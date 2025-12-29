Detuvieron a uno de los sospechosos de matar al comisario Marcelo Arizaga en una brutal entradera

Marcelo Arizaga, asesinado en septiembre último en La Matanza

Marcelo Arizaga (60), comisario retirado de la Policía Federal Argentina, referente durante años del área de prensa de la fuerza, fue asesinado en la madrugada del pasado 27 de septiembre durante una entradera a su casa de la calle Ecuador de la localidad de Ramos Mejía. El crimen fue de una particular brutalidad: los delincuentes lo ataron antes de matarlo.

Tres meses después, detectives de elite de la División Homicidios de la PFA capturaron este lunes a un sospechoso de 23 años por el robo y la muerte del comisario retirado. El acusado fue identificado como Franco Javier L., de acuerdo a fuentes del caso consultadas por Infobae.

El arresto se realizó en un operativo conjunto con la Policía Bonaerense en la zona de Villa Palito -también en el partido de La Matanza- bajo las órdenes del fiscal Adrián Arribas, uno de los encargados de esclarecer el triple crimen narco de Florencio Varela.

En el procedimiento se secuestró un Volkswagen Voyage que habría sido empleado en el hecho, así como varias motos, autos como un Audi S3 y armas de fuego de distintos calibres.

Franco L., detenido por la Federal y la Bonaerense

El detenido por el robo y la muerte del policía retirado fue trasladado a la Comisaría 1° de San Justo, a la espera de su indagatoria. La investigación continúa: quedan varios sospechosos por encontrar.

El hecho fue reportado por un comerciante vecino de Arizaga ese 27 de septiembre. El hombre hizo sonar la alarma vecinal, lo que llevó a personal de la Comisaría 9° de Lomas del Millón de la Policía Bonaerense al lugar.

Así, los policías ingresaron a la casa del comisario retirado y encontraron el lugar revuelto. El cadáver de Arizaga estaba en el piso, atado con cinta. El cuerpo no tenía heridas de cuchillos o impactos de bala. La autopsia determinó que murió de un infarto en pleno asalto.

El fiscal Arribas, por entonces, en plena investigación por el triple crimen; se dirigió a la escena del asesinato de Arizaga y ordenó el relevo de cámaras y las tareas forenses.

Arizaga, padre de varios hijos, se encontraba en pareja y ocupó el cargo de jefe de prensa de la PFA durante la gestión de Román di Santo. “Era un caballero”, lo recordó un viejo compañero.

Ecuador al 1600, la cuadra donde ocurrió el crimen de Arizaga

El fiscal, que deberá indagar al detenido en las últimas horas, también se encuentra a cargo de esclarecer el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, asesinada en la madrugada del domingo por un desconocido en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, zona de Lomas del Mirador.

El asesino, armado con un cuchillo, mató y se fue.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. No hubo chance en un hospital. La mujer, de 44 años, oriunda de Perú, que regresaba a su casa de bailar en una discoteca en la zona de Liniers, falleció en el acto.

Janet fue asesinada con un corte de 12 centímetros en el cuello, literalmente degollada de lado a lado, lo que le provocó un shock hipovolémico. Un video muestra al principal sospechoso del caso; los investigadores siguen el rastro de las cámaras de seguridad para encontrarlo.