón en la que ocurrió el crimen. Queda a metros del Camino Negro

Una mujer de 35 años mató a su novio a puñaladas durante la madrugada de este domingo en Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora, informaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, a metros del Camino Negro, cuando la Policía bonaerense fue alertada por un llamado de una vecina que advertía sobre una discusión a gritos. La mujer sospechaba que la disputa había alcanzado violencia física.

Al llegar al lugar, los policías hallaron a un hombre con varias heridas punzantes, ya sin signos vitales, tendido en el pasillo de ingreso. La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, y presentaba, a simple vista, heridas de arma blanca en las costillas y el rostro, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

La principal sospechosa es la pareja de la víctima, identificada como Jazmín L.R., quien permanecía en la casa cuando llegaron los uniformados. De forma espontánea, confesó que ella había sido la autora del crimen.

Según dijo, su novio, en estado de ebriedad, la había agredido verbal y físicamente, por lo que tomó un cuchillo de la cocina, de mango negro, y se defendió, causándole las heridas descritas.

La mujer fue trasladada de inmediato a una comisaría local. Deberá ser indagada por la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género.

Mientras tanto, la fiscal Sánchez ordenó peritajes en la escena del crimen, el examen del arma homicida y la toma de testimonios, indicó La Realidad Online.

En tanto, se espera el resultado preliminar de la autopsia para determinar las lesiones y la mecánica del ataque. Al mismo tiempo, se aguarda el resultado del análisis toxicológico de la víctima y la detenida.

En la propiedad donde ocurrió el homicidio, peritos de la Policía Científica recolectaron elementos de interés, a la vez que se preservó la escena para resguardar las evidencias clave y descartar el ingreso de terceros o la alteración del entorno.

Por el momento, las fuentes indicaron que no se constataron denuncias previas o antecedentes de violencia de género.

Antecedente en Caballito

Días atrás, una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos a su ex pareja en su departamento del barrio porteño de Caballito, en medio de una pelea.

El hecho sucedió en un edificio ubicado sobre la calle Cachimayo al 100. Efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta allí después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida de arma de fuego.

Una vez en el interior de la vivienda, los agentes encontraron al hombre, de 36 años y nacionalidad paraguaya, tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, junto a una pistola Bersa.

La oficial, de 31 años e integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, también estaba herida: había recibido un balazo en el muslo izquierdo.

En el domicilio, además, se encontraban las hijas de ambos, dos niñas de 4 y 6 años, quienes estaban durmiendo en una habitación y resultaron ilesas.